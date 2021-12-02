3 зарядника для АКБ, которые не стоит покупать

На испытании редакции «За рулем» побывали восемь зарядников с ручной регулировкой тока.

Мы выбрали для сравнительных испытаний зарядники с ручной регулировкой тока, дешевле автоматических (до 3 тысяч рублей) и универсальнее. Все купленные для тестов приборы годятся для зарядки любых свинцово-кислотных батарей — так говорится в описаниях от производителей. Но как обстоят дела на самом деле? Это выяснили эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Чтобы выявить малопригодные приборы, проводились не только замеры тока и напряжения, но и проверка на «дуракоустойчивость» (для этого намеренно путали полярность и устраивали короткие замыкания), а также проверялось удобство подключения, оценивалась длина проводов и так далее. Испытания не прошли три зарядника.

ЗУ-130 российского производства стоит около 3 тысяч рублей, но при этом его трансформатор неприятно гудит, а слишком высокое напряжение без нагрузки не позволяет применять его в качестве источника питания. Кроме того, амперметр показывает некорректные данные, а тепловой предохранитель совершенно бесполезен при перепутанной полярности и замыканиях клемм.

ЗУ-200 тоже российского производства, но по цене около 2,8 тысячи рублей. Устройство немало весит, его амперметр врет, хотя и не так сильно, как у 130-го. Кроме того, напряжение холостого хода невозможно контролировать, а тепловой предохранитель бесполезен, что показали испытания на «дуракоустойчивость».

Энергия Старт 15РИ — этот зарядник тоже производят в России и продают по цене около 2,5 тысячи рублей. Его удалось использовать в качестве источника питания, при этом он обеспечивает хороший зарядный ток. Во время проверки на «дуракоустойчивость» у прибора сгорел цифровой амперметр, что, кстати, не повлияло на работу зарядника. Также стоит отметить шумный вентилятор.

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Так что эти три зарядных устройства мы точно не сможем порекомендовать к покупке. А какие брать? О том, какое зарядное устройство оказалось лучшим, читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «На зарядку становись!», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2021.