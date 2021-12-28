Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

На базе серийного электрофургона eSprinter мерседесовцы построили ­концептуальную машину Sustaineer. Внешне - ничего необычного. Но начинка!..

Материалы по теме
Mercedes на базе Renault — недорогая новинка

Разработчики бросили все усилия на интеграцию перспективных технологий, сохраняющих чистый воздух.

Для батарей анонсированы технологии экологичного ремонта. Это продлит их срок службы и оттянет момент утилизации. При всех работах будут использоваться альтернативные источники энергии и перерабатываемые материалы. Помогать основным аккумуляторам на фургоне Sustaineer будут солнечные панели. Ими застелена вся крыша и «лоб» машины на площади 4,8 м2. От солнца питаются вспомогательные системы, не отнимая запас хода.

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Материалы по теме
Два прогноза для водителей на 2022 — какой вам по душе?Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуЭксперт рассказал, как заработать на мусоре — это просто!

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Новый подход к созданию микроклимата — это отопление не всей кабины, а пространства только вокруг водителя, и обогрев, встроенный не в сиденье, а в ремень безопасности. Уверяют, что последний согревает человека быстрее и эффективнее, потому что источник тепла оказывается ближе к «термическим сенсорам» тела.

На сохранение тепла работают и автоматические распашные двери грузового отсека. Они вдобавок снимают лишнюю заботу с курьера и экономят ему время, которое он тратит на открывание-закрывание дверей.

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Многие элементы внутренней отделки выполнены из вторично переработанных или экологически чистых материалов. Например, перегородка кузова — из биоразлагаемой соломы с водоотталкивающим покрытием. Краска используется на водной основе. Само собой, установлены шины с пониженным сопротивлением качению и камеры вместо зеркал заднего вида, с которыми большие мерседесовские тягачи уже можно встретить даже на российских дорогах.

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Но самое интересное — два сажевых фильтра твердых частиц. Они установлены на днище около каждой из осей. Зачем, ведь сам eSprinter ничего в атмосферу не выбрасывает? Фильтры не для него, а для других машин: они засасывают всякую грязь, работая как пылесосы для дорог. Красивая идея, но кто откажется от нормального отопления, чтобы тратить энергию на сбор грязи с дороги?

  • Китайский премиум, чудо-минивэн, электромобиль без недостатков... 7 горячих новинок зимы — тут.
  • Коммерческий транспорт должен работать всегда! Рекомендуем обратить внимание на наличие антибуксов и заранее установить дворники с подогревом.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Mercedes

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

На базе серийного электрофургона eSprinter мерседесовцы построили ­концептуальную машину Sustaineer. Внешне — ничего необычного. Но начинка!..

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301091Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301090Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301093Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301092Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!
Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

На базе серийного электрофургона eSprinter мерседесовцы построили ­концептуальную машину Sustaineer. Внешне — ничего необычного. Но начинка!..

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301090Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301091Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301093Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий! — фото 1301092Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!
Наше новое видео
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia
Toyota RAV4 б/у: купить или нет?
Новый Фольксваген Кэдди по цене упакованного Тигуана (видеообзор)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров611
Оцените материал
0:0

Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, маши...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: