Ну что, не завелся? Вот 4 правила, и не повторится!

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Большинство в нашей стране ездят на бензине и знают, что делать в случае мороза (в общем-то ничего). Владельцы дизелей страдают больше.

Готовь сани летом, а дизель еще раньше

Понятно, что сейчас уже не время, но на будущее: перед зимним сезоном нужно было проверить состояние системы зажигания. Ключевой элемент — свечи накала должны работать исправно и прогревать камеру сгорания, чтобы магия сработала и двигатель запустился. Также желательно проверить углы зажигания, чтобы они были выставлены оптимально, а топливо полностью сгорало в камере.

Еще один важный пункт — проверить состояние аккумулятора. Зачастую он и умирает первым в морозную ночь. Проверить аккумулятор можно как в сервисе, так и в магазинах, которые продают аккумуляторы. Тестер покажет остаток емкости аккумулятора, а также напряжение и сопротивление.

Двигатель запускай правильно

Да, для дизельных автомобилей есть специальная технология запуска в холодную погоду. Перед тем как запустить двигатель, включите зажигание — на приборной панели должен появиться индикатор работы свечей накала, а также будет слышен характерный щелчок реле. Примерно через 10 секунд будет слышен второй щелчок — реле выключилось. Прогревайте свечи, пока на приборной панели не погаснет значок свечей накала (обычно это иконка в виде спирали).

После того как двигатель заведется, дайте ему поработать около пяти минут, после чего нужно начинать движение, так как дизельные двигатели прогреваются на ходу. Главное — первые несколько километров не стоит газовать.

Зимнее топливо отличай от летнего

Еще одна особенность дизельных агрегатов — сезонность топлива. Да, у дизеля есть летнее и зимнее топливо, и этот фактор нужно учитывать перед зимним сезоном. Основное отличие в том, что летнее топливо при достижении отрицательных температур имеет свойство «запарафиниваться» — иными словами, из-за парафинов становится похожим на кисель. Потом этот кисель начинает забивать топливную систему и выводить из строя топливный фильтр.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно, прежде всего, следить за появлением зимнего топлива на проверенных заправках. А еще лучше — взять за правило заправляться на сетевых заправках, которые могут гарантировать качество топлива. Скупой по-прежнему всегда платит дважды.

Если найти зимнее топливо не удалось и пришлось заправиться хоть чем-нибудь, а синоптики прогнозируют похолодание, необязательно сливать бак или сидеть дома до потепления. Есть присадки, которые не позволяют дизельному топливу замерзать. Хорошим выбором будет антигель от компании ASTROhim, который не только поддерживает текучесть топлива и не дает ему запарафиниться, но и содержит смазочные добавки. С ними такой элемент топливной системы, как ТНВД, и проживет дольше, и двигатель запускаться будет без кашля. К тому же производится из немецких компонентов BASF. Рекомендуем держать в багажнике или гараже хотя бы один флакон.

Готовься отогревать двигатель

Звучит иронично, но, возможно, придется действительно отогревать, если топливо все-таки замерзнет. С этим может помочь парогенератор или обычный фен, тепловой поток которых нужно направить на топливный фильтр: скорее всего, именно он препятствует запуску двигателя, так как не может пропустить через себя густое топливо. Еще один вариант — заменить фильтр, но с этим сложнее. Если фена нет, то в ход может пойти кипяток и ветошь, которой нужно обернуть топливный фильтр, чтобы отогреть его.

Фото: depositphotos и «За рулем»