Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — журнал За рулем

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Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Лада Веста SW и Kia Ceed SW - последние доступные у нас универсалы, если не считать совсем маленькую Гранту и утилитарный Largus. Сравнили эти машины по наиболее важным для владельца критериям.

Kia Ceed: увезет больше

Любой универсал в первую очередь покупают за возможность увезти больше, чем на других легковушках.

Багажник Лады, по нашим замерам, вмещает 372 литра под шторкой — хороший результат для автомобиля класса B+. Еще плюс в копилку Весты — за продуманность грузового отсека. Есть крючки для сумок и пакетов, в подполье уложены лотки для мелочевки, а по боковым стенкам сделаны удобные карманы, в которые войдет и канистра с омывающей жидкостью.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaС учетом подполья багажник Лады вмещает 370 литров. После загрузки нескольких чемоданов, сумки и лыж там почти не осталось свободного места.
С учетом подполья багажник Лады вмещает 370 литров. После загрузки нескольких чемоданов, сумки и лыж там почти не осталось свободного места.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaБагажник Киа вмещает 428 литров (по нашей методике замеров). Разница в объеме видна невооруженным глазом — при загрузке тех же вещей тут остается много свободного места.
Багажник Киа вмещает 428 литров (по нашей методике замеров). Разница в объеме видна невооруженным глазом — при загрузке тех же вещей тут остается много свободного места.

Но Ceed еще круче. Его багажник вмещает на 50 литров больше, а полезных приспособлений для перевозки грузов точно не меньше. И загружать поклажу проще: у Сида шире проем и меньше погрузочная высота. И на входе порог не образует ступеньку. Правда, в отличие от Весты, в качестве запасного колеса здесь докатка.


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Kia Ceed: пассажирам удобнее (чуть-чуть)


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В Весте сзади места почти как в гольф-классе.

Хватает пространства для ног и головы, есть приятные мелочи, вроде центрального подлокотника или обогрева сидений.

Но сиденье складывается только в пропорции 40:60. И при перевозке длинномеров даже со сложенной узкой секцией сзади двум пассажирам не усесться.

В Сиде сзади пространства не больше, чем в Ладе. Но начиная с версии Prestige задние сиденья разделены в пропорции 40:20:40. И при перевозке длинного груза можно сложить среднюю секцию, оставив два полноценных пассажирских места.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaНачиная со средней версии Prestige спинки задних сидений разделены в пропорции 40:20:40. При перевозке тех же лыж остается два полноценных места.
Начиная со средней версии Prestige спинки задних сидений разделены в пропорции 40:20:40. При перевозке тех же лыж остается два полноценных места.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaВторой ряд Лады не по классу просторен. Но если сложить сиденья для перевозки длинномера, двое сзади уже не усядутся.
Второй ряд Лады не по классу просторен. Но если сложить сиденья для перевозки длинномера, двое сзади уже не усядутся.

Lada Vesta: экономичнее

Тестовый Kia Ceed SW оснащен базовым атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.6 мощностью 128 л.с. Работает этот мотор только в паре с шестиступенчатым автоматом — механическую коробку после рестайлинга уже не предлагают. С таким силовым агрегатом Ceed SW бешеной динамикой не поражает, но для повседневного передвижения хватает. А расход топлива  — в среднем около 10 литров на сотню — мог быть и скромнее.

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На версиях с мотором 1.6 теперь сзади не многорычажная подвеска, а более простая и дешевая упругая балка. И с ней универсал стал ехать хуже. При резких маневрах корма сильно гуляет относительно задней оси. Такого у дорестайлингового Сида не было.

При активной рулежке шасси Весты производит впечатление куда более цельного. Но реакции хуже, а крены больше. Так что в среднем управляемость двух универсалов на одном уровне.

То же можно сказать и про динамику. Хотя двигатель Лады того же объема развивает чуть меньше — 113 сил. В паре с вариатором и при меньшей массе разгоняется она практически так же. А топлива ест меньше — в среднем на полтора литра в схожих условиях.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaС рестайлингом задняя подвеска на машинах с базовым мотором стала полузависимой, что негативно сказалось на управляемости.
С рестайлингом задняя подвеска на машинах с базовым мотором стала полузависимой, что негативно сказалось на управляемости.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaВеста отлично чувствует себя на любой дороге. Хотя реакции на руль у нее чуть хуже, и кренится посильнее.
Веста отлично чувствует себя на любой дороге. Хотя реакции на руль у нее чуть хуже, и кренится посильнее.

Lada Vesta: комфортнее!

Ничего удивительного! Хотя бы потому, что у нее лучше плавность хода, что очень важно на наших дорогах.

Энергоемкая подвеска съедает все неровности, и скорость на разбитой дороге ограничивается только прочностью колес и шин. Kia Ceed нельзя назвать костотрясом, но запас прочности его ходовой ниже.

Уровень шумов от двигателя или ветра в Весте и Сиде примерно одинаковый. А вот на изоляции колесных арок корейцы сэкономили. И как ни удивительно, особенно на плохих дорогах в Ладе заметно тише.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaОднозонный климат-контроль Лады не всегда адекватно поддерживает температуру в авторежиме.
Однозонный климат-контроль Лады не всегда адекватно поддерживает температуру в авторежиме.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче KiaУ Сида греются ветровое стекло, руль и все сиденья. Есть и дистанционный запуск с ключа.
У Сида греются ветровое стекло, руль и все сиденья. Есть и дистанционный запуск с ключа.

Lada Vesta: дешевле на полмиллиона

Самая дешевая Веста SW обойдется в 927 тысяч рублей, а топовая кросс-версия с вариатором — в 1,3 млн. В среднем же нормально оснащенный универсал стоит 1–1,1 млн рублей.

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Kia Ceed SW дороже — примерно на полмиллиона. Цены на «корейца» только стартуют с отметки 1,6 млн. рублей. А самый дорогой Ceed SW GT+ со 150-сильным турбомотором стоит 2,2 млн. Оптимальным (и, скорее всего, популярным) будет как раз автомобиль в комплектации Prestige за 1,8 млн рублей.

Неужели Ceed лучше Весты на полмиллиона рублей? Если сопоставлять их по тем параметрам, по которым мы сравнивали эти машины, — нет. Но ведь каждый подходит к оценки автомобиля с собственными критериями. И Ceed, наверняка, для кого-то окажется в выигрышном положении. И такая переплата уже не покажется неоправданной.

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Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Лада Веста SW и Kia Ceed SW — последние доступные у нас универсалы, если не считать совсем маленькую Гранту и утилитарный Largus. Сравнили эти машины по наиболее важным для владельца критериям.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303427Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303410Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303409Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303408Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303412Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303402Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303407Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303406Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Лада Веста SW и Kia Ceed SW — последние доступные у нас универсалы, если не считать совсем маленькую Гранту и утилитарный Largus. Сравнили эти машины по наиболее важным для владельца критериям.

Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303407Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303409Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303410Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303408Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303412Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303427Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303406Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia — фото 1303402Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia
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