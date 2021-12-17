Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей

Вода в топливном баке — не подарок, особенно зимой. Но победили эту напасть без вреда для топливной системы лишь три участника испытаний.

Если завтра мороз

Необычность экспертизы препаратов, вытесняющих воду из бензина, состоит в том, что для нее не нужен… бензин! Ни объем топливного бака, ни количество бензина в нем на результат не влияют. Главное — победить воду, которая разными путями попадает в бензобак. Этому могут способствовать высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, неаккуратность при заправке машины.

Во всех случаях вода способна причинить мотору неприятности. Самое плохое, если на морозе она замерзнет, закупорив топливопровод. Но и в жидком виде негорючая вода, добравшаяся до камеры сгорания, вызовет перебои в работе двигателя.

Препараты, вытесняющие воду из бензина, не должны вредить металлическим элементам топливной системы. Для проверки их коррозионного воздействия мы заготовили тестовые пластины из старой канистры и поместили каждую из них на сутки в водный раствор тестируемого препарата.

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Чтобы пресечь эти безобразия, воду надо смешать со спиртом — по заветам создателя водки Д. И. Менделеева. Такая смесь является горючей, да и на морозе не замерзает. Примерно так и работают имеющиеся в наличии препараты, купленные на рынке. Кроме спирта они содержат ряд других компонентов, в том числе антикоррозионных.

Таким образом, ограничиваемся двумя самыми важными испытаниями: эффективности работы препаратов на морозе и их коррозионного влияния на металл.

ПЛЕСНЕМ ВОДИЧКИ? В давние времена бытовала легенда о том, что добавление воды в опустевший топливный бак поможет протянуть еще несколько километров до АЗС. Мол, вода вытеснит вверх остатки более легкого бензина, тот всплывет до бензозаборника, прокачается в систему питания и так далее. Подробно этот эффект мы описывали в журнале «За рулем № 11 за 2010 год — получилось очень интересно. Если вкратце: никогда так не делайте!

Как проверяли

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Для оценки воздействия составов на поверхность металла мы заготовили тестовые пластины, вырезанные из отслужившей свое топливной канистры. Каждую пластину поместили на 24 часа в химический стаканчик, заполненный смесью препарата с водой в весьма лояльной для испытуемых пропорции 50/20.

Второе испытание сложнее. Разлив жидкости по химическим стаканчикам, мы начали добавлять в них воду — дискретно, по 5 мл. Первый этап — 10 мл. Всякий раз образцы помещали на сутки в морозильную камеру, настроенную на минус 30 ˚С. Цель проверки — выяснить, при каком объеме воды смесь замерзнет. Чем большее количество воды превратится в «незамерзайку», тем эффективнее препарат.

Astrohim AC-110, Россия Присадка влаговытесняющая

Цена 180 ₽

Заявленный объем 300 мл

Дозировка на 60–80 л

Хорошие антикоррозионные ­свойства, неплохая связывающая способность, демократичная цена. Eltrans EL-1007.01, Россия Присадка влаговытесняющая

Цена 200 ₽

Заявленный объем 240 мл

Дозировка на 60–80 л

Лидер по связывающей способности, одно из лучших соотношений «Цена/качество» — но вот появление ржавчины подорвало авторитет.

Hi-Gear HG 3325, США Зимний очиститель-осушитель топлива

Цена 550 ₽

Заявленный объем 355 мл

Дозировка на 40–60 л

Цена не очень демократичная, даже для «американца». Лидер по испытаниям в морозильной камере. А вот налет ржавчины испортил впечатление. Kerry KR-340, Россия Осушитель топливной системы

Цена 160 ₽

Заявленный объем 335 мл

Дозировка на 40–50 л

Цена невысокая, но и результат, к сожалению, тоже «не очень».

Lavr Ln2103, Россия Нейтрализатор воды

Цена 270 ₽

Заявленный объем 310 мл

Дозировка на 40–60 л

Отличные антикоррозионные ­свойства. Остальные показатели средние. Lavr Ln2125, Россия Зимний осушитель топлива

Цена 430 ₽

Заявленный объем 310 мл

Дозировка на 40–60 л

Цена показалась завышенной. Все показатели средние.

Liqui Moly 3964, Германия Осушитель-очиститель топлива

Цена 750 ₽

Заявленный объем 300 мл

Дозировка на 60 л

Отличные антикоррозионные ­свойства. В морозильной камере результаты хорошие. Но цена — самая непривлекательная. Step Up SP3323, США Удалитель влаги из топливного бака

Цена 230 ₽

Заявленный объем 355 мл

Дозировка на 40–60 л

В морозильной камере результаты хорошие. Цена не сильно кусается. Жаль, что тестовая пластинка покрылась ржавчиной.

WOG WGC0560, Россия Осушитель топливной системы

Цена 310 ₽

Заявленный объем 335 мл

Дозировка на 40–50 л

Цена для отечественного препарата представляется завышенной. Тем более что все результаты — средние. Wynn’s PN71851, Бельгия Присадка в топливо Dry Fuel

Цена 580 ₽

Заявленный объем 325 мл

Дозировка на бак* (но не более 60 л)

Отличные антикоррозионные ­свойства. Средние результаты по связыванию воды. Цена высокая.

*Правильная формулировка!

Подводим итоги

Только три препарата получили отличные оценки за испытания на коррозию — это Lavr Ln2103, Liqui Moly 3964 и Wynn’s PN71851. Хорошо показал себя Astrohim AC‑110. Все остальные, извините, — двоечники: посмотрите на фото ржавых пластин.

Реальный смысл использовать найденные нами «хорошие» жидкости есть перед морозами, особенно если пришлось заправиться неизвестно где. Полезно наливать их перед длительной парковкой в тепле — например, перед заездом в подземный паркинг под торговым центром, если собираетесь гулять там целый день. Тогда, если бак у вас не полон, на его стенках неизбежно ­образуется конденсат.

При испытаниях в морозилке дольше других продержались Hi-Gear HG 3325 и Eltrans EL‑1007.01. Чуть раньше замерзли растворы с веществами Astrohim АС‑110, Step Up SP3323 и Liqui Moly 3964.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Абсолютную победу не одержал никто, хотя ближе других к вершине пьедестала оказался Liqui Moly 3964. Но у препарата есть и серьезный недостаток: цена каждого «кубика» такого средства самая высокая из всех, почти втрое превышающая цены на Astrohim АС‑110 или Eltrans EL‑1007.01.

Мы рекомендуем использовать любой из перечисленных пяти составов вне зависимости от стоимости — из испытанных десяти. Что касается периодичности их применения, то производители обычно рекомендуют использовать их при каждой зимней заправке, а также с интервалом в 3000 км при летней. Результаты испытаний препаратов для удаления влаги из бензина Площадь поверхности, охваченной коррозией, % Объем воды, связываемой препаратом, мл Astrohim AC-110 5–7 25 Eltrans EL-1007.01 60–70 30 Hi-Gear HG 3325 80–90 30 Kerry KR-340 80–90 15 Lavr Ln2103 0 20 Lavr Ln2125 50–60 20 Liqui Moly 3964 0 25 Step Up SP3323 95–100 25 WOG WGC0560 90–95 15 Wynn’s PN71851 0 20

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