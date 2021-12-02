Кроссовер Kia за 2 миллиона: Seltos или Sportage?

Топовый Seltos или Sportage в базе - какая машина лучше для наших дорог?

У Kia самый широкий на нашем рынке выбор компактных кроссоверов — предлагаются пять разных моделей. Три из них идут только с передним приводом, а еще две (Seltos и Sportage) могут быть и полноприводными. Их и сравним.

Удивительное дело, но в жизни более компактный Seltos выглядит массивнее и агрессивнее Спортейджа.

Интерьер: Seltos — моднее, Sportage — богаче

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Внешне кроссоверы выглядят современно. Но по Селтосу заметно, что он моложе. У него интереснее выполнена оптика, да и двухцветный кузов (опция) тоже добавляет привлекательности.

А вот в салоне чаша весов склоняется в пользу Спортейджа — пусть архитектура интерьера не самая свежая (хотя и не устаревшая), зато здесь лучше отделочные материалы. Верхний ярус передней панели, а также дверные карты выполнены из мягкого податливого пластика, тогда как в Селтосе он повсеместно твердый. Во многом благодаря этому в Спортейдже ощущаешь себя уютнее.

Салон Селтоса привлекает большим экраном медиасистемы и стильной распоркой между консолью и туннелем со стороны пассажира. Интерьер Спортейджа выглядит более сдержанно. Но качество его отделки выше.

Салон: в Sportage просторнее

На водительском месте разницы не почувствуете — запас в продольном направлении плюс-минус одинаковый. По высоте перевес за Селтосом, по ширине — за Спортейджем. В целом — паритет.

Второй ряд у Sportage гостеприимнее для длинноногих пассажиров. Ничего не попишешь — с более короткой колесной базой сложно добиться преимущества.

В Селтосе чуть теснее, зато в торце переднего бокса есть не только USB-разъем и дефлекторы, но и удобная ниша для мелочей.

Уступает Seltos и по объему багажника: 433 л (по нашим замерам — 300 л) против 466 л (336 л). Зато поклажу закидывать проще — погрузочная высота составляет 725 мм вместо 740 мм у Спортейджа. К слову, у последнего есть возможность получить функцию бесконтактного открывания пятой двери, но такая версия стоит дороже 2 млн рублей и не укладывается в оговоренные нами ценовые рамки.

Багажник Селтоса чуть меньше, но планировка даже удобнее — правая арка практически не выпирает.

Динамика и экономичность: Seltos впереди

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Самый доступный Sportage располагает двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем. Этого мотора ему хватает только для спокойного передвижения, но не для активной езды. По заводским данным, полноприводная версия покоряет сотню за 11,6 с. В реальности получается 12 с хвостиком. Так себе показатель.

С тем же двухлитровым мотором Seltos куда бодрее — старт до 100 км/ч занимает 10,4 с. Причем в жизни разгон не отличается от заявленного производителем. Откуда такая бодрость? Во-первых, Seltos на полтора центнера легче конкурента. Во-вторых, он снабжается не задумчивым 6-ступенчатым автоматом, а клиноцепным вариатором, который на асфальте вызывает минимум вопросов.

Помимо выигрыша в динамике, у Селтоса есть и преимущество в экономичности (для многих этот фактор — решающий). Он расходует в среднем 9 л/100 км, тогда как Sportage в тех же условиях сжигает на два литра больше.

Управляемость: Seltos едет легче, Sportage — плавнее

По управляемости Sportage звезд с неба не хватает. Невыразительное усилие на руле, леность при заходе в скоростные повороты… Seltos едет поинтереснее. У него больше информации на штурвале, он охотнее перекладывается в S-образных связках. Быстро ехать — одно удовольствие!

Современность Селтоса подчеркивает и наличие водительских ассистентов. Что адаптивный круиз-контроль, что система удержания в полосе работают адекватно и способны заметно снизить утомляемость водителя при длинных перегонах.

По плавности хода небольшое преимущество за Спортейджем — он лучше отрабатывает дорожную мелочевку и терпимее к неровностям с острыми краями.

На хорошем асфальте поведение Селтоса более цельное и «легковое» по ощущениям.

Вне асфальта: Sportage выносливее

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Оба кроссовера — не вездеходы. До этого звания не позволяет дотянуться, в первую очередь, клиренс — примерно 175 мм по нашим измерениям. И все же Sportage на бездорожье выступает увереннее — его классический автомат спокойно переносит большие нагрузки. Можно долго буксовать без всяких последствий для трансмиссии.

Селтосу выносливости не хватает. Уже после кратковременной пробуксовки срабатывает защита от перегрева: двигатель глохнет, а вариатор переходит в нейтраль. На тяжелые грунты лучше не выезжать.

Цены и комплектации: Seltos оснащен лучше

За 2 019 900 рублей (речь о заводском прайсе — дилеры попросят доплатить за аксессуары 300–500 тысяч рублей) предлагают Sportage 2.0 в комплектации Comfort. В нее входят обогревы всех сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла в зоне покоя дворников, раздельный климат-контроль и легкосплавные колеса 225/60 R17. С датчиками света и дождя, медиасистемой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида машина будет стоить на 50 тысяч рублей дороже.

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Даже в начальной для 2-литрового Селтоса версии Style (от 1 684 900 рублей) комплектация шире: добавляется датчик света, камера заднего вида, а также колеса 235/45 R18. Кроме того, опционально можно получить двухцветную окраску кузова. А уж исполнение Premium за 2 024 900 рублей дополнительно щеголяет полностью светодиодными фарами, контурной подсветкой салона, отделкой из экокожи, электроприводами и вентиляцией передних сидений, HUD-дисплеем, беспроводным зарядником для смартфонов, крупным 10-дюймовым экраном мультимедийки, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе. Это — солидный уровень.

Итог: Seltos выигрывает (с оговорками)

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Seltos шустрее, экономичнее, лучше управляется и за схожие деньги богаче оснащен. Проигрыш в просторе непринципиален. В вездеходности тоже — ведь среднестатистические горожане в Camel Trophy не участвуют.

У Спортиджа есть свои плюсы: хорошая отделка и просторный салон. Но высокий расход топлива и косная управляемость нивелируют преимущества. К тому же в ближайшее время на рынок выйдет Sportage нового поколения. А значит, нынешний будет считаться «старым» и неизбежно потеряет в ликвидности.

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