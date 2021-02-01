Renault и Daimler экономят: сделают один фургон на двоих

Производители ведут переговоры о разработке большого фургона.

Убыточная Renault ищет новые партнерские отношения, поскольку она работает над сокращением затрат и повышением прибыльности, напоминает Reuters. Французский автопроизводитель ведет переговоры с немецким Daimler о совместной разработке по крайней мере одной модели большого фургона, что придаст новый импульс партнерству двух автогигантов, которое ранее потерпело неудачу, сообщили два источника, знакомых с вопросом.

Сотрудничество Renault с Mercedes-Benz восходит к 2010 году, но совместные проекты с годами прекратились, отчасти потому, что Daimler сократила закупки дизельных двигателей Renault. и возник вопрос, есть ли вообще будущее у партнерства?

Однако источники считают, что производители готовы объединиться для работы над следующим поколением фургонов Renault Master, которые производятся на заводе Renault на северо-востоке Франции. Впрочем, переговоры пока в самом разгаре, представители Renault и Daimler от комментариев отказались.

Спрос на фургоны всех размеров подскочил на фоне пандемии COVID-19, чему способствовало развитие сервиса доставки товаров на дом, поскольку во время карантина люди заказывали больше товаров онлайн. Большой фургон Master хорошо подходит для городских перевозок.

Кроме того, Renault сталкивается с усилением конкуренции в сегменте фургонов. Так, Ford Motor Co и Volkswagen AG заявили, что в рамках альянса, о котором они объявили в 2019 году, будут сотрудничать в разработке двух фургонов. Stellantis NV, образованная в прошлом месяце в результате слияния Fiat Chrysler и производителя Peugeot PSA, объединит производственные ресурсы двух компаний, и фургонам там тоже уделят достаточно внимания.

Ранее с Daimler в производстве большого фургона, унифицированного с Mercedes-Benz Sprinter, сотрудничал Фольксваген, но потом германский концерн почему-то прекратил сотрудничество.