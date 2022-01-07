Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Парадоксально, но это родной брат одной из самых популярных моделей на российском рынке.

Материалы по теме Nissan Terrano III с пробегом: в чем-то он лучше Дастера

Почему такая хорошая машина, как Nissan Terrano, не пользуется спросом на вторичном рынке? Это практически точная копия популярного бюджетника Renault Duster, но отличается от него более богатым оснащением. У эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева есть ответ на этот вопрос.

Условно он назвал Террано «жертвой маркетинга». Действительно, японский клон прочного Дастера ни в чем не уступает французскому кроссоверу. Он так же вынослив, умеет справляться с бездорожьем, вместителен и более комфортен. Но при этом его замучаешься продавать на вторичке.

Новый Террано, по причине более богатого оснащения, дороже аскетичного Дастера на 200–300 тысяч рублей. Почти всю эту разницу лет за пять кроссовер сбрасывает — на вторичке он лишь немногим дороже французского брата. Тем не менее, спросом не пользуется. Перепродать без проблем получается лишь 2-4-летние кроссоверы с пробегом до 50 тысяч километров. Пятилетние же машины застаиваются у продавцов, и не важно, 1,6-литровый ли у кроссовера двигатель с механикой или 2-литровый с автоматом.

Проблема кроется в том, что Террано — перелицованный и улучшенный маркетологами Duster. Ничего особенного, кроме оснащения (возможно, для кого-то оно избыточное), автомобиль не предлагает.

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С техническими близнецами эта история повторяется постоянно. Взять хотя бы троицу Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Исходный Outlander пользуется высоким спросом, а французские клоны — нет. Да, шильдик на решетке радиатора (читай, имидж бренда) способен привлечь внимание к определенному автомобилю из серии соплатформенников, даже если покупатель хорошо осознает, что иной разницы между моделями нет.

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Фото: «За рулем», Nissan