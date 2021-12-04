Если машина простаивает… Как часто менять масло?

Некоторые автомобили ездят мало и редко, поэтому появляется вопрос — надо ли все равно менять масло в двигателе каждый год.

Срок хранения современных моторных масел очень большой. Независимо от того, в чем они находятся (в канистре или бочке — тип тары совершенно не важен) составляет около 5 лет. Так почему же в двигателе автомобиля его нужно менять не реже, чем раз в год, независимо от того, насколько мал пробег? Ответ на этот вопрос дал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Интервал замены масла в двигателе устанавливает автопроизводитель. При этом у разных брендов пробег между заменами может составлять от 7500 до 30 000 км. Последняя цифра — это требование для европейских владельцев машин Peugeot и Citroen (в России межсервисный пробег не должен превышать 20 000 км). Что касается количества месяцев, которые могут проходить между заменами масла, всегда одно и то же — 12. То есть при небольших пробегах менять масло следует раз в год .

Такое единодушие в данном вопросе объясняется легко: масло в моторе постоянно контактирует с продуктами сгорания и окислениями, а также с водой. То есть масло постепенно портится, даже если автомобиль почти не ездит.

Следовательно, менять масло нужно не просто каждое N—ное количество километров, а строго не реже раза в год.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина «Что лить?», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2021.

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