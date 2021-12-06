Главный вопрос: машину задержат? Нет! Но финансовые потери в случае аварии могут быть большими.

Кого оштрафуют — водителя или владельца машины?

Читаем ч. 1 ст. 12.37 КоАП: «… управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями влечет наложение административного штрафа 500 рублей».

Проще говоря, оштрафуют того, кто был за рулем. Даже если хозяин авто сидит рядом — смягчающих обстоятельств в законе «Об ОСАГО» нет.

Сколько раз могут оштрафовать?

Столько раз, сколько попадетесь. Один выписанный протокол не освобождает от ответственности. И не дает «индульгенции» до конца дня. Единственное утешение: размер штрафа не увеличивается, каждый раз он будет составлять 500 рублей. Если оплатите штрафы в течение 20 дней, получите скидку 50%.

Если владельца в машине не было — машину эвакуируют?

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Нет, данное нарушение предусматривает только административную ответственность. В беседе с инспектором сошлитесь на ст. 27.13 КоАП РФ. В ней перечислены все статьи Административного кодекса, которые предусматривают задержание автомобиля. Статьи 12.37 («Административная ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») среди них нет.

Если же машину все-таки отправят на штрафстоянку, решение инспектора ДПС вызвать эвакуатор легко можно будет обжаловать в суде.

Что будет в случае ДТП?

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Если авария произошла по вине незастрахованного водителя, ему придется самостоятельно компенсировать ущерб. Страховая компания сначала оплатит ущерб пострадавшим, а потом взыщет расходы с виновного (предъявит так называемое регрессное требование). Конечно, штраф 500 рублей на фоне такой суммы покажется смешным. Тем не менее, его тоже взыщут.

Важно. Если ДТП произошло по вине другого водителя, страховая компания произведет выплаты в полном объеме. Невиновный водитель (пусть и не вписанный в «розовый бланк») отделается штрафом 500 рублей в соответствии все с той же ст. 12.37 КоАП.

Когда штраф не выпишут

Как быть, если водителю на трассе стало плохо и незастрахованный пассажир сел за руль, чтобы доехать до ближайшего медпункта? Формально случаи форс-мажора законом не предусмотрены, и полицейский имеет полное право оштрафовать нарушителя. Но обычно в такой ситуации инспектор не станет выписывать протокол. Скорее, сопроводит до больницы с «мигалками».