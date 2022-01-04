Выбираем авто с пробегом: как не попасть на «дрова» из такси?

Пробег, кузов, двигатель, подвеска — перечисляем все основные признаки и рассказываем, что с этим делать.

Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid — как бы ни были популярны кроссоверы, настоящими лидерами продаж являются именно эти модели. На вторичном рынке, если смотреть по числу совершенных сделок, их дополняют Renault Logan и Ford Focus. Сегмент легковушек B+ является самым массовым в России. Активно используют эти машины и в такси... Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как при покупке не попасть на убитую машину.

Следует обратить внимание, считает эксперт, что около 5% всех пятилетних Рио и Солярисов продают с пробегом 250–350 тысяч км — почти наверняка это бывшие «таксисты». Однако ориентироваться только на пробег не стоит: часто он скручен, иногда в сочетании с перекраской кузова в гражданский цвет.