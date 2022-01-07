Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Парадоксально, но это родной брат одной из самых популярных моделей на российском рынке.

Материалы по теме
Nissan Terrano III с пробегом: в чем-то он лучше Дастера

Почему такая хорошая машина, как Nissan Terrano, не пользуется спросом на вторичном рынке? Это практически точная копия популярного бюджетника Renault Duster, но отличается от него более богатым оснащением. У эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева есть ответ на этот вопрос.

Условно он назвал Террано «жертвой маркетинга». Действительно, японский клон прочного Дастера ни в чем не уступает французскому кроссоверу. Он так же вынослив, умеет справляться с бездорожьем, вместителен и более комфортен. Но при этом его замучаешься продавать на вторичке.

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Материалы по теме
Вынужденная мера: премия инспекторам ГИБДД за выполнение плана по штрафамШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуЭксперт рассказал, как заработать на мусоре — это просто!

Новый Террано, по причине более богатого оснащения, дороже аскетичного Дастера на 200–300 тысяч рублей. Почти всю эту разницу лет за пять кроссовер сбрасывает — на вторичке он лишь немногим дороже французского брата. Тем не менее, спросом не пользуется. Перепродать без проблем получается лишь 2-4-летние кроссоверы с пробегом до 50 тысяч километров. Пятилетние же машины застаиваются у продавцов, и не важно, 1,6-литровый ли у кроссовера двигатель с механикой или 2-литровый с автоматом.

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Проблема кроется в том, что Террано — перелицованный и улучшенный маркетологами Duster. Ничего особенного, кроме оснащения (возможно, для кого-то оно избыточное), автомобиль не предлагает.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

С техническими близнецами эта история повторяется постоянно. Взять хотя бы троицу Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Исходный Outlander пользуется высоким спросом, а французские клоны — нет. Да, шильдик на решетке радиатора (читай, имидж бренда) способен привлечь внимание к определенному автомобилю из серии соплатформенников, даже если покупатель хорошо осознает, что иной разницы между моделями нет.

Еще о четырех с трудом поддающихся перепродаже кроссоверах читайте здесь.

  • Автомобильный бокс BROOMER — новый продукт российской компании с многолетней историей. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% благодаря интересным предложениям нашего интернет-магазина.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: «За рулем», Nissan

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Парадоксально, но это родной брат одной из самых популярных моделей на российском рынке.

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303639Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303638Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303637Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303636Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать
Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать

Парадоксально, но это родной брат одной из самых популярных моделей на российском рынке.

Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303638Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303637Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303639Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать — фото 1303636Назван бюджетный кроссовер, который невозможно перепродать
Наше новое видео
Какие дворники выбрать для авто?
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров862Количество комментариев1
Оцените материал
1:0

Отзывы о Nissan Terrano (13)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Надежный двигатель, высокий клиренс

Недостатки:

Устаревшие фары

Комментарий:

Выбрал Террано с максимальной комплектацией, при этом фары в нем проекционного типа. Да, светят они хорошо, но уже немного устарели. В целом внешний вид дизайнерски красивый. Двигатель надежный, масло не выгорает. Подвеска хорошая и клиренс высокий, по нашему бездорожью на шашлычок, рыбалку, пикн...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: