Новый китайский кроссовер: предпродажный осмотр «За рулем»

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В декабре стартуют продажи FAW Bestune T77. Но мы уже изучили эту машину.

Вот новый поворот

Раньше суббрендом FAW («Первого автомобильного завода» Китая) был Besturn — название, образованное от английских слов best («лучший») и turn (что можно перевести как «поворот» или «очередь»). Решив, что такое название «не выстрелило» и на многих языках, где нет звука «р», непроизносимо, китайцы провели ребрендинг и дали новой линейке легковых автомобилей название Bestune — то есть «лучший» и tune, что можно перевести как «мелодия, гармония, настройка».

А название модели — T77 — напомнит всем любителям танковых симуляторов и знатокам военной истории о проекте среднего танка на базе американского M48. Ну, на танк новинка российского рынка в общем не похожа, и это хорошо.

Взгляд снизу

На полигон автомобиль привезли на эвакуаторе. Пока он стоял на платформе, была возможность внимательно осмотреть его снизу. Кузов покрашен идеально. Хром безупречен.

Стыки кузовных панелей и деталей из матового черного пластика, опоясывающего нижний периметр кузова, выполнены отлично. В колесных нишах видны фетровые брызговики (значит, о шумоизоляции позаботились) и щедрые мазки герметика (мастики) на сварных швах. Тормозные шланги проложены аккуратно, над выхлопной трубой тепловые экраны в трех местах. Один из них — под пластиковым топливным баком. Тормозные диски (спереди — вентилируемые) приличного размера. Солидные на вид суппорты. Передняя подвеска — типа McPherson, сзади полузависимая торсионная балка — то есть классическое решение.

Спереди под двигателем — пластиковый пыльник. Надеюсь, российские дилеры будут ставить металлическую защиту.

Ого, а вот это уже интересно: из глушителя, стоящего поперек за задним бампером, выходят две выхлопные трубы — намек на спортивный характер машины. Это проверим позже.

Француз? Итальянец?

FAW Bestune T77 уже на земле. Обхожу, осматривая с привычных ракурсов. Спереди явно что-то французское. Такое впечатление от фар, решетки радиатора, и даже эмблемы. Да, она у Bestune тоже новая: вытянутый по вертикали то ли прямоугольник, то ли перевернутая трапеция со скругленными углами. Над эмблемой — «глаз» (радар) адаптивного круиз-контроля.

Линии передней части — прямые, формы — рубленые. Фары — с прямоугольными сегментами светодиодов (оптика светодиодная «по кругу»). Вид довольно агрессивный.

А вот рейлинги на крыше — это уже дань практичности.

Среди прочих T77 выделяют дополнительные фонари в углах пятой двери и нижняя часть бампера из черного матового пластика. Стойки и крыша черные. Так автомобиль выглядит приземистее, динамичнее.

Визуальной агрессивности кроссоверу добавляют большие колеса — диаметром 19 дюймов, с шинами 225/45 R19. В комплектациях попроще размеры колес скромнее — 215/55 R18.

По размерам и пропорциям FAW Bestune T77 близок к популярному компактному кроссоверу немецкой марки из Вольфсбурга. А смотрится, пожалуй, поинтереснее. Динамичнее как минимум. Можно обнаружить сходство даже с кроссовером итальянской марки из Болоньи.

А вместо сердца…

Открываю капот. Эх, на газовые упоры не расщедрились — ставлю упор из металлического прута. Под капотом — царство черного пластика. Чтобы взглянуть на двигатель, снимаю пластиковую крышку. С тыльной стороны — подушка шумоизоляции. Это плюс. Моторный щит тоже весь в шумотеплоизоляции. Аккумуляторная батарея емкостью 68 Ач в толстом мягком чехле — оптимально для наших морозов.

В Китае FAW Bestune T77 комплектуют двумя двигателями. Оба бензиновые, четырехцилиндровые, 16-клапанные, наддувные, с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения. Турбины Mitsubishi, что хорошо — надежно. Блоки чугунные — тоже неплохо. Мощность 1.2 — 142 л.с., 1.5 — 169 л.с. У нас будет один полуторалитровый двигатель, дефорсированный до 160 л.с., но зато и адаптированный к 92-му бензину. Заявленный расход в смешанном цикле — от 6,3 до 7,1 литра на 100 км в зависимости от коробки передач. В тестовой машине стоит 7-ступенчатый робот MF625M01 с двойным сцеплением. В начальной комплектации Luxury MT идет 6-ступенчатая механика 6MT220. Привод только передний, увы. Впрочем, это городской кроссовер.

Баварское светлое

Автомобиль новый и с претензией на что-то большее, чем массовый рынок, так что доступ бесключевой. Симпатичный ключик, напоминающий формой морской камушек-окатыш, остается лежать в кармане до конца теста.

Первое впечатление — салон очень светлый и просторный. Светло-коричневая, почти бежевая обивка сидений из экокожи, такого же цвета пластик. Кстати, интересное сочетание с ярко-синим кузовом. Если у T77 будет темно-красный, бордовый, вишневый цвет кузова (должен быть такой), покупательницам понравится. И не спешите пугаться: у автомобиля есть и более практичные темные интерьеры — но тоже с контрастными вставками в спортивном стиле.

Если экстерьер напоминает о французских машинах, то интерьер — о немецких. Форма кресел — как у спорткаров из Штутгарта. Оттуда же — вертикальные ряды кнопок возле селектора трансмиссии. Растянутый по горизонтали дисплей цифровой приборки, объединенный в один блок с экраном мультимедийной системы (12,3 дюйма по диагонали), — привет старейшему автопроизводителю. Архитектура приборной панели и форма дефлекторов — Мюнхен. Подрезанный снизу руль — Ингольштадт… Хотя прямого цитирования нет и все вместе выглядит гармонично.

У китайской версии FAW Bestune T77 есть «фишка» — призма с голографическими персонажами (мальчиком, девочкой, роботом) на приборной панели — визуализацией встроенного голосового помощника. В российской версии T77 такой игрушки пока нет — появится в будущем году.

Сидеть удобно и на заднем ряду — там хватит места даже очень высоким пассажирам, и даже с панорамной крышей (она ставится по умолчанию во всех комплектациях). Спинки стоят под углом 25° — оптимально. Жаль, задний ряд не снабжен подогревом. Передние сиденья подогреваются. Вероятно, будет версия и с вентиляцией. Климат-контроль однозонный, работает корректно.

Аудиосистема звучит отлично — недаром Bestune. Мультимедийная система поддерживает Android и iOS, позволяет дублировать экран смартфона на большом дисплее. USB-разъемы есть и спереди, и сзади.

Чемоданное настроение

Крышка багажника открывается высоко: человек ростом 1,80 легко встанет под дверь. Спинка сиденья складывается по частям в пропорции 40:60.

Багажный отсек в карпете. На левой стенке — убирающийся крючок для пакетов из супермаркета, на правой — 12-вольтовая розетка и плафон подсветки, под полом — органазайзер из пенопласта с комплектом инструмента для замены колес и нишами для мелочевки. Под органайзером — «докатка» 135/90 R16.

Для трех больших чемоданов или содержимого пары тележек из супермаркета этого багажника хватит. А большего городскому кроссоверу и не нужно.

Продолжение следует

В следующем материале расскажем, как автомобиль ездит. Спойлер: аванс, выданный яркой внешностью, FAW Bestune T77 оправдывает и в динамике.