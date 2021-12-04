Если машина простаивает… Как часто менять масло? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Если машина простаивает… Как часто менять масло?

Некоторые автомобили ездят мало и редко, поэтому появляется вопрос — надо ли все равно менять масло в двигателе каждый год.

Материалы по теме
Зимнее масло существует? Да! — эксперт все объяснил

Срок хранения современных моторных масел очень большой. Независимо от того, в чем они находятся (в канистре или бочке — тип тары совершенно не важен) составляет около 5 лет. Так почему же в двигателе автомобиля его нужно менять не реже, чем раз в год, независимо от того, насколько мал пробег? Ответ на этот вопрос дал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Интервал замены масла в двигателе устанавливает автопроизводитель. При этом у разных брендов пробег между заменами может составлять от 7500 до 30 000 км. Последняя цифра — это требование для европейских владельцев машин Peugeot и Citroen (в России межсервисный пробег не должен превышать 20 000 км). Что касается количества месяцев, которые могут проходить между заменами масла, всегда одно и то же — 12. То есть при небольших пробегах менять масло следует раз в год.

Материалы по теме
Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуВам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!420 дорог (или 1100 км) к больницам отремонтируют до конца года! Верите?

Такое единодушие в данном вопросе объясняется легко: масло в моторе постоянно контактирует с продуктами сгорания и окислениями, а также с водой. То есть масло постепенно портится, даже если автомобиль почти не ездит.

Следовательно, менять масло нужно не просто каждое N—ное количество километров, а строго не реже раза в год.

О других интересных особенностях современных моторных масел читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина «Что лить?», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2021.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Chery Exeed VX: полный привод, 7 мест, 250 л.с. — подробный обзор
Почему «горбатый»? 9 поразительных фактов о первом Запорожце
Новый внедорожник Lexus: японский «шестисотый»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров490
Оцените материал
1:—1
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: