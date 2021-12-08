9 способов разморозить бачок омывателя: от очевидных до невероятных

Все способы проверены и реально работают. Поэтому используйте тот, какой в ваших условиях проще. И помните: ездить на машине с неисправными омывателями стекол запрещают ПДД.

Главное в этой нервной ситуации — не загубить еще и электронасос многократными попытками включения. Обычно он не выходит из строя при замерзании, но испытывать его на прочность не стоит.

Способ 1. Загоняем автомобиль в тепло

Самый простой и надежный способ (хоть и небыстрый). Днем можно поставить машину в подземный паркинг под торговым центром, ночью — загнать в теплый гараж или ремзону автосервиса. Желательно, чтобы двигатель машины был хорошо прогрет, тогда шланги омывателя, форсунки и сам бачок отогреются быстрее. Когда система разморозится, немедленно слейте из нее воду и залейте незамерзающую жидкость.

Сливать жидкость через штатные форсунки долго и неудобно. Найдите разъем на шланге омывателя и поверните его «за борт». Процесс пойдет веселее.

Способ 2. Едем на автомойку

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И просим подать струю воды из шланга в горловину бачка. Благодаря постоянной подаче воды лед довольно быстро растает. Главное — следить, чтобы мойщики не залили электрооборудование в моторном отсеке.

Важно. У многих автомобилей заливная горловина расположена недалеко от генератора. Эту зону нужно прикрыть полиэтиленовой пленкой или пакетом.

Как дотянуть до мойки?

Ведь погода такая, что грязь на ходу полетит в ветровое стекло, полностью лишив видимости. Поставьте в подбутыльник на водительской двери пластиковую бутылку с незамерзайкой (предварительно проколов в пробке несколько отверстий). Через опущенное стекло водительской двери можно поливать ветровое стекло даже на ходу. Способ дедовский — его частные таксисты использовали еще четверть века назад.

Усовершенствованный вариант: притяните бутылочку с незамерзайкой к поводку двумя хомутами. В пробке проделайте несколько мелких отверстий.

При взмахах дворников стекло орошается жидкостью из бутылочки.

А если остановит гаишник?

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Ведь согласно Перечню неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, движение с неисправными омывателями стекол запрещено. Попробуйте сослаться на п. 2.3.1 ПДД, согласно которому на машине должен работать только стеклоочиститель со стороны водителя. Добавьте, что следуете к месту ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Возможно, инспектор войдет в положение.

Способ 3. Снимаем бачок омывателя

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И несем домой — отогревать под струей горячей воды. Правда, такой способ подходит не для всех современных автомобилей. У владельцев многих моделей Лада (вплоть до Гранты включительно) демонтаж займет пару минут.

У моделей Renault Logan и Duster, Лада Ларгус и XRAY, Nissan Almera (все они сделаны на платформе В0) бачок омывателя расположен под ветровым стеклом. Снять бачок тоже будет несложно.

Для эксперимента на время демонтировал бачок омывателя на редакционном Ларгусе. На снятие ушло меньше четырех минут.

Способ 4. Греем феном

Струю теплого воздуха надо направить в горловину. Если есть доступ, имеет смысл подогревать и боковую поверхность бачка — чтобы ускорить процесс.

Лучше использовать бытовой фен. Промышленный при неправильной регулировке может расплавить бачок.

Способ 5. Солим

Засыпав в бачок пачку соли, быстро избавимся ото льда. Но получившийся «рассол» нельзя сливать через штатные стеклоомыватели — он может вызвать коррозию многих деталей и узлов автомобиля. Соленую жидкость надо откачать насосом для перекачки топлива в канистру.

Откачиваем солевой раствор в емкость и затем выливаем в канализацию.

Потом еще пару раз заполнить бачок незамерзающей жидкостью и опять откачать ее, чтобы избавиться от остатков соли.

Способ 6. Наливаем «незамерзайку»

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Долейте в бачок до максимальной отметки жидкость с низкой температурой замерзания (например, незамерзайку или изопропиловый спирт). Чем больше поместится такой жидкости в бачке, и чем на меньшую температуру применения она рассчитана, тем лучше.

Способ 7. Греем лампой

Доливаем в бачок незамерзающую жидкость (лучше — изопропиловый спирт). Погружаем в бачок лампу, подключенную к аккумулятору. Лучше использовать лампу Н4 с отломанным фланцем — так она пролезет даже в узкую горловину. Провода надо присоединить (и заизолировать), чтобы спирали дальнего и ближнего света были соединены последовательно.

Перед погружением лампу включать не следует — может лопнуть при соприкосновении с холодной жидкостью. Включайте, когда она окажется на границе льда и жидкости.

С таким обогревателем можно и нужно ездить, это только ускорит прогрев бачка и не даст разрядиться аккумулятору.

Способ 8. Перемешиваем компрессором...

Залейте поверх льда незамерзающую жидкость. Опустите в горловину шланг шинного компрессора. Пузыри воздуха будут активно перемешивать жидкость, расплавить лед удастся быстрее.

Интенсивный барботаж ускорит таяние льда, но придется повозиться.

Способ 9. …или грушей для перекачки бензина

Работать придется долго, так что двигатель лучше не глушить. Тепло пойдет к бачку, прогреются шланги омывателя. Ну и руки сможете обогреть.

Как разморозить форсунки и трубки?

Накройте капот автомобиля с работающим двигателем одеялом или даже матрацем. Или осторожно разморозьте форсунки и трубки бытовым феном.

Форсунки можно разморозить, направив в отверстия струю незамерзающей жидкости шприцем.

Будьте осторожны!

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Держите руки дальше от вращающихся шкивов и приводных ремней. Старайтесь, чтобы технические жидкости не попадали на кожу. В гараже организуйте вывод отработавших газов на улицу.

Проще не допустить

Вовремя заливайте низкотемпературную отмывающую жидкость. Покупайте ее в проверенных магазинах. И не поддавайтесь соблазну разбавить незамерзайку водой во время оттепели. Тогда уж точно не придется использовать ни один из девяти этих способов.

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