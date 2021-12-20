Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — журнал За рулем

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Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

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В декабре стартуют продажи FAW Bestune T77. Но мы уже изучили эту машину.

Вот новый поворот

Раньше суббрендом FAW («Первого автомобильного завода» Китая) был Besturn — название, образованное от английских слов best («лучший») и turn (что можно перевести как «поворот» или «очередь»). Решив, что такое название «не выстрелило» и на многих языках, где нет звука «р», непроизносимо, китайцы провели ребрендинг и дали новой линейке легковых автомобилей название Bestune — то есть «лучший» и tune, что можно перевести как «мелодия, гармония, настройка».

А название модели — T77 — напомнит всем любителям танковых симуляторов и знатокам военной истории о проекте среднего танка на базе американского M48. Ну, на танк новинка российского рынка в общем не похожа, и это хорошо.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Взгляд снизу

На полигон автомобиль привезли на эвакуаторе. Пока он стоял на платформе, была возможность внимательно осмотреть его снизу. Кузов покрашен идеально. Хром безупречен.

Стыки кузовных панелей и деталей из матового черного пластика, опоясывающего нижний периметр кузова, выполнены отлично. В колесных нишах видны фетровые брызговики (значит, о шумоизоляции позаботились) и щедрые мазки герметика (мастики) на сварных швах. Тормозные шланги проложены аккуратно, над выхлопной трубой тепловые экраны в трех местах. Один из них — под пластиковым топливным баком. Тормозные диски (спереди — вентилируемые) приличного размера. Солидные на вид суппорты. Передняя подвеска — типа McPherson, сзади полузависимая торсионная балка — то есть классическое решение.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Спереди под двигателем — пластиковый пыльник. Надеюсь, российские дилеры будут ставить металлическую защиту.

Ого, а вот это уже интересно: из глушителя, стоящего поперек за задним бампером, выходят две выхлопные трубы — намек на спортивный характер машины. Это проверим позже.

Француз? Итальянец?

FAW Bestune T77 уже на земле. Обхожу, осматривая с привычных ракурсов. Спереди явно что-то французское. Такое впечатление от фар, решетки радиатора, и даже эмблемы. Да, она у Bestune тоже новая: вытянутый по вертикали то ли прямоугольник, то ли перевернутая трапеция со скругленными углами. Над эмблемой — «глаз» (радар) адаптивного круиз-контроля.

Линии передней части — прямые, формы — рубленые. Фары — с прямоугольными сегментами светодиодов (оптика светодиодная «по кругу»). Вид довольно агрессивный.

А вот рейлинги на крыше — это уже дань практичности.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Среди прочих T77 выделяют дополнительные фонари в углах пятой двери и нижняя часть бампера из черного матового пластика. Стойки и крыша черные. Так автомобиль выглядит приземистее, динамичнее.

Визуальной агрессивности кроссоверу добавляют большие колеса — диаметром 19 дюймов, с шинами 225/45 R19. В комплектациях попроще размеры колес скромнее — 215/55 R18.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

По размерам и пропорциям FAW Bestune T77 близок к популярному компактному кроссоверу немецкой марки из Вольфсбурга. А смотрится, пожалуй, поинтереснее. Динамичнее как минимум. Можно обнаружить сходство даже с кроссовером итальянской марки из Болоньи.

А вместо сердца…

Открываю капот. Эх, на газовые упоры не расщедрились — ставлю упор из металлического прута. Под капотом — царство черного пластика. Чтобы взглянуть на двигатель, снимаю пластиковую крышку. С тыльной стороны — подушка шумоизоляции. Это плюс. Моторный щит тоже весь в шумотеплоизоляции. Аккумуляторная батарея емкостью 68 Ач в толстом мягком чехле — оптимально для наших морозов.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

В Китае FAW Bestune T77 комплектуют двумя двигателями. Оба бензиновые, четырехцилиндровые, 16-клапанные, наддувные, с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения. Турбины Mitsubishi, что хорошо — надежно. Блоки чугунные — тоже неплохо. Мощность 1.2 — 142 л.с., 1.5 — 169 л.с. У нас будет один полуторалитровый двигатель, дефорсированный до 160 л.с., но зато и адаптированный к 92-му бензину. Заявленный расход в смешанном цикле — от 6,3 до 7,1 литра на 100 км в зависимости от коробки передач. В тестовой машине стоит 7-ступенчатый робот MF625M01 с двойным сцеплением. В начальной комплектации Luxury MT идет 6-ступенчатая механика 6MT220. Привод только передний, увы. Впрочем, это городской кроссовер.

Баварское светлое

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Автомобиль новый и с претензией на что-то большее, чем массовый рынок, так что доступ бесключевой. Симпатичный ключик, напоминающий формой морской камушек-окатыш, остается лежать в кармане до конца теста.

Первое впечатление — салон очень светлый и просторный. Светло-коричневая, почти бежевая обивка сидений из экокожи, такого же цвета пластик. Кстати, интересное сочетание с ярко-синим кузовом. Если у T77 будет темно-красный, бордовый, вишневый цвет кузова (должен быть такой), покупательницам понравится. И не спешите пугаться: у автомобиля есть и более практичные темные интерьеры — но тоже с контрастными вставками в спортивном стиле.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Если экстерьер напоминает о французских машинах, то интерьер — о немецких. Форма кресел — как у спорткаров из Штутгарта. Оттуда же — вертикальные ряды кнопок возле селектора трансмиссии. Растянутый по горизонтали дисплей цифровой приборки, объединенный в один блок с экраном мультимедийной системы (12,3 дюйма по диагонали), — привет старейшему автопроизводителю. Архитектура приборной панели и форма дефлекторов — Мюнхен. Подрезанный снизу руль — Ингольштадт… Хотя прямого цитирования нет и все вместе выглядит гармонично.

У китайской версии FAW Bestune T77 есть «фишка» — призма с голографическими персонажами (мальчиком, девочкой, роботом) на приборной панели — визуализацией встроенного голосового помощника. В российской версии T77 такой игрушки пока нет — появится в будущем году.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Сидеть удобно и на заднем ряду — там хватит места даже очень высоким пассажирам, и даже с панорамной крышей (она ставится по умолчанию во всех комплектациях). Спинки стоят под углом 25° — оптимально. Жаль, задний ряд не снабжен подогревом. Передние сиденья подогреваются. Вероятно, будет версия и с вентиляцией. Климат-контроль однозонный, работает корректно.

Аудиосистема звучит отлично — недаром Bestune. Мультимедийная система поддерживает Android и iOS, позволяет дублировать экран смартфона на большом дисплее. USB-разъемы есть и спереди, и сзади.

Чемоданное настроение

Крышка багажника открывается высоко: человек ростом 1,80 легко встанет под дверь. Спинка сиденья складывается по частям в пропорции 40:60.

Багажный отсек в карпете. На левой стенке — убирающийся крючок для пакетов из супермаркета, на правой — 12-вольтовая розетка и плафон подсветки, под полом — органазайзер из пенопласта с комплектом инструмента для замены колес и нишами для мелочевки. Под органайзером — «докатка» 135/90 R16.

Для трех больших чемоданов или содержимого пары тележек из супермаркета этого багажника хватит. А большего городскому кроссоверу и не нужно.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

Продолжение следует

В следующем материале расскажем, как автомобиль ездит. Спойлер: аванс, выданный яркой внешностью, FAW Bestune T77 оправдывает и в динамике.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

В декабре стартуют продажи FAW Bestune T77. Но мы уже изучили эту машину.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299967Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299966Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299971Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299970Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299969Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299968Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299975Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299974Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299973Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299972Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299979Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299978Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299977Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299976Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»
Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

В декабре стартуют продажи FAW Bestune T77. Но мы уже изучили эту машину.

Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299971Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299967Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299978Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299979Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299972Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299969Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299973Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299975Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299976Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299977Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299974Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299970Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299968Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем» — фото 1299966Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»
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