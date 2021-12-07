Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — журнал За рулем

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Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Нижегородский стеклопластиковый трицикл грузоподъемностью 150 кг и киргизский автомобиль с китайским электромотором, на 95% унифицированный с Ладами, претендуют на роль идеального транспорта для доставки товаров по городу.

Муравей-Форвард

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Нижегородская компания «Форвард», специализирующаяся на изготовлении крупных изделий из стеклопластика преимущественно для транспортной сферы, представила идеологического преемника трехколесного Муравья.

Электрический трицикл обладает важным качеством для российского климата: у него закрытая остекленная кабина. Предусмотрены обдув, стеклоочиститель и омыватель лобового стекла.

При собственной массе чуть больше 300 кг Форвард может брать на борт 150 кг. Запас хода на базовом наборе батарей составляет всего 40 км, а с дополнительным вырастает вдвое. При максималке 30 км/ч по магистральным улицам не разъездишься — засигналят и затопчут. Поэтому машинка позиционируется как транспорт для доставки по району. Грузоподъемности хватит, чтобы возить не только пиццу и суши, но и товары из интернет-магазинов.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

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Электродвигатель развивает 800 Вт, так что для управления достаточно прав «мопедной» категории М. Колеса 12‑дюймовые, привод идет на два задних колеса через двухступенчатый редуктор. При полной нагрузке или в сложных условиях можно трогаться с пониженной ступени. Кузов изготовлен из композитных материалов. Доступ в грузовой отсек закрывают рольставни.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Руль — мотоциклетный. Производитель описывает кабину как «отличающуюся высокой эргономичностью». Допустим, предусмотренные розетки, места под бумаги, смартфон и напитки в это понятие вписываются. Но от абсолютно плоского стульчика с вертикальной спинкой эргономикой даже не пахнет.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Базовую версию электрического трицикла «Форвард» рассчитывает продавать за 600 тысяч рублей.

Kami Nimble

А в Киргизии за 600 тысяч сомов (около полумиллиона рублей) запустили продажи «идеального городского грузовика» Kami Nimble. Машина местной разработки длиной 4240 мм весит 757 кг и может увезти 818 кг в кузове площадью 4,3 м2.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Китайский электромотор расположен под кабиной и приводит передние колеса. В течение получаса он может выдавать от 15 кВт. Литий-железо-фосфатный аккумулятор разместили под кузовом в пределах колесной базы. На одной зарядке обещан пробег до 110 км.

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Производитель сообщает, что для удешевления производства и эксплуатации используется 95% деталей, взаимозаменяемых с Ладами. По внешности машины этого не скажешь, но подвеска (McPherson спереди и рессорная сзади) вполне может быть взята от пикапов ВИС, равно как и тормоза с АБС, дисковые спереди и барабанные сзади. Усилителя руля нет, кабина изготовлена из стеклопластика.

Сбор заявок на покупку грузовичка открыли еще весной 2020 года. Видимо, желающих набирали долго, потому что о начале поставок объявили только 1 ноября 2021‑го. Гарантийный срок — два года или 50 тысяч км пробега.

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Фото: фирмы-производители

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Нижегородский стеклопластиковый трицикл грузоподъемностью 150 кг и киргизский автомобиль с китайским электромотором, на 95% унифицированный с Ладами, претендуют на роль идеального транспорта для доставки товаров по городу.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297111Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297110Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297109Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297108Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297112Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей
Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей

Нижегородский стеклопластиковый трицикл грузоподъемностью 150 кг и киргизский автомобиль с китайским электромотором, на 95% унифицированный с Ладами, претендуют на роль идеального транспорта для доставки товаров по городу.

Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297108Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297110Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297112Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297109Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей — фото 1297111Новый Муравей и Kami Nimble — на 95% Лада: грузовики за 600 000 рублей
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