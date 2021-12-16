Как прогревать машину, чтобы не оштрафовали? Юрист все разъяснил

За длительный (5 минут и более) прогрев двигателя во дворе водителя могут привлечь к административной ответственности. Даже если он за это время не успевает как следует подготовить машину к поездке.

Две статьи, два штрафа

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Запрет стоянки с работающим двигателем содержится в пункте 17.2 ПДД (он входит в раздел «Движение в жилых зонах): „В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест“.

Сумма денежного взыскания может быть разной — в связи с существующей законодательной неточностью.

С одной стороны, нарушениям правил стоянки и остановки в Административном кодексе отведена отдельная статья — 12.19. Она подразумевает штраф 500 рублей.

Но на практике любителям долгого прогрева во дворе чаще вменяют нарушение статьи 12.28 КоАП РФ (она рассматривает нарушения правил движения в жилых зонах). Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны.

Что делать тем, у кого предпусковой подогреватель ?

Предпуск может прогреть двигатель до рабочей температуры без запуска последнего. Конечно, предпусковые подогреватели (они работают на бензине или солярке, электрические встречаются реже) тоже выбрасывают вредные газы в атмосферу. Но с точки зрения закона они «чисты». Главное, не «помогать» предпуску заведенным двигателем дольше разрешенных 5 минут.

Сергей Смирнов, юрист

Комментарий эксперта

«С точки зрения Правил, не имеет значение количество потраченного топлива и величина вредных выхлопов. В подобных случаях основанием для привлечения к ответственности являются исключительно временные рамки и сам факт работающего двигателя во время стоянки».

Как быть, если примерзли дворники?

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Или после морозной ночи в бачке затвердела «омывайка», а на дворе ледяной дождь или снегопад?

В этом случае можно опротестовать наложенный штраф, сославшись на «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Согласно этому документу водитель не имеет права начинать движение, если «не работают в установленном режиме стеклоочистители» или «не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели»

У меня машина с дистанционным запуском — меня не накажут!

Распространенная ошибка многих водителей — считать, что если в машине нет человека, значит, и нет нарушения.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

«С точки зрения требования Правил (пункт 17.2) в жилой зоне запрещается стоянка с работающим двигателем. Наличие или отсутствие водителя в салоне автомобиля значения не имеет. Даже если двигатель будет запущен автоматически, это будет считаться нарушением».

Стоянка превращается в остановку

Важно читать закон внимательно: наложить штраф могут только за прогрев в жилой зоне и только во время стоянки.

Стоянка — это «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства» (п. 1.2 ПДД). Если же двигатель работает вхолостую меньше 5 минут, или больше, но водитель при этом загружает/разгружает машину, то имеет место остановка ТС, которая под штрафные санкции не попадает.

Чем и пользуются некоторые водители. Если они понимают, что прогреть мотор за 5 минут не получится, то… открывают багажник и создают имитацию бурной деятельности. По закону оштрафовать их не должны. Хотя, конечно, жителям нижних этажей от этого не легче.

Кто поймает?

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Конечно же, патрули ДПС не дежурят во дворах с видеокамерами, фиксируя, кто и сколько прогревал свою машину. Но вот нервные соседи (особенно если у вас с ними непростые отношения) вполне могут вызвать полицию или направить представителям власти жалобу, аргументированную видеозаписью продолжительностью более 5 минут. Рассматривают даже анонимки. Главное, чтобы продолжительность видеозаписи, на которой запечатлен автомобиль с работающим двигателем, составляла более пяти минут непрерывно (т.е. съемка должна быть без «склеек»).

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

«Обжаловать подобный штраф возможно, если удастся поставить под сомнение доказательства. Например, если оспорить видеодоказательства того, что на автомобиле двигатель работал более пяти минут».

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Кроме того, можно заявить ходатайство о проведении экспертизы записи, если номера автомобиля читаются нечетко, или если на видеозаписи не выставлены дата и время. Последнее особенно важно — срок давности по административным правонарушениям составляет два месяца (ст. 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности»). Поэтому если соседи, поссорившись с вами, в марте отправят в ГИБДД «фильм», снятый на новогодних праздниках, «наказать» вас им не удастся.

Греть или не греть?

Конечно, греть. Но лучше не злоупотреблять при этом терпением жителей нижних этажей, и не скандалить с ними «из принципа». Ведь закон, как ни крути, на их стороне. Да и в целом — худой мир лучше доброй ссоры. На дороге — особенно.

Фото: «За рулем» и depositphotos.com