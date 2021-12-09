Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили

Безумные дилерские накрутки подталкивают чаще смотреть на вторичный рынок. За цену нового Kia Cerato можно взять довольно свежую Мазду 6. И по многим критериям машина с пробегом оказывается не хуже, а по некоторым даже лучше.

За одну цену

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Обновленный Kia Cerato стоит от 1,43 млн рублей со 128-сильным двигателем 1.6 и от 1,56 млн — с двухлитровым. Максимальная цена приближается к 1,9 млн. Это без учета дилерских накруток, так что правильнее говорить о диапазоне от 1,6 до 2,1 млн (если дилер попадется не слишком жадный).

Mazda 6 за эти деньги будет максимум четырех лет от роду, с пробегом до 100 000 км. А от 1,8 млн стартует актуальная версия, появившаяся в России ровно три года назад. Это второй рестайлинг нынешнего поколения, отличающийся измененной оптикой, решеткой радиатора и приборной панелью. Можно подыскать свежий экземпляр, пробежавший не больше 60 000 км.

Надежность — визитка Мазды

Mazda остается одним из немногих по-настоящему надежных автомобилей. До 100–120 тысяч километров вложений в подвеску не потребуется. В худшем случае замените копеечные стойки стабилизатора. Личный опыт подтверждает: 150 000 км без вложений ходовой части на дорогах Москвы и Подмосковья машине по силам.

Mazda для своих 150 сил неплохо разгоняется. Kia острее реагирует на газ и при той же мощности по официальным характеристикам на секунду быстрее.

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Моторы семейства Skyactiv и 6-ступенчатый автомат собственного производства Мазды тот же пробег отходят без малейших проблем. Причем надежны и двухлитровые агрегаты отдачей 150 сил, и моторы объемом 2.5 литра. Последние в зависимости от года выпуска выдают 192 или 194 л.с. и наделяют седан очень неплохой динамикой.

По турбомотору 2.5 на 231 силу особой статистики пока нет. У нас его на популярный кроссовер СХ-5 не ставят, а количество проданных с ним «шестерок» и больших паркетников СХ-9 невелико. Но ресурс у него выше, чем у капризного турбомотора на Мазде СХ-7.

Качество материалов

Интерьеры по картинкам выглядят одинаково современно. Но Mazda на голову выше Kia по качеству отделки.

По качеству внутренней отделки Mazda в последние годы подтянулась к премиуму. А вот Kia Cerato шаг в сторону люкса не сделал. И получается, что интерьер четырехлетней «шестерки» выглядит значительно богаче, чем у нового Cerato.

От поколения к поколению «шестерка» прогрессирует по качеству окраски. И все равно оно пока далеко от идеала. Впрочем, и в Kia с пробегом 4500 км видны аналогичные царапины под водительской ручкой.

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Mazda щеголяет кожаными вставками на приборной панели и центральном тоннеле. В ней больше мягкого пластика. И даже тканевая отделка сидений смотрится дорого и уютно. С износостойкостью порядок, хотя коже (особенно если она светлая) нужно обязательно уделять внимание, иначе на ней быстро появятся трещины.

Впрочем, Kia это тоже касается. Вдобавок у «корейца» гораздо охотнее царапается пластик, который даже на вид хуже качеством, чем в Мазде.

Содержать дорого?

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Стоимость планового ТО у дилеров Kia огорчает. Нужно выискивать, у кого подешевле. Это, разумеется, касается тех городов, где больше одного центра. Так, в Москве разница в стоимости одного и того же ТО при пробеге до 90 000 км может отличаться вдвое: от 10 тысяч до 38 тысяч рублей зависимости от программы обслуживания.

Для Мазды заявлены единые цены для всех сервисных центров: от 13 тысяч до 19 тысяч рублей. Вдобавок, если мы говорим о подержанной машине, можно сэкономить, выбрав специализированный сервис вместо «официала». Ради сохранения пятилетней гарантии владельцу Kia Cerato придется ездить к дилеру. Ну или быть готовым в случае неисправностей доказывать, что машина обслуживалась строго по регламенту.

Сколько стоят запчасти?

Расходники на обе модели стоят примерно одинаково. Единственное существенное отличие — дорогие свечи для моторов Skyactiv у Мазды. Оригинал дороже обычных втрое. Но и менять их приходится редко — раз в 60 000 км.

К примеру, 17-дюймовые шины Kia, хоть и меньшей размерности, стоят даже чуть дороже маздовских. И даже если вы купили «шестерку» на вторичке на богатых 19-дюймовых колесах, есть вариант сэкономить: приобретите на замену комплект «семнадцатых», а эти продайте.

Почти одинаково стоят и светодиодные фары. Это при том, что у Kia они без дополнительных функций (есть только автоматика включения дальнего света в дорогих комплектациях), тогда как Mazda предлагает поворотные линзы, автокорректор и омыватель.

Меньше будете тратить и на топливо, если выберете Мазду. Ее двигатель хотя и не турбо, зато очень экономичный. Расход в городе не превысит 10 л/100 км, тогда как Kia Cerato потребует на литр-полтора больше.

Управляемость

У «японца» и «корейца» подвески жесткие. Mazda отменно рулится и даже претендует на звание «японского BMW». Kia вроде бы неплох, если ехать неспешно. Но стоит чуть поднажать, и всплывает «пресность» машины. Весь его спорт — только в шильдиках и обвесе версии GT Line.

Подводим итоги

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Mazda экономичнее, интереснее едет, качественнее отделана, дешевле в содержании и вдобавок не разорит даже при отсутствии заводской гарантии. Кажется, все основные козыри у нее в руках.

Зато Cerato вместительнее. Это несмотря на разницу в классе! По объему багажника он выигрывает у «шестерки» больше полусотни литров. Грузовой отсек Мазды скромен даже по меркам С-сегмента. На задних сиденьях одинаковый запас пространства в ногах, а в районе головы у Kia больше «воздуха».

По запасу места сзади — почти паритет. Но для Мазды это минус, ведь она на класс выше. В ней реже можно встретить обогрев заднего сиденья.

А еще сказывается разница в возрасте на примере мультимедийной системы. Mazda 6 2019 года выпуска еще не имеет поддержки Android Auto и Apple Carplay, у нее хуже графика и заторможеннее работа меню. Хорошо хоть динамические линии к камере заднего вида добавить не забыли. Если вам принципиальны медиавозможности, лучше идти в салон за новой машиной с последней версией мультимедийки.

По возможностям медиасистемы Kia впереди. Причем у него они одинаковые во всех версиях. Плюс есть возможность заказать машину с штатной телематикой, работающей через мобильное приложение.

Что взять?

Редкий случай: машина с пробегом является более выгодной покупкой, чем новый Kia. Причем невзирая даже на возможные проблемы в эксплуатации — все-таки автомобиль не новый. Но Mazda 6 славится надежностью — трех-четырехлетняя машина вряд ли разочарует. Новый Cerato предпочтут те, кто не признает подержанных автомобилей. И эти покупатели тоже по-своему правы.

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