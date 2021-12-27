Штраф за езду по автобусной полосе в 2022 году. Кому можно по ней ездить?

Полосы для общественного транспорта организованы не во всех городах. Но даже если их нет в вашем населенном пункте, они уже наверняка появились в соседнем районном или областном центре. И всем водителям следует знать, что грозит за езду по выделенкам, кому и когда можно на них заезжать.

Что такое полоса для общественного транспорта (в народе «автобусная»)?

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Чаще всего полоса, выделенная для движения общественного транспорта, — это крайняя правая полоса проезжей части. Однако в местах со сложной схемой движения автобусная полоса может располагаться и в средних рядах. В любом случае, от остальной проезжей части она отделена сплошной линией разметки. А на асфальте может быть нанесена большая буква «А» белого цвета.

Выделенка отмечена и дорожными знаками. В ее начале над ней вешают знак 5.14. — «Полоса для маршрутных транспортных средств». В месте ее окончания располагают знак 5.14.1. — «Конец полосы для маршрутных транспортных средств».

Водитель автомобиля, выехавшего на «автобусную» полосу встречного направления, рискует получить штраф в 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев.

На некоторых улицах движение организуют следующим образом: в одну сторону могут двигаться автомобили, а навстречу им — исключительно общественный транспорт. Там устанавливают знаки 5.11.1 — «Начало встречной полосы для маршрутных транспортных средств» и 5.12.1 «Конец встречной полосы для маршрутных транспортных средств».

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Существуют также знаки, предупреждающие о пересечении с улицей, по которой проложена автобусная полоса. Это знаки 5.13.1 (на пересекаемой дороге есть автобусная полоса, идущая влево) и 5.13.2 (говорит, что скоро пересечем выделенку, идущую вправо).

Над некоторыми полосами общественного транспорта дополнительно вешают знак 3.1 — «кирпич». Он запрещает двигаться по этой полосе всем транспортным средствам, кроме маршрутных.

Знаки, обозначающие выделенную для общественного транспорта полосу, иногда комплектуются знаками дополнительной информации, уточняющими режим пользования.

Кому можно ездить по выделенной полосе?

На вопрос «кому можно ездить по выделенной полосе» отвечает пункт 18.2 ПДД. В нем перечислены виды ТС, которым разрешено пользоваться выделенками.

Среди них — маршрутные транспортные средства: автобусы, троллейбусы и маршрутки. Кроме того, по выделенным полосам имеют право двигаться школьные автобусы, легковые такси и автобусы, внесенные в специальные перечни, составляемые администрациями Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, а также велосипедисты.

По выделенной полосе могут ездить такси, но только официально зарегистрированные. Машина должна иметь на кузове установленную местными властями раскраску, а также «колпак» с шашечками на крыше.

В случае, когда над выделенкой висит «кирпич», таксистам на нее въезд запрещен. Кроме того, любым ТС запрещен выезд на выделенку, сопряженный с пересечением сплошной линии разметки, отделяющей ее от остальной проезжей части.

Любому транспортному средству разрешается выезжать на автобусную полосу и покидать ее только в тех местах, где нет сплошной линии разметки.

Частные легковушки, грузовики и прочие автомобили могут въезжать на автобусную полосу только через прерывистую линию на асфальте и лишь в некоторых ситуациях: для поворота направо и для посадки-высадки пассажиров. При этом не должно создаваться помех маршрутному транспорту, следующему по автобусной полосе.

Когда над выделенкой установлены все полагающиеся дорожные знаки, а на асфальте отсутствует или не видна соответствующая разметка, ответ на вопрос, кому можно ездить по выделенной полосе, также оговаривается пунктом 18.2 ПДД: разрешено автобусам, такси и т. п. Это следует из установленного Правилами приоритета дорожных знаков над разметкой.

Какой штраф за езду по автобусной полосе?

Штраф за езду по выделенной полосе в 2022 году устанавливается в статье 12.17 КоАП РФ. Он составляет 1500 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей). В местах, где выделенная для общественного транспорта полоса представляет собой встречку, выезд на нее карается в соответствии с пунктом 4 статьи 12.15 КоАП — либо штрафом 5000 рублей (за первое такое правонарушение), либо лишением прав на срок 4–6 месяцев.

Можно ли ездить в выходные по выделенной полосе?

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Иногда по автобусным полосам ездить можно всем, но в только определенное время. В таких местах знаки выделенок сопровождаются знаками дополнительной информации. Например, табличкой 8.5.5, уточняющей время, когда действует автобусная полоса.

Как правило, она считается таковой в рабочее время, например, с 8.00 до 20.00. А в течение ночи на автобусную полосу имеют право выезжать, совершенно не опасаясь штрафа, абсолютно любые транспортные средства.

Аналогичным образом дело обстоит и в случае, когда знак выделенки висит вместе со знаком 8.5.2 — «рабочие дни». Прямоугольная табличка со скрещенными черными молоточками на белом фоне говорит, что в праздничные и выходные дни по автобусной полосе можно ездить всем автомобилям, а не только маршрутным транспортным средствам. Не нарушая требований сплошных линий разметки, разумеется.

Эти знаки обозначают, что полоса для движения общественного транспорта действует не всегда. В воскресенье она считается просто еще одной полосой, по которой беспрепятственно может перемещаться любая машина. С понедельника по субботу на нее имеет право заезжать лишь маршрутный общественный транспорт, такси и школьные автобусы. Нарушителя этого правила ждет встреча с камерами автоматической фиксации нарушений ПДД, на основании материалов которых оформляются штрафы за выезд на выделенку.

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Напомним, что выходными днями в России считаются суббота и воскресенье. А официальными праздничными нерабочими днями (когда знаки с «молоточками» не действуют) считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (новогодние каникулы), 7 января (Рождество), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Если праздник попадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день. При переносе рабочих дней, когда, например, какая-то суббота постановлением правительства объявляется рабочей, выезд в этот день на выделенку, обозначенную знаком 8.5.2, будет грозить штрафом.

Фото: ТАСС и depositphotos.com