Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — журнал За рулем

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Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили

Безумные дилерские накрутки подталкивают чаще смотреть на вторичный рынок. За цену нового Kia Cerato можно взять довольно свежую Мазду 6. И по многим критериям машина с пробегом оказывается не хуже, а по некоторым даже лучше.

За одну цену

Обновленный Kia Cerato стоит от 1,43 млн рублей со 128-сильным двигателем 1.6 и от 1,56 млн — с двухлитровым. Максимальная цена приближается к 1,9 млн. Это без учета дилерских накруток, так что правильнее говорить о диапазоне от 1,6 до 2,1 млн (если дилер попадется не слишком жадный).

Mazda 6 за эти деньги будет максимум четырех лет от роду, с пробегом до 100 000 км. А от 1,8 млн стартует актуальная версия, появившаяся в России ровно три года назад. Это второй рестайлинг нынешнего поколения, отличающийся измененной оптикой, решеткой радиатора и приборной панелью. Можно подыскать свежий экземпляр, пробежавший не больше 60 000 км.

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Надежность — визитка Мазды

Mazda остается одним из немногих по-настоящему надежных автомобилей. До 100–120 тысяч километров вложений в подвеску не потребуется. В худшем случае замените копеечные стойки стабилизатора. Личный опыт подтверждает: 150 000 км без вложений ходовой части на дорогах Москвы и Подмосковья машине по силам.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлилиMazda для своих 150 сил неплохо разгоняется. Kia острее реагирует на газ и при той же мощности по официальным характеристикам на секунду быстрее.
Mazda для своих 150 сил неплохо разгоняется. Kia острее реагирует на газ и при той же мощности по официальным характеристикам на секунду быстрее.

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Моторы семейства Skyactiv и 6-ступенчатый автомат собственного производства Мазды тот же пробег отходят без малейших проблем. Причем надежны и двухлитровые агрегаты отдачей 150 сил, и моторы объемом 2.5 литра. Последние в зависимости от года выпуска выдают 192 или 194 л.с. и наделяют седан очень неплохой динамикой.

По турбомотору 2.5 на 231 силу особой статистики пока нет. У нас его на популярный кроссовер СХ-5 не ставят, а количество проданных с ним «шестерок» и больших паркетников СХ-9 невелико. Но ресурс у него выше, чем у капризного турбомотора на Мазде СХ-7.

Качество материалов

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлилиИнтерьеры по картинкам выглядят одинаково современно. Но Mazda на голову выше Kia по качеству отделки.
Интерьеры по картинкам выглядят одинаково современно. Но Mazda на голову выше Kia по качеству отделки.

По качеству внутренней отделки Mazda в последние годы подтянулась к премиуму. А вот Kia Cerato шаг в сторону люкса не сделал. И получается, что интерьер четырехлетней «шестерки» выглядит значительно богаче, чем у нового Cerato.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлилиОт поколения к поколению «шестерка» прогрессирует по качеству окраски. И все равно оно пока далеко от идеала. Впрочем, и в Kia с пробегом 4500 км видны аналогичные царапины под водительской ручкой.
От поколения к поколению «шестерка» прогрессирует по качеству окраски. И все равно оно пока далеко от идеала. Впрочем, и в Kia с пробегом 4500 км видны аналогичные царапины под водительской ручкой.

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Mazda щеголяет кожаными вставками на приборной панели и центральном тоннеле. В ней больше мягкого пластика. И даже тканевая отделка сидений смотрится дорого и уютно. С износостойкостью порядок, хотя коже (особенно если она светлая) нужно обязательно уделять внимание, иначе на ней быстро появятся трещины.

Впрочем, Kia это тоже касается. Вдобавок у «корейца» гораздо охотнее царапается пластик, который даже на вид хуже качеством, чем в Мазде.

Содержать дорого?

Стоимость планового ТО у дилеров Kia огорчает. Нужно выискивать, у кого подешевле. Это, разумеется, касается тех городов, где больше одного центра. Так, в Москве разница в стоимости одного и того же ТО при пробеге до 90 000 км может отличаться вдвое: от 10 тысяч до 38 тысяч рублей зависимости от программы обслуживания.

Для Мазды заявлены единые цены для всех сервисных центров: от 13 тысяч до 19 тысяч рублей. Вдобавок, если мы говорим о подержанной машине, можно сэкономить, выбрав специализированный сервис вместо «официала». Ради сохранения пятилетней гарантии владельцу Kia Cerato придется ездить к дилеру. Ну или быть готовым в случае неисправностей доказывать, что машина обслуживалась строго по регламенту.

Сколько стоят запчасти?

Расходники на обе модели стоят примерно одинаково. Единственное существенное отличие — дорогие свечи для моторов Skyactiv у Мазды. Оригинал дороже обычных втрое. Но и менять их приходится редко — раз в 60 000 км.

К примеру, 17-дюймовые шины Kia, хоть и меньшей размерности, стоят даже чуть дороже маздовских. И даже если вы купили «шестерку» на вторичке на богатых 19-дюймовых колесах, есть вариант сэкономить: приобретите на замену комплект «семнадцатых», а эти продайте.

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Почти одинаково стоят и светодиодные фары. Это при том, что у Kia они без дополнительных функций (есть только автоматика включения дальнего света в дорогих комплектациях), тогда как Mazda предлагает поворотные линзы, автокорректор и омыватель.

Меньше будете тратить и на топливо, если выберете Мазду. Ее двигатель хотя и не турбо, зато очень экономичный. Расход в городе не превысит 10 л/100 км, тогда как Kia Cerato потребует на литр-полтора больше.

Управляемость

У «японца» и «корейца» подвески жесткие. Mazda отменно рулится и даже претендует на звание «японского BMW». Kia вроде бы неплох, если ехать неспешно. Но стоит чуть поднажать, и всплывает «пресность» машины. Весь его спорт — только в шильдиках и обвесе версии GT Line.

Подводим итоги

Mazda экономичнее, интереснее едет, качественнее отделана, дешевле в содержании и вдобавок не разорит даже при отсутствии заводской гарантии. Кажется, все основные козыри у нее в руках.

Зато Cerato вместительнее. Это несмотря на разницу в классе! По объему багажника он выигрывает у «шестерки» больше полусотни литров. Грузовой отсек Мазды скромен даже по меркам С-сегмента. На задних сиденьях одинаковый запас пространства в ногах, а в районе головы у Kia больше «воздуха».

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлилиПо запасу места сзади — почти паритет. Но для Мазды это минус, ведь она на класс выше. В ней реже можно встретить обогрев заднего сиденья.
По запасу места сзади — почти паритет. Но для Мазды это минус, ведь она на класс выше. В ней реже можно встретить обогрев заднего сиденья.

А еще сказывается разница в возрасте на примере мультимедийной системы. Mazda 6 2019 года выпуска еще не имеет поддержки Android Auto и Apple Carplay, у нее хуже графика и заторможеннее работа меню. Хорошо хоть динамические линии к камере заднего вида добавить не забыли. Если вам принципиальны медиавозможности, лучше идти в салон за новой машиной с последней версией мультимедийки.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлилиПо возможностям медиасистемы Kia впереди. Причем у него они одинаковые во всех версиях. Плюс есть возможность заказать машину с штатной телематикой, работающей через мобильное приложение.
По возможностям медиасистемы Kia впереди. Причем у него они одинаковые во всех версиях. Плюс есть возможность заказать машину с штатной телематикой, работающей через мобильное приложение.

Что взять?

Редкий случай: машина с пробегом является более выгодной покупкой, чем новый Kia. Причем невзирая даже на возможные проблемы в эксплуатации — все-таки автомобиль не новый. Но Mazda 6 славится надежностью — трех-четырехлетняя машина вряд ли разочарует. Новый Cerato предпочтут те, кто не признает подержанных автомобилей. И эти покупатели тоже по-своему правы.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили

Безумные дилерские накрутки подталкивают чаще смотреть на вторичный рынок. За цену нового Kia Cerato можно взять довольно свежую Мазду 6. И по многим критериям машина с пробегом оказывается не хуже, а по некоторым даже лучше.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1298999Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1298998Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299003Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299002Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299000Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили
Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили

Безумные дилерские накрутки подталкивают чаще смотреть на вторичный рынок. За цену нового Kia Cerato можно взять довольно свежую Мазду 6. И по многим критериям машина с пробегом оказывается не хуже, а по некоторым даже лучше.

Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1298999Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1298998Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299002Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299000Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили — фото 1299003Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили
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