Нива, на которой не стыдно ездить: да/нет?

Легендарный внедорожник уже давно всем и всё доказал, но автолюбители не оставляют попыток довести машину до подлинного совершенства. Собрали для вас десятку самых впечатляющих и неожиданных вариантов тюнинга Нивы.

Нива-Роллс-Ройс

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Кто сказал, что старая добрая Нива не может быть премиальным автомобилем? Хотя бы внешне?

Характерная решетка радиатора не оставляет сомнений: перед нами уникальная в своем роде попытка бросить вызов Rolls-Royce.

Вид у Нивы-Роллс-Ройса немного аляповатый, зато запоминающийся.

Нива-Бронко

Чего только не сделаешь с помощью фрезерного ЧПУ-станка, дизайнерского таланта и растущих из правильного места рук!

Эта Нива смотрится более чем достойно даже при сравнении с оригиналом — концептом Ford Bronco родом из начала 2000-х. Стиль легендарного американского внедорожника Ford Bronco улавливается превосходно. И отлично подходит к стилистике оригинальной Нивы, не так ли?

На все кузовные работы с полной покраской в рамках тюнинга было отведено лишь два месяца.

Нива-GTA

Как допилить Lada Urban рашпилем, чтобы не стыдно было приехать на «разборку» или с ветерком погонять с пацанами по району?

Всё просто: взять всё лучшее от AMG, Mercedes-Benz S-класса, Porsche Cayenne, Lexus LX, добавить толику кропотливого труда, а в остальном положиться на магию бренда «Нива».

Примечательно, что в случае с этой Нивой стайлингом дело не ограничилось. Один только переход на электронное управление раздаткой чего стоит! Блок управления разместили в бардачке. А еще установили дисковые тормоза на все колеса и много чего еще.

Для тюнинга этой Нивы использовались узлы от представительских Mercedes-Benz W221 и W222.

Ламбо-Нива

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По правде сказать, от Lamborghini в этой Lada Urban 2016 года выпуска только двери, но разве этого мало? Впрочем, салон от Mercedes-Benz S‑класса, колеса от Гелика, автозапуск и другие доработки впечатляют не меньше.

На тюнинг Ламбо-Нивы потребовалось четыре года и свыше двух миллионов рублей.

Нива-Феррари

Сложно сказать, что данная Нива позаимствовала от вероятного источника вдохновения, кроссовера Ferrari Purosangue, кроме цвета. Точно не двигатель: здесь выбор пал на силовой агрегат 21124 от Lada Priora.

Для безошибочной идентификации на корпус Нивы-Феррари помещен логотип машины-образца.

Нива-Биткоин

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Тюнингованная Lada Niva Bronto обошлась в 600 000 руб. Машину, в основном, прокачали деталями с других моделей семейства Lada: руль от Vesta, замки дверей от Priora, зеркала заднего вида от Granta.

Дополнительно установлены омыватели фар, кнопка открывания багажника, динамические указатели поворотов.

Выбор названия владелец несколько туманно объясняет так: «Проект назван биткоин, так как биткоин B похож и на Bronto, и на ВАЗ».

Нива-Былина

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Ну и напоследок нечто действительно эпическое — переделка Нивы в стиле испанского ретроавтомобиля Hispano-Suiza.

Грандиозная машина отметилась на выставках в начале 1990-х, после чего ее следы теряются.

Под капотом Нивы-Былины по проекту должно было располагаться сразу два двигателя!

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Расскажите в комментариях, какая Нива больше всего понравилась вам и почему.

Самые яркие примеры «тюнинга по-русски» 1960-1990-х мы собрали тут.

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Фото: carakoom.com, drive2.ru, drom.ru, auto.ru