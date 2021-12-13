Новые машины для бизнеса: фургон, автобус, «мобильная точка»

На международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2021 завод спецтехники «Нижегородец» представил три важных новинки.

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Автобусы, грузовики с фургонами различного исполнения и специальные автомобили, которые собирают на заводе «СТ Нижегородец», используя шасси ведущих зарубежных и отечественных автопроизводителей, широко представлены по всей России. На площадках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 компания представила сразу три новинки.

Об этом и не только можно прочитать на сайте журнала «Рейс».





«Нижегородец» VSN 900: для туристов

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Автобусы различного типа на шасси IVECO завод производит уже более десяти лет. Машины работают в самых разных условиях. Несколько сотен «Нижегородцев» эксплуатируют в Москве и Московской области. Пробеги автобусов в условиях плотного трафика перевалили далеко за 400 000 километров, и никаких нареканий у перевозчиков нет. Надежное, крепкое шасси прекрасно адаптировано под сложные дорожные и климатические условия. Кузов сохраняет прочность при высоких вибрационных нагрузках, а салон даже после длительной эксплуатации имеет опрятный внешний вид.

Туристический автобус «Нижегородец» отличается от своих предшественников увеличенной площадью остекления, комфортабельным салоном, багажным отсеком большего объема и привлекательным дизайном.

Ступеньки — с подсветкой: так проявляется забота о пассажирах.

Единственный минус- ​отсутствие локализации по шасси. Однако частные транспортные компании, под запросы которых «Нижегородец» переориентировал свое производство, не отказываются от качественной техники — даже несмотря на отсутствие господдержки

Междугородный туристический автобус «Нижегородец» VSN 900 отличается от предшественников значительно увеличенной площадью остекления, более комфортабельным салоном с улучшенными сиденьями, оптимальными для длительных переездов, а также доработанными багажными полками, на которых теперь помещается значительно больше ручной клади. Объем багажных отсеков (теперь их три) по сравнению с предыдущими моделями на шасси IVECO увеличен более чем на 15 %.

Машина шире (+80 мм) и длиннее (+600 мм). Предшественника, благодаря чему салон стал просторнее и теперь вмещает на два сиденья больше (31 посадочное место плюс место для гида). Этого более чем достаточно для перевозки организованных групп туристов или использования машины в качестве корпоративного транспорта.

Общая вместимость автобуса — 32 места.

Автобус планируют выпускать в четырех модификациях: туристический (именно он был представлен на выставке), городской, пригородный и школьный. Все версии прошли полный цикл испытаний и получили соответствующие сертификаты.

Подчеркнем высокую безопасность машины, достигнутую за счет усиленного каркаса. Такой автобус можно использовать для перевозки детей.

Общий объем багажных отсеков туристического автобуса увеличен. Это было одним из требований заказчиков.

Планируемые объемы выпуска — ​около трехсот автобусов в 2022 году, с дальнейшим увеличением до 500 единиц в год.

Изотермический фургон Ford Transit: оптимизируем грузоперевозки

Панели фургона выполнены по новой технологии, которая обеспечивает более высокие изотермические свойства, что важно при работе в сложных климатических условиях и при перевозке охлажденных и замороженных пищевых продуктов, при снижении массы: высокие прочностные свойства материала позволяют обойтись без усилителей. Как показали испытания, никаких нареканий к кузову нет — даже если гонять нагруженную машину по ухабистым дорогам.

Грузовик с изотермическим фургоном на популярном у нас шасси Ford Transit.

Заметное снижение веса фургона и увеличение грузоподъемности машины достигнуто также за счет отказа от фанеры, которая ранее входила в конструкцию панелей. Речь не идет об упрощении конструкции: панели нового типа обладают принципиально иными свойствами и качествами. Так, в случае повреждения панелей, например, при неаккуратном маневре, вмятину достаточно заполнить «жидким пластиком», который после застывания шлифуют и окрашивают.

Надежная ХОУ и качественные материалы фургона — вот что должно быть у современного рефрижератора.

Поскольку кузов не имеет металлических частей, коррозия ему не страшна. А это положительно сказывается и на внешнем виде транспортных средств, которые работают в агрессивной среде : при высокой влажности воздуха, по дорогам, обработанным солью и противогололедными реагентами.

Качественная фурнитура — залог того, что ворота фургона не просядут. Аккуратная выдвижная лестница. Качество проявляется во всех элементах конструкции фургона.

В июне 2021 года компания «СТ Нижегородец» открыла в особой экономической зоне «Алабуга» завод по производству фургонов и панелей нового типа. Производственные мощности новой площадки позволяют выпускать до 700 фургонов в месяц. Можно заказать как типовые стандартные фургоны, так и изготовленные по индивидуальному проекту.

«Мобильная точка»: незаменимый инструмент для малого бизнеса

Автолавки на шасси грузовиков или прицепов «Нижегородец» проектирует и изготавливает много лет. Продукция пользуется устойчивым спросом во всех регионах России. С появлением новых версий машин, фургоны которых собраны из панелей нового типа, линейка специальных транспортных средств будет весьма широкой — ​автолавка или магазин, кофейня, мороженица, пиццерия, рыбная лавка, мобильный офис, медицинский пункт и др. Каждая из версий будет оборудована в соответствии с пожеланиями заказчика.

Отдельного внимания заслуживал спецавтомобиль в исполнении «точка мобильной торговли». Мечта малого бизнеса!

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«Мобильная точка» всегда найдет место для временного базирования даже в условиях плотной городской застройки. Бизнесмены смогут реализовать товары или предложить свои услуги на городских мероприятиях, при проведении народных гуляний, спортивных соревнований и т. д.

Отдельного внимания заслуживают точки мобильной торговли, которые позволяют эффективно работать даже в условиях самоизоляции. Такая машина (именно она была представлена на выставке), перемещаясь по районам города, доставляет товары фактически на дом. Автолавки незаменимы и при проведении ярмарок. Например, фермер с такой машиной сможет обойтись без посредников, напрямую предлагая свои товары конечным потребителям.

Боковая стенка выполняет функцию козырька, защищающего покупателей от дождя и снега. Откинуть ее вверх легко благодаря газовым стойкам. Варианты внутреннего исполнения фургона оговариваются с заказчиками.

Для изготовления спецкузовов используют панели с различными теплоизоляционными характеристики, что позволяет адаптировать машину для работы в разных климатических условиях.

Предусмотрена возможность автономной работы «мобильной точки» без подключения к внешней электросети. Для этого автомобиль оснащают автономным генератором электрического тока требуемой мощности (вплоть до 14 кВт), работающим как на бензине, так и на дизельном топливе в зависимости от пожеланий клиента. Под генератор в кузове выделен отдельный отсек.

В «мобильной пиццерии» и других точках быстрого питания предусмотрены емкости для воды. Их объем варьируется в зависимости от типа надстройки и особенностей рецептуры блюд.

Все отделочные материалы строго соответствуют санитарным требованиям.

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О компании

Завод спецтехники «Нижегородец» занимает лидирующие позиции на российском рынке коммерческой техники. Своими успехами компания обязана постоянной модернизации производства, внедрению современных технологий, применению новых материалов, быстрой реакции на изменение конъюнктуры рынка и запросы перевозчиков.