Лада Ларгус: 8 частых вопросов владельцев

Регламент обслуживания, несложные усовершенствования, конструктивные особенности машины - вот что больше всего интересует обладателей Largus. Технические специалисты АВТОВАЗа отвечают.

Почти десять лет у нас продается Лада Ларгус. Машина пережила две серьезные модернизации: сменила двигатели Renault на вазовские (в конце 2015 года восьмиклапанник, осенью 2017-го — 16-клапанный мотор), а весной этого года получила новую внешность и интерьер. История длинная, машина популярная, а потому и вопросов по эксплуатации много.

Кирилл, г. Москва: Недавно был изменен регламент обслуживания двигателя Весты: замена ремня ГРМ со 180​ 000 км перенесена на 90​ 000 км. Что-то меняется для Ларгусов с вазовскими моторами? Какого регламента придерживаться, если куплена машина в период действия старых правил, а теперь они изменились?

В соответствии с новым техническим регламентом, единым для всех переднеприводных автомобилей Лада, замена ремня ГРМ, в том числе для автомобилей Ларгус, перенесена со 180​ 000 на 90​ 000 км. Владельцу автомобиля со старой сервисной книжкой будет предложено заменить ремень ГРМ по новому регламенту. В зависимости от его решения работы по обслуживанию автомобиля будут выполнены дилером.

На зиму некоторые владельцы прикрывают радиатор картонкой. Этот дедовский способ помогает ускорить прогрев двигателя и салона, а также защищает радиатор от грязи и камней. Но за температурой мотора стоит следить — возможен перегрев!

Материалы по теме Лада Ларгус накатал 136 700 км (и простоял 3 месяца): подробный отчет по поломкам

Алексей, Тверская область: Присматриваю Ларгус на вторичном рынке. Есть машины с моторами Renault и ВАЗ. Как повлияла на ресурс и стоимость эксплуатации замена иностранных двигателей на отечественные? Есть ли какие-то важные нюансы по эксплуатации?

Замена двигателя не повлияла на его ресурс, а стоимость эксплуатации, наоборот, ниже. Например, в новом 8-клапанном двигателе ВАЗ-11182 улучшены мощностные показатели, снижены механические потери в двигателе и шумность, что привело к улучшению динамических и ездовых качеств автомобиля. Эксплуатационный ресурс этого двигателя увеличен со 160 000 до 200 000 км.

Павел, г. Новосибирск: Многие автолюбители заменяют изношенную заднюю опору силового агрегата К4М на аналогичную деталь от Дастера. Как к такой модернизации относится производитель?

Как производитель мы не рекомендуем устанавливать на автомобиль детали (запчасти), не входящие в состав автомобиля и не прошедшие необходимых испытаний и сертификации.

Алексей, г. Москва: Неужели даже при очень больших пробегах по окончании гарантийного срока не стоит поменять масло в коробке передач? В инструкции к коробке JR5 упоминания о замене нет.

Материалы по теме Lada Largus FL — с чем до сих пор не могут смириться владельцы

В соответствии с техническим регламентом замена трансмиссионного масла предусмотрена при пробеге 180 000 км, что зафиксировано в сервисной книжке на странице 16. По желанию автовладельца замена масла в КП может быть произведена и в более ранние сроки.

Виктор, Ленинградская область: Почему выхлопная система автомобиля, сохраняя прочность и герметичность труб и глушителя, при пробеге около 100 000 км начинает «терять» кронштейны подвески системы к кузову? Они просто отгнивают.

С 2015 года с такой проблемой было зафиксировано только четыре обращения. Все они были признаны гарантийным случаем и устранены бесплатно.

Александр, г. Кострома: При замене подшипника передней ступицы показалось очень слабым крепление датчика АБС. С чем связано применение столь упрощенной конструкции?

Имеющийся способ крепления датчика полностью выполняет возложенные на соединение функции. А именно — надежную фиксацию датчика на определенном расстоянии от ротора, что подтверждено в ходе испытаний. Замечания по креплению в гарантийный период эксплуатации отсутствуют.

Одно из частых усовершенствований в салонах Ларгусов, Логанов, Дастеров — установка маршрутного компьютера в воздуховод вместо дефлектора.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Михаил, г. Владимир: Многие автолюбители устанавливают сетку между коробом воздухопритока и корпусом отопителя. Это препятствует попаданию листьев и грязи на вентилятор отопителя. Почему столь простое усовершенствование не ввели на конвейере?

По нашему мнению, установка такой сетки влечет за собой ряд последствий, ухудшающих потребительские свойства автомобиля, в частности:

1. Уменьшение проходного сечения (площади фильтрования) (S<0,03 m2).

2. Необходимость частой замены сетки (каждые 3000–4000 км пробега).

3. Износ крепления и фиксации накладки рамки ветрового окна из-за частой замены дополнительной фильтровальной сетки.

4. Ухудшение расходно-напорных характеристик потока воздуха и воздухообмена в салоне.

5. Ухудшение эффективности вентиляции и кондиционирования салона.

6. Частое запотевание стекол, а в холодное время года их обмерзание.

7. Обмерзание испарителя при незначительной влажности вследствие малого потока воздуха через сердцевину теплообменника (испарителя).

Материалы по теме Новый мотор ВАЗ-11182: как он попал на Ларгус

8. Ухудшение эффективности обогрева салона в холодное время года (дискомфорт для пассажиров заднего ряда сидений).

9. Полное блокирование потока воздуха через сетку в случае ее намокания во время мойки автомобиля в холодное время года. После мойки потребуется длительная сушка автомобиля в теплом помещении.

Павел, г. Тула: На подержанных Ларгусах часто встречается проблема постепенно откидывающейся назад спинки водительского сиденья. Как можно от нее избавиться? Исчезла ли она на рестайлинговых автомобилях?

После рестайлинга Ларгуса с внедрением новых сидений подобных обращений от потребителей не зафиксировано.

В этом году Ларгус получил новый экстерьер и интерьер. И уже есть отзывы и вопросы от владельцев. Если и вы хотите что-то спросить у специалистов АВТОВАЗа, пишете ниже в комментариях. И следите за нашими публикациями.