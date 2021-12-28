Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

На базе серийного электрофургона eSprinter мерседесовцы построили ­концептуальную машину Sustaineer. Внешне - ничего необычного. Но начинка!..

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Разработчики бросили все усилия на интеграцию перспективных технологий, сохраняющих чистый воздух.

Для батарей анонсированы технологии экологичного ремонта. Это продлит их срок службы и оттянет момент утилизации. При всех работах будут использоваться альтернативные источники энергии и перерабатываемые материалы. Помогать основным аккумуляторам на фургоне Sustaineer будут солнечные панели. Ими застелена вся крыша и «лоб» машины на площади 4,8 м2. От солнца питаются вспомогательные системы, не отнимая запас хода.

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Новый подход к созданию микроклимата — это отопление не всей кабины, а пространства только вокруг водителя, и обогрев, встроенный не в сиденье, а в ремень безопасности. Уверяют, что последний согревает человека быстрее и эффективнее, потому что источник тепла оказывается ближе к «термическим сенсорам» тела.

На сохранение тепла работают и автоматические распашные двери грузового отсека. Они вдобавок снимают лишнюю заботу с курьера и экономят ему время, которое он тратит на открывание-закрывание дверей.

Многие элементы внутренней отделки выполнены из вторично переработанных или экологически чистых материалов. Например, перегородка кузова — из биоразлагаемой соломы с водоотталкивающим покрытием. Краска используется на водной основе. Само собой, установлены шины с пониженным сопротивлением качению и камеры вместо зеркал заднего вида, с которыми большие мерседесовские тягачи уже можно встретить даже на российских дорогах.

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Но самое интересное — два сажевых фильтра твердых частиц. Они установлены на днище около каждой из осей. Зачем, ведь сам eSprinter ничего в атмосферу не выбрасывает? Фильтры не для него, а для других машин: они засасывают всякую грязь, работая как пылесосы для дорог. Красивая идея, но кто откажется от нормального отопления, чтобы тратить энергию на сбор грязи с дороги?

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Фото: Mercedes