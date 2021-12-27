Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Лада Веста SW и Kia Ceed SW - последние доступные у нас универсалы, если не считать совсем маленькую Гранту и утилитарный Largus. Сравнили эти машины по наиболее важным для владельца критериям.

Kia Ceed: увезет больше

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Любой универсал в первую очередь покупают за возможность увезти больше, чем на других легковушках.

Багажник Лады, по нашим замерам, вмещает 372 литра под шторкой — хороший результат для автомобиля класса B+. Еще плюс в копилку Весты — за продуманность грузового отсека. Есть крючки для сумок и пакетов, в подполье уложены лотки для мелочевки, а по боковым стенкам сделаны удобные карманы, в которые войдет и канистра с омывающей жидкостью.

С учетом подполья багажник Лады вмещает 370 литров. После загрузки нескольких чемоданов, сумки и лыж там почти не осталось свободного места. Багажник Киа вмещает 428 литров (по нашей методике замеров). Разница в объеме видна невооруженным глазом — при загрузке тех же вещей тут остается много свободного места.

Но Ceed еще круче. Его багажник вмещает на 50 литров больше, а полезных приспособлений для перевозки грузов точно не меньше. И загружать поклажу проще: у Сида шире проем и меньше погрузочная высота. И на входе порог не образует ступеньку. Правда, в отличие от Весты, в качестве запасного колеса здесь докатка.

Kia Ceed: пассажирам удобнее (чуть-чуть)



Материалы по теме Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца В Весте сзади места почти как в гольф-классе. Хватает пространства для ног и головы, есть приятные мелочи, вроде центрального подлокотника или обогрева сидений. Но сиденье складывается только в пропорции 40:60. И при перевозке длинномеров даже со сложенной узкой секцией сзади двум пассажирам не усесться.

В Сиде сзади пространства не больше, чем в Ладе. Но начиная с версии Prestige задние сиденья разделены в пропорции 40:20:40. И при перевозке длинного груза можно сложить среднюю секцию, оставив два полноценных пассажирских места.

Начиная со средней версии Prestige спинки задних сидений разделены в пропорции 40:20:40. При перевозке тех же лыж остается два полноценных места. Второй ряд Лады не по классу просторен. Но если сложить сиденья для перевозки длинномера, двое сзади уже не усядутся.

Lada Vesta: экономичнее

Тестовый Kia Ceed SW оснащен базовым атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.6 мощностью 128 л.с. Работает этот мотор только в паре с шестиступенчатым автоматом — механическую коробку после рестайлинга уже не предлагают. С таким силовым агрегатом Ceed SW бешеной динамикой не поражает, но для повседневного передвижения хватает. А расход топлива — в среднем около 10 литров на сотню — мог быть и скромнее. Материалы по теме Оно нам надо? Отзывы владельцев о Весте с вариатором

На версиях с мотором 1.6 теперь сзади не многорычажная подвеска, а более простая и дешевая упругая балка. И с ней универсал стал ехать хуже. При резких маневрах корма сильно гуляет относительно задней оси. Такого у дорестайлингового Сида не было.

При активной рулежке шасси Весты производит впечатление куда более цельного. Но реакции хуже, а крены больше. Так что в среднем управляемость двух универсалов на одном уровне.

То же можно сказать и про динамику. Хотя двигатель Лады того же объема развивает чуть меньше — 113 сил. В паре с вариатором и при меньшей массе разгоняется она практически так же. А топлива ест меньше — в среднем на полтора литра в схожих условиях.

С рестайлингом задняя подвеска на машинах с базовым мотором стала полузависимой, что негативно сказалось на управляемости. Веста отлично чувствует себя на любой дороге. Хотя реакции на руль у нее чуть хуже, и кренится посильнее.

Lada Vesta: комфортнее!

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Ничего удивительного! Хотя бы потому, что у нее лучше плавность хода, что очень важно на наших дорогах.

Энергоемкая подвеска съедает все неровности, и скорость на разбитой дороге ограничивается только прочностью колес и шин. Kia Ceed нельзя назвать костотрясом, но запас прочности его ходовой ниже.

Уровень шумов от двигателя или ветра в Весте и Сиде примерно одинаковый. А вот на изоляции колесных арок корейцы сэкономили. И как ни удивительно, особенно на плохих дорогах в Ладе заметно тише.

Однозонный климат-контроль Лады не всегда адекватно поддерживает температуру в авторежиме. У Сида греются ветровое стекло, руль и все сиденья. Есть и дистанционный запуск с ключа.

Lada Vesta: дешевле на полмиллиона

Самая дешевая Веста SW обойдется в 927 тысяч рублей, а топовая кросс-версия с вариатором — в 1,3 млн. В среднем же нормально оснащенный универсал стоит 1–1,1 млн рублей.

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Kia Ceed SW дороже — примерно на полмиллиона. Цены на «корейца» только стартуют с отметки 1,6 млн. рублей. А самый дорогой Ceed SW GT+ со 150-сильным турбомотором стоит 2,2 млн. Оптимальным (и, скорее всего, популярным) будет как раз автомобиль в комплектации Prestige за 1,8 млн рублей.

Неужели Ceed лучше Весты на полмиллиона рублей? Если сопоставлять их по тем параметрам, по которым мы сравнивали эти машины, — нет. Но ведь каждый подходит к оценки автомобиля с собственными критериями. И Ceed, наверняка, для кого-то окажется в выигрышном положении. И такая переплата уже не покажется неоправданной.

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