Лада Ларгус: 8 частых вопросов владельцев

Почти десять лет у нас продается Лада Ларгус. Машина пережила две серьезные модернизации: сменила двигатели Renault на вазовские (в конце 2015 года восьмиклапанник, осенью 2017-го — 16-клапанный мотор), а весной этого года получила новую внешность и интерьер. История длинная, машина популярная, а потому и вопросов по эксплуатации много.
Кирилл, г. Москва: Недавно был изменен регламент обслуживания двигателя Весты: замена ремня ГРМ со 180 000 км перенесена на 90 000 км. Что-то меняется для Ларгусов с вазовскими моторами? Какого регламента придерживаться, если куплена машина в период действия старых правил, а теперь они изменились?
В соответствии с новым техническим регламентом, единым для всех переднеприводных автомобилей Лада, замена ремня ГРМ, в том числе для автомобилей Ларгус, перенесена со 180 000 на 90 000 км. Владельцу автомобиля со старой сервисной книжкой будет предложено заменить ремень ГРМ по новому регламенту. В зависимости от его решения работы по обслуживанию автомобиля будут выполнены дилером.
Алексей, Тверская область: Присматриваю Ларгус на вторичном рынке. Есть машины с моторами Renault и ВАЗ. Как повлияла на ресурс и стоимость эксплуатации замена иностранных двигателей на отечественные? Есть ли какие-то важные нюансы по эксплуатации?
Замена двигателя не повлияла на его ресурс, а стоимость эксплуатации, наоборот, ниже. Например, в новом 8-клапанном двигателе ВАЗ-11182 улучшены мощностные показатели, снижены механические потери в двигателе и шумность, что привело к улучшению динамических и ездовых качеств автомобиля. Эксплуатационный ресурс этого двигателя увеличен со 160 000 до 200 000 км.
Павел, г. Новосибирск: Многие автолюбители заменяют изношенную заднюю опору силового агрегата К4М на аналогичную деталь от Дастера. Как к такой модернизации относится производитель?
Как производитель мы не рекомендуем устанавливать на автомобиль детали (запчасти), не входящие в состав автомобиля и не прошедшие необходимых испытаний и сертификации.
Алексей, г. Москва: Неужели даже при очень больших пробегах по окончании гарантийного срока не стоит поменять масло в коробке передач? В инструкции к коробке JR5 упоминания о замене нет.
В соответствии с техническим регламентом замена трансмиссионного масла предусмотрена при пробеге 180 000 км, что зафиксировано в сервисной книжке на странице 16. По желанию автовладельца замена масла в КП может быть произведена и в более ранние сроки.
Виктор, Ленинградская область: Почему выхлопная система автомобиля, сохраняя прочность и герметичность труб и глушителя, при пробеге около 100 000 км начинает «терять» кронштейны подвески системы к кузову? Они просто отгнивают.
С 2015 года с такой проблемой было зафиксировано только четыре обращения. Все они были признаны гарантийным случаем и устранены бесплатно.
Александр, г. Кострома: При замене подшипника передней ступицы показалось очень слабым крепление датчика АБС. С чем связано применение столь упрощенной конструкции?
Имеющийся способ крепления датчика полностью выполняет возложенные на соединение функции. А именно — надежную фиксацию датчика на определенном расстоянии от ротора, что подтверждено в ходе испытаний. Замечания по креплению в гарантийный период эксплуатации отсутствуют.
Михаил, г. Владимир: Многие автолюбители устанавливают сетку между коробом воздухопритока и корпусом отопителя. Это препятствует попаданию листьев и грязи на вентилятор отопителя. Почему столь простое усовершенствование не ввели на конвейере?
По нашему мнению, установка такой сетки влечет за собой ряд последствий, ухудшающих потребительские свойства автомобиля, в частности:
1. Уменьшение проходного сечения (площади фильтрования) (S<0,03 m2).
2. Необходимость частой замены сетки (каждые 3000–4000 км пробега).
3. Износ крепления и фиксации накладки рамки ветрового окна из-за частой замены дополнительной фильтровальной сетки.
4. Ухудшение расходно-напорных характеристик потока воздуха и воздухообмена в салоне.
5. Ухудшение эффективности вентиляции и кондиционирования салона.
6. Частое запотевание стекол, а в холодное время года их обмерзание.
7. Обмерзание испарителя при незначительной влажности вследствие малого потока воздуха через сердцевину теплообменника (испарителя).
8. Ухудшение эффективности обогрева салона в холодное время года (дискомфорт для пассажиров заднего ряда сидений).
9. Полное блокирование потока воздуха через сетку в случае ее намокания во время мойки автомобиля в холодное время года. После мойки потребуется длительная сушка автомобиля в теплом помещении.
Павел, г. Тула: На подержанных Ларгусах часто встречается проблема постепенно откидывающейся назад спинки водительского сиденья. Как можно от нее избавиться? Исчезла ли она на рестайлинговых автомобилях?
После рестайлинга Ларгуса с внедрением новых сидений подобных обращений от потребителей не зафиксировано.
В этом году Ларгус получил новый экстерьер и интерьер. И уже есть отзывы и вопросы от владельцев. Если и вы хотите что-то спросить у специалистов АВТОВАЗа, пишете ниже в комментариях. И следите за нашими публикациями.
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