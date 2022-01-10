Не совершайте эти 8 ошибок, когда вас останавливает ДПС

Ошибки в общении с инспектором могут привести не только к потере времени, но и к штрафу, и даже к лишению прав. Причем далеко не в каждом случае возможно будет оспорить действия инспектора.

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Для меня было большим удивлением, когда во время командировки в одну из бывших союзных республик, остановив и представившись, инспектор протянул мне руку.

Первое, о чем я подумал, что, не успев остановить, местные инспекторы бесцеремонно сразу тянутся за деньгами. Однако спустя пару секунд я понял, что в ответ нужно пожать руку. Позже коллеги подтвердили мои догадки, что на Кавказе, хотя и не везде, и в Средней Азии есть такая традиция. Даже если вас останавливают, чтобы «развести» на деньги, инспектор все равно вначале протянет руку. В этом плане с нашими гаишниками проще, хотя в общении с ними можно сделать несколько ошибок.

Ошибка 1. Сразу выйти из машины

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Инспектор ДПС вправе попросить выйти из машины для проведения осмотра или досмотра транспортного средства, перевозимого груза и сверки номеров, а также при подозрении, что водитель нетрезв. Но речь идет именно о просьбе — сам водитель вправе не покидать салон автомобиля.

Пункт 48 Административного регламента гласит, что водитель вправе ждать, пока инспектор к нему сам подойдет, и беседовать через открытое окно водительской двери. Учтите, что сотрудники ГИБДД c подозрением относятся к заискивающим перед ними водителям и проверяют таких более тщательно.

Самостоятельный выход из машины может означать вашу готовность к длительному диалогу.

Ошибка 2. Оправдываться

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Если вы признаете, что совершили нарушение ПДД, сообщите об этом инспектору прямо: отвлекся, не заметил знак. Не нужно оправдываться, просить прощения и тем более заискивать перед инспектором. Перед ним лично вы ни в чем не виноваты, а свидетельствовать против себя, согласно пункту 1 ст. 51 Основного закона РФ, вы не обязаны.

В любом случае не спешите признаваться в каком-либо нарушении. Вначале послушайте, что скажет инспектор. Возможно, вас остановили для обычной проверки документов или по причине иного нарушения.

Помните: все, что делаете и говорите, может быть зафиксировано и использовано против вас.

Ошибка 3. Предлагать взятку

К сожалению, коррупция на дорогах не исчезла. Водители по-прежнему предлагают, а гаишники вымогают. С одной стороны, это быстрый способ решить проблему. Но именно по этой причине взяточничество не удается искоренить.

Чтобы не было соблазна действовать таким способом, запомните, что гласит статья 291 УК РФ. Дача взятки должностному лицу наказывается:

штрафом до 500 000 руб.;

штрафом от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки;

исправительными работами до 2 лет;

принудительными работами до 3 лет;

лишением свободы до 2 лет.

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При этом на виновного может быть наложено ограничение на занимаемые должности.

Взятка 25 000–150 000 руб. карается штрафом от миллиона или лишением свободы до 5 лет.

Взятка от 150 000 руб. и более ― штраф 3 миллиона руб. или лишение свободы до 12 лет.

Прежде чем заводить речь о взятке, помните, что часто ГИБДД проводит рейды и служебное авто может быть «заряжено» аппаратурой фото- и видеофиксации. В запасе даже могут быть подготовленные понятые.

Даже если с вас прямым текстом гаишник требует деньги ― требуйте составление протокола.

Ошибка 4. Согласиться с вменяемым нарушением

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Наказание должно быть только за действительно совершенное нарушение правил дорожного движения. Однако инспекторы тоже люди и могут ошибаться, а иногда и умышленно фальсифицировать нарушение.

Если уверены в своей правоте, то припишите в протоколе, что с решением инспектора не согласны и готовы предоставить доказательства. Поступайте так, если даже лень и кажется, что проще заплатить штраф. За подобные просчеты инспектор получит выговор и в следующий раз будет внимательнее.

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