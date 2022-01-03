Что и когда замерзает в автомобиле? Температурный рейтинг

Какие жидкости в автомобиле застывают уже при небольшом минусе, а какие дольше всего сопротивляются морозу — мы расставили все по местам, точнее по температурным отметкам! Получилось интересно.

До 0 °С

При положительных температурах ни одна жидкость в автомобиле не замерзает.

Поэтому наш рейтинг начинается от нулевой отметки и продолжается до запредельных минусов температур, некоторых из которых не бывает на нашей планете даже в зонах с экстремальными морозами.

— 1 °С

Замерзает вода в бачке стеклоомывателя. И нечаянно забытые в салоне напитки (безалкогольные или некрепкие алкогольные). Да и то лишь в том случае, если машину вымораживать больше суток.

— 15 °С

Может замерзнуть зимняя омывайка, рассчитанная на минус 10 °С. Впрочем, если в мотор залито летнее масло (например — SAE 30), хотя это совсем маловероятно, то ни стартеру, ни масляному насосу это уже не понравится.

Первые сложности ждут дизелеводов, у которых в баке плещется летнее топливо: оно имеет право помутнеть и даже утратить текучесть. Более того, для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом и степенью сжатия не ниже 15 гарантированная температура холодного пуска — лишь минус 10 °С.

Если ваша аккумуляторная батарея сильно разряжена, то электролит уже может замерзнуть — и корпус разорвет.

— 25 °С

В дизелях должно быть только зимнее топливо: летнее гарантированно перейдет из жидкого состояния в твердое. Моторные масла типа 10W-40 работают на пределе возможного.

Согласно ГОСТ Р54120–2010 для бензиновых двигателей в базовом оснащении температура холодного пуска в минус 20 °С является предельной.

То же относится к дизельным двигателям с применением устройств облегчения пуска — их предел составляет минус 20–25 °С (в зависимости от конструкции камеры сгорания).

Хотя в действительности машины заводятся и при более низких температурах.

При низких температурах дизтопливо утрачивает текучесть из-за кристаллизации углеводородов. Сначала мутнеет, а потом превращается в желе.

— 35 °С

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Из моторных масел эффективно работает только «нулевка». Масла 5W — на пределе возможного. Все остальные загустеют так, что масляный насос не прокачает, а стартер не прокрутит.

Зимнее дизтопливо замерзает — при более низких температурах пригодно только арктическое.

Из омывающих жидкостей приемлемую вязкость сохраняют только метанольные. Охлаждающие жидкости ОЖ-35 работают на пределе.

— 40 °С

Даже хорошо заряженные АКБ уже не принимают заряд. А электролит внутри начинает замерзать, если заряд батареи не превышает 70%.

Моторные масла уже не гарантируют проворачиваемость и застывают.

Охлаждающие жидкости ОЖ-40 работают на пределе.

Для тормозной жидкости вязкость нормируется как раз при этой температуре. Все, что ниже, — как повезет.

Это предельная температура для жидкостей ГУР.

При температуре —40 °С АКБ уже не принимают заряд. Их корпуса проверяют в незалитом состоянии как раз при таком температурном значении.

— 45 °С

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При таких температурах обычные легковушки должны стоять в отапливаемых гаражах. Потому что замерзает не только масло и дизтопливо, но и амортизационной жидкости.

Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Это диапазон от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.

— 65 °С

Предел для охлаждающих жидкостей ОЖ-65.

Начинают застывать тормозные жидкости.

В лед превращается электролит в полностью заряженной аккумуляторной батареи.

— 70 °С

Начинают застывать бензины по ГОСТ 32513–2013 — АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

— 91,2 °С

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Это самая низкая температура, зафиксированная на Земле. Это случилось 03 августа 2004 года в Антарктиде.

— 115 °С

Замерзают бензины стандарта Евро-6. Эти данные получены в лабораториях — ни в одной точке земного шара температура до таких отметок не опускалась.

— 150 °С

Застывают арктические бензины, практически не содержащие смол и парафинов.

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А человек замерзает, даже когда температура за бортом выше нуля. Поэтому настоятельно советуем на всякий случай возить с собой теплую куртку, шапку и зарядное устройство для мобильника. В холодное время это может здорово выручить!