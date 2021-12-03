4 классных кроссовера с пробегом по цене Lada Niva Travel

Все эти автомобили можно купить примерно за 1 млн рублей, и среди них есть даже премиальный Volvo XC90.

Материалы по теме 3 способа отказаться от допов при покупке машины

Покупка нового автомобиля может сегодня оказаться проблематичной по ряду причин, среди которых высокая цена из-за дополнительного оборудования, долгое ожидание поставки. Поэтому многие покупатели не против рассмотреть предложения на вторичном рынке. Помогает им в этом эксперт «За рулем» Александр Виноградов, указывая на интересные альтернативы новым автомобилям.

В этот раз он подобрал достойные варианты, которые можно рассматривать вместо покупки новой Лады Нивы Travel стоимостью 1 млн рублей. За эти же деньги можно купить Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail или же Volvo XC90.

Renault Duster

За миллион на вторичке продаются Renault Duster первого поколения в возрасте около 2–3 лет. Это будет автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем. С более интересным 2-литровым мотором или турбодизелем кроссовер окажется уже 4-5-летним, что тоже не такой уж и большой возраст для столь прочного и надежного автомобиля.

Renault Duster

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara за один миллион будет уже постарше — 10-летним. А его пробег составит порядка 170–200 тысяч километров, что для 2-литрового японского двигателя мощностью 140 л.с. не так много. У машины есть важный плюс — постоянный дифференциальный полный привод. Кроме того, в продаже есть множество версий модели, включая 3-дверные варианты.

Suzuki Grand Vitara

Nissan X-Trail

Если 10-летний возраст вас не пугает, то не лишним будет присмотреться к Nissan X-Trail. Кстати. Есть шанс за эти же деньги найти Икс-Трэйл 2013 года выпуска. У него тоже будет 2-литровый бензиновый мотор мощностью 141 л.с. Только учтите — вариатор кроссовера требует замены ремня при пробеге 150–200 тысяч километров. Но это может стать аргументом при торге.

Nissan X-Trail

Volvo XC 90

Четвертый вариант — 13-летний Volvo XC90. Этот автомобиль комфортнее, вместительнее и мощнее всех других альтернатив. Он даже выглядит современнее. Как снаружи, так и внутри. Тогда, 13 лет назад, машины делались качественнее, и у многих подержанных Volvo даже хром на декоративных элементах не облез. За миллион вы сможете выбрать кроссовер с турбодизелем D5 и с пробегом около 250 тысяч километров.

Volvo XC90

Обслуживать Volvo XC90 будет дороже, чем Ниву, но на много ли? Мы все подсчитали...

Полный отчет о затратах на содержание такого Volvo XC 90, детальное сравнение этого кроссовера с новой Lada Niva Travel читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Вопрос на миллион», опубликованной в номере 12.2021 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем», Renault, Suzuki, Nissan