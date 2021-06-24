Mercedes выпустил S-класс для дальнобойщиков

Немецкий производитель представил тягач Actros L — новую топ-модель в своей серии для тяжелых условий эксплуатации. Эта версия предлагает водителю много места и комфорта.

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Mercedes Actros машина не новая, ее выпускают с 2018 года. Теперь же появилась топ-версия L: благодаря увеличенному пространству в кабине и большому количеству премиального оборудования тягач практически превратился в S-класс среди грузовиков.

При разработке Actos L основное внимание уделялось аспектам комфорта водителя, безопасности и возможностям подключения.

К особенностям нового Actros L относится кабина шириной 2,50 метра, доступная в версиях Stream-Space, Big-Space и Giga-Space. Внутри большегруза нет центрального туннеля, ровный пол дает больше пространства, а улучшенная шумоизоляция делает Actros L комфортно-тихим внутри.

Благодаря опущенному на 4 см сиденью водителя обеспечиваются лучший обзор и более расслабленная и удобная посадка. Новые светодиодные фары светят ярче и при этом экономят электроэнергию.

Детали оборудования, такие как новые чехлы на сиденья, новые панели внутренних дверей, а также новый матрас и новые обшивки стен в зоне отдыха в задней части кабины также обеспечивают улучшенный комфорт для водителя.

Daimler также усилил безопасность автомобиля. Стандартное оснащение включают ассистент удержания в полосе движения, ассистент удержания дистанции, ассистент экстренного торможения с обнаружением пешеходов, ассистент торможения для предотвращения наезда сзади и Mirror-Cam на борту (зеркала заднего вида заменены системой камер внешнего обзора).

В качестве опции также доступен усовершенствованный ассистент, который при необходимости автоматически тормозит Actros на скорости до 20 км/ч до полной остановки, если водитель вовремя не реагирует. Это очень нужная функция, она помогает предотвратить аварии, если человеку стало плохо за рулем или он находится в сонном состоянии.

Еще одна новая функция кабины Actros L — это отображение общего веса тягача и прицепа, а также нагрузки на переднюю ось, даже для тягачей с полупневматической подвеской. Это помогает водителю следить за весом во избежание перегрузок.

Что касается привода, Actros L по-прежнему оснащается исключительно дизельными двигателями. Новый Mercedes Actros L можно будет заказать с 1 июля 2021 года, а его производство начнется с ноября.

А вместе с Renault Daimler решил сделать один фургон на двоих.

Фото: Mercedes-Benz