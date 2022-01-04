Выбираем авто с пробегом: как не попасть на «дрова» из такси? — журнал За рулем

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Выбираем авто с пробегом: как не попасть на «дрова» из такси?

Пробег, кузов, двигатель, подвеска — перечисляем все основные признаки и рассказываем, что с этим делать.

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Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid — как бы ни были популярны кроссоверы, настоящими лидерами продаж являются именно эти модели. На вторичном рынке, если смотреть по числу совершенных сделок, их дополняют Renault Logan и Ford Focus. Сегмент легковушек B+ является самым массовым в России. Активно используют эти машины и в такси... Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как при покупке не попасть на убитую машину.

Следует обратить внимание, считает эксперт, что около 5% всех пятилетних Рио и Солярисов продают с пробегом 250–350 тысяч км — почти наверняка это бывшие «таксисты». Однако ориентироваться только на пробег не стоит: часто он скручен, иногда в сочетании с перекраской кузова в гражданский цвет.

Также принимаем во внимание:

  • Как правило, машины из такси уступают по цене ниже средней, но это выгода сиюминутная — все равно придется вложиться.
  • Кузов, в целом, может быть свежим, если мы рассматриваем машины в возрасте около 5 лет. А все остальное — в сильно заезженном или убитом состоянии. Многие таксисты экономят на замене расходников, растягивая предписанные интервалы. И на топливе тоже, используя АИ-92 вместо 95-го.
  • В двигатели перед продажей заливают различные бодрящие жидкости, которые на пару недель дают изумительный эффект. Зато ушатанная подвеска проявит себя при первой же поездке.

Искать стоит среди машин в возрасте пяти лет и с пробегом в 50–80 тысяч км, и предпочтительно — от первого владельца. Обычно они в неплохом состоянии и с большим остаточным ресурсом. Битые и требующие ремонта варианты отметаем, рассматриваем только «сел и поехал!». Для пятилетних машин это не должно быть проблемой.

На что еще обратить внимание и как выбрать хороший вариант «пятилетки» класса B+? Полный расклад по всем моделям — в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Сел и поехал» Сергея Зиновьева.

Фото: Depositphotos
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