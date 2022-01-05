Cамый дорогой «китаец»: проверили его бездорожьем!

Exeed VX - он чем-то похож на Land Cruiser 300, да и маркетологи неустанно твердят о премиальности. Готов ли он доказать это делом?

В максимальной комплектации President машина стоит 3,6 млн рублей, тогда как прежний лидер по цене среди китайских марок, минивэн GAC GN8, в топе оценен на 3,5 млн рублей. Но Exeed VX не только самый дорогой, но и самый мощный «китаец»: с отдачей в 249 л.с. он сместил с первых строчек Geely Tugella (238 л.с.) и Haval H9 (218 л.с.). Как реализована эта мощь в различных условиях и есть ли у модели другие сильные стороны, разбирался эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

В частности, он рассказывает, что подвеска Exeed VX хорошо настроена для качественных либо для латаных-перелатаных дорог. Что-то среднее ей не нравится: отдельные крупные выбоины и «лежачие полицейские» проходятся жестко и громко. Похвалы вроде бы заслуживает шумоизоляция. Колесные арки, двигатель и ветер изолированы от салона на совесть. Парадокс: при езде по мелким камешкам или песку их было абсолютно не слышно в арках, зато прекрасно — на днище.

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А если забраться еще дальше и сменить проселок на откровенную «пересеченку»? Что ж, не стоит забывать, что Exeed VX все же кроссовер. Диагональное вывешивание (на фото) он не преодолел. Улучшить полностью автоматический алгоритм трансмиссии можно только отключением противобуксовочной системы. В подъем на скользкой грунтовке VX без нее хотя бы едет, но явно чувствует себя неуверенно.

Нужен мощный большой китайский SUV, готовый к бездорожью? Имеет смысл присмотреться к вышеупомянутому Haval H9... Но ведь не офф-роудом единым!

Все особенности большого кроссовера Exeed VX — в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Не хватило на Крузак?» Кирилла Милешкина.