Быстрый старт: 4 важных вопроса о том, как завестись в эти морозы

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Каждый год с наступлением холодов владельцы сталкиваются с тем, что их машины отказываются заводиться. Причин тому может быть масса — от почившего в бозе аккумулятора до залитых свечей. В этом материале разберем частые вопросы о препарате, который многие используют в лютый мороз, — о быстром старте.

Как понять, что пора использовать быстрый старт?

За окном мороз ниже 20 градусов? Тогда есть вероятность, что придется немного поколдовать с машиной, чтобы ее запустить.

Каждый инструмент нужно использовать с умом, и перед тем, как начать стороннее вмешательство в работу штатных узлов автомобиля, нужно логическим путем исключить варианты, которые точно не препятствуют запуску двигателя.

Фары светят хорошо и стартер крутится? Вычеркиваем севший аккумулятор!

Залито сезонное масло нужной густоты? Его тоже не считаем слабым звеном.

Вспоминайте, когда в последний раз меняли свечи. Если недавно, дело не в них.

Заправлялись зимним топливом, если у вас дизель? Тогда и это вычеркиваем.

Если все так, то в сухом остатке остается идея, что не формируется нужная пропорция топливовоздушной смеси. Чтобы несколько поправить баланс, можно прибегнуть к быстрому старту. Он более высоколетучий, легковоспламеняемый и должен помочь двигателю проще запуститься.

А что вообще такое быстрый старт? Из чего состоит?

Если сравнить с бытовыми ситуациями, то быстрый старт можно сравнить с жидкостью для розжига костра. То есть высокогорючее средство, которое помогает топливной смеси лучше сгорать.

Производители используют разные компоненты, но в большинстве случаев берутся различные эфиры: например, диэтиловый эфир или петролейный эфир. В состав могут входить и газы, такие как пропан-бутан или гептан. Однако базовый принцип работы остается схожим — обеспечить первые вспышки топливновоздушной смеси, привести поршни в движение и прогреть камеру сгорания и свечи.

Звучит страшновато — не убью двигатель?

Если перефразировать народную мудрость, то сдуру можно много чего сломать. Поэтому важно знать меру и всегда читать инструкцию по применению.

Некоторые производители пишут, что распылять нужно прямо в воздушный фильтр, другие говорят, что фильтр нужно снимать. Мнения расходятся и в длительности распыления — от 1–2 секунд до 5–6. Дело в том, что состав быстрого старта каждого производителя различается в пропорциях и если распылить средства слишком много, то высока вероятность возникновения неисправностей. Если переборщить со средством, то поршневые кольца могут деформироваться, а клапаны — прогореть.

Важно выбирать наименее вредные, но эффективные средства, потому что если использовать в качестве быстрого старта чистый эфир, то высока вероятность смыть масляную пленку со стенок цилиндров. Это чревато задирами и повышенным износом двигателя. Поэтому производители добавляют «смягчающие» присадки. Например, быстрый старт от ASTROhim в виде аэрозоля содержит в составе смазывающие компоненты, которые нивелируют минусы типа размывания масляной пленки, а высокое содержание эфира в составе помогает завести автомобиль даже в лютые морозы. Есть еще один жирный плюс этого препарата — работоспособность самого аэрозоля. Дело в том, что на морозе давление в баллоне, как правило, падает, то есть в нужный момент вы просто не сможете воспользоваться аэрозолем. «Астрохимовский» же быстрый старт в полной боевой готовности вплоть до —30 градусов. Возьмите на заметку.

Быстрый старт можно использовать с дизелями?

Дизельный двигатель отличается от бензинового не только типом топлива, но и принципиально иной системой зажигания. Поэтому применять быстрый старт на дизельных автомобилях стоит особенно аккуратно. Все дело в том, что если средство попадет на раскаленные свечи накаливания, есть риск поймать детонацию — выглядит и звучит эффектно, но лучше до такого не доводить.

Поэтому при использовании быстрого старта для дизеля производители рекомендуют отключать свечи накаливания, вытащив нужное реле. Это позволит не допустить взрыва эфира и сохранить целостность двигателя.

Конечно, такая методика запуска не останется безвредной для двигателя, поэтому пользоваться быстрым стартом нужно строго дозированно (производители пишут, что после двух попыток быстрый старт будет бессилен — дальше путь только в сервис). Но в экстренных ситуациях лучше всегда держать баллончик с быстрым стартом про запас. Кто знает, какой прогноз готовит для нас Гидрометцентр.

Фото: depositphotos и «За рулем»