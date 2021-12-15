Как избавиться от запотевания стекол: 6 верных способов (плюс пара лайфхаков)

Испарина и морозные «узоры» на стеклах могут спровоцировать коррозию и стать причиной неприятного запаха в салоне. Но самое главное — они ограничивают видимость. А это по-настоящему опасно.

Почему запотевают стекла

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Обращали внимание, как покрывается мелкими капельками воды бутылка газировки, вынутая из холодильника? То же самое происходит в автомобиле.

Чем выше влажность воздуха внутри машины и чем ниже температура стекол, тем больше на них осядет конденсата. Микроскопические капельки воды на поверхности преломляют и отражают свет в разных направлениях. И стекло становится непрозрачным.

Кстати. Потеют изнутри и другие поверхности автомобиля. Недаром, например, в дверях под «картой» размещают слой пароизоляции. Следите, чтобы ремонтники не выбросили ее «за ненадобностью».

Причиной сырости в салоне становится банальная неаккуратность или техническая неисправность автомобиля.

Как избавиться от влаги

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Проветривайте салон и регулярно просушивайте коврики. (Лучше покупать пластиковые «корытца», из которых воду легко вылить.) Проверяйте, сухо ли в багажнике. (Забытая бутыль с водой во время первых заморозков может лопнуть и долго увлажнять воздух в автомобиле.)

Много влаги приносят на одежде и обуви пассажиры, которые забывают перед посадкой стряхнуть с себя снег. Регулярно сметайте снег и с решетки капота — иначе при включении печки он (уже в виде влаги) попадет в салон.

Можно оклеить стекла бронирующей пленкой — теплопроводность стекла со слоем пластика ниже. А двухслойный «стеклопакет», применяемый на дорогих моделях, практически не запотевает.

Обработайте внутреннюю поверхность стекла специальными средствами. Правда, антизапотеватели образование конденсата не предотвратят, их задача — заставить отдельные капельки слиться в прозрачную пленку.

Иногда причиной появления влаги в салоне становится техническая неисправность. Например, подтекает радиатор отопителя. Любой антифриз наполовину состоит из воды. Даже незначительная утечка может на 10–15% увеличить влажность воздуха в салоне.

Если стекла уже запотели

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Лучший способ борьбы с запотеванием — правильное использование климатической установки.

1. Если температура воздуха держится на нуле и чуть выше — включите кондиционер. Он быстро справится с запотеванием.

2. При более низких температурах кондиционер не включится. Но с влагой вполне справится отопитель. Чем выше температура воздуха, тем ниже его влажность.

Важно. Для улучшения циркуляции воздуха в салоне приоткройте стекло одной из задних дверей. «Отработанный» увлажненный воздух будет уходить через него.

На всякий случай проверьте, не включен ли в отопителе вашего автомобиля режим рециркуляции, с которым запотевание стекол очень вероятно.

3. Есть одно «но»: печка хорошо подсушивает воздух, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. А автомобили с дизельными двигателями или наддувными бензиновыми моторами с непосредственным впрыском топлива греются долго. Их владельцев выручат электрические нагревательные элементы, встроенные в отопитель.

Электрический подогреватель воздуха в отопителе начинает давать теплый (и сухой) воздух с первых секунд.

Важно. Проверьте, не завален ли багажник вещами. При сушке стекол нужно обеспечить быстрое удаление из салона влажного воздуха. Захламленный багажник может препятствовать этому — ведь отверстия для выхода воздуха находятся около багажного отделения. Чаще всего они скрываются под задним бампером.

Отверстия для выхода воздуха из салона чаще всего располагают под задним бампером.

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4. В любую погоду лучше всего подсушивает (как и размораживает) стекло встроенный токообогрев — он встречается как на заднем, так и на переднем стеклах.

Есть и пара народных средств:

5. Можно протереть стекло смятой газетой или хорошо впитывающей тканью, но это половинчатое решение проблемы.

6. Некоторые автолюбители натирают стекла изнутри намыленной тряпочкой или наносят пену для бритья. Действуют эти средства как антизапотеватель, только специализированные дольше сохраняются на поверхности. А вот различные поглотители влаги, от наполнителей для кошачьих туалетов до силикагелей, большого эффекта не дают.

Чтобы стекла не замерзли

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Если вы на ночь оставите машину с влажным воздухом в салоне, то утром рискуете обнаружить ветровое стекло обмерзшим изнутри. Удалять изморозь неудобно — стекло изнутри вогнутое, скребок не справляется. Зато справится старый CD-диск (учтите, что в этом случае соскребаемый иней посыплется на торпедо).

Водительский лайфхак: перед тем как поставить машину на ночь, стоит проветрить салон. За несколько минут до конца поездки надо выключить отопитель, а, припарковавшись, постоять хотя бы пару минут с открытыми дверьми, чтобы температура и влажность воздуха в салоне и на улице сравнялись.

Замерзшее изнутри стекло очистить сложнее, чем покрытое льдом снаружи.