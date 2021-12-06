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Баллончик силиконовой смазки — вещь, которая должна поселиться у каждого автолюбителя в машине или гараже. Но… Но у вас она есть? Объясняем, как она вам поможет.

Главное: для чего вообще нужна силиконовая смазка?

Если вас устраивает звук скрипящего пластика в салоне или прилипающие на морозе резинки дверных уплотнителей, то проходите мимо. А если сверчки в салоне нервируют, то силиконовая смазка станет хорошим помощником, ведь ее основная задача — находиться там, где два материала трутся друг о друга, и ликвидировать лишнее трение.

Опытные автомобилисты используют ее, чтобы бороться с посторонними звуками в салоне, обрабатывать резиновые уплотнители дверей и багажников, а также распыляют ее в личинку замка, чтобы избежать проблем с открытием в морозное время. То есть прямо сейчас! Все благодаря силиконовым полимерам — они создают водоотталкивающую пленку, которая будет работать и в морозы.

Сколько брать?

Зависит от потребностей. Для бытовых нужд, вроде устранения скрипов и прочих домашних дел, будет достаточно небольшого баллончика. Есть малыши объемом 140 мл — но такой упаковки хватит, если использовать смазку несколько раз в год.

Ну а если у вас бизнес, связанный с детейлингом автомобилей, или вы занимаетесь их предпродажной подготовкой, то стоит присматриваться к чему-то более объемному. Как правило, в подержанных автомобилях, особенно бюджетного сегмента, сверчки водятся толпами.

На что смотреть?

Во-первых, обратите внимание на состав — в нем должны отсутствовать минеральные масла, как, например, у силиконовой смазки от Astrohim, так как они могут негативно влиять на состояние резиновых уплотнителей, вызывая их разбухание или усадку. Резина начнет стираться и терять свойства.

Во-вторых, стоит проверить температурный режим хранения, если вы собираетесь хранить смазку в машине или в неотапливаемом гараже. Чем он шире, тем лучше смазка сохранит свойства.

В-третьих, обращайте внимание на форм-фактор. Они бывают разных типов: губки, шариковые ролики, тюбики и аэрозоли. Если планируете использовать силиконовую смазку только для смазывания уплотнителей, то лучше отдать предпочтение роликовому формату.

Для общего применения стоит выбрать аэрозоли. Такой силиконовой смазкой можно и уплотнители обработать, и петли дверей, а зимой и в личинку замка можно распылить, чтоб ничего не примерзало. Ищите аэрозоль с трубочкой в комплекте.

А если попадет на пластик или лак?

Силикон нейтрален к пластику, а также лакокрасочному покрытию автомобиля. Кремнийорганические соединения, которым и является жидкий силикон, слабо реагируют с другими полимерами. Поэтому, если вы переусердствовали с его количеством, то всего лишь протираете место бумажной салфеткой.

Однако! Если получилось так, что силиконовой смазки оказалось настолько много, что она не оттирается, нужно вернуться в автомагазин за антисиликоном, который нейтрализует жирные следы и не оставляет после себя ничего.

Но есть одно но — избегайте попадания силикона на тканевые поверхности — одежду или обивку. Здесь антисиликон окажется бессилен.

В багажнике не взорвется?

Нет — физика не даст. Давление внутри баллончика на морозе только понизится и по законам природы взорваться никак не сможет. Некоторые производители указывают, что транспортировать баллон можно при температурах от —50 до +50 градусов.