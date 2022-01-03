Что и когда замерзает в автомобиле? Температурный рейтинг

До 0 °С
При положительных температурах ни одна жидкость в автомобиле не замерзает.
Поэтому наш рейтинг начинается от нулевой отметки и продолжается до запредельных минусов температур, некоторых из которых не бывает на нашей планете даже в зонах с экстремальными морозами.
— 1 °С
Замерзает вода в бачке стеклоомывателя. И нечаянно забытые в салоне напитки (безалкогольные или некрепкие алкогольные). Да и то лишь в том случае, если машину вымораживать больше суток.
— 15 °С
Может замерзнуть зимняя омывайка, рассчитанная на минус 10 °С. Впрочем, если в мотор залито летнее масло (например — SAE 30), хотя это совсем маловероятно, то ни стартеру, ни масляному насосу это уже не понравится.
Первые сложности ждут дизелеводов, у которых в баке плещется летнее топливо: оно имеет право помутнеть и даже утратить текучесть. Более того, для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом и степенью сжатия не ниже 15 гарантированная температура холодного пуска — лишь минус 10 °С.
Если ваша аккумуляторная батарея сильно разряжена, то электролит уже может замерзнуть — и корпус разорвет.
— 25 °С
Согласно ГОСТ Р54120–2010 для бензиновых двигателей в базовом оснащении температура холодного пуска в минус 20 °С является предельной.
То же относится к дизельным двигателям с применением устройств облегчения пуска — их предел составляет минус 20–25 °С (в зависимости от конструкции камеры сгорания).
Хотя в действительности машины заводятся и при более низких температурах.
— 35 °С
Из моторных масел эффективно работает только «нулевка». Масла 5W — на пределе возможного. Все остальные загустеют так, что масляный насос не прокачает, а стартер не прокрутит.
Зимнее дизтопливо замерзает — при более низких температурах пригодно только арктическое.
Из омывающих жидкостей приемлемую вязкость сохраняют только метанольные. Охлаждающие жидкости ОЖ-35 работают на пределе.
— 40 °С
- Даже хорошо заряженные АКБ уже не принимают заряд. А электролит внутри начинает замерзать, если заряд батареи не превышает 70%.
- Моторные масла уже не гарантируют проворачиваемость и застывают.
- Охлаждающие жидкости ОЖ-40 работают на пределе.
- Для тормозной жидкости вязкость нормируется как раз при этой температуре. Все, что ниже, — как повезет.
- Это предельная температура для жидкостей ГУР.
— 45 °С
При таких температурах обычные легковушки должны стоять в отапливаемых гаражах. Потому что замерзает не только масло и дизтопливо, но и амортизационной жидкости.
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Это диапазон от минус 40 °С до плюс 40 °С.
Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.
— 65 °С
- Предел для охлаждающих жидкостей ОЖ-65.
- Начинают застывать тормозные жидкости.
- В лед превращается электролит в полностью заряженной аккумуляторной батареи.
— 70 °С
Начинают застывать бензины по ГОСТ 32513–2013 — АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
— 91,2 °С
Это самая низкая температура, зафиксированная на Земле. Это случилось 03 августа 2004 года в Антарктиде.
— 115 °С
Замерзают бензины стандарта Евро-6. Эти данные получены в лабораториях — ни в одной точке земного шара температура до таких отметок не опускалась.
— 150 °С
Застывают арктические бензины, практически не содержащие смол и парафинов.
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А человек замерзает, даже когда температура за бортом выше нуля. Поэтому настоятельно советуем на всякий случай возить с собой теплую куртку, шапку и зарядное устройство для мобильника. В холодное время это может здорово выручить!
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.