Мы нашли их в январском номере «За рулем».

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1. ЛАЗ-695Б по праву считается первым космическим автобусом страны. Именно он вез первого космонавта планеты Юрия Гагарина к стартовой площадке.

Внешне автобус почти не отличался от «собратьев», массово сходивших с конвейера. Зато внутри все было иначе. Главным отличием была сильная дополнительная герметизация и система фильтрации воздуха.

Сидячих мест было 10 — два для космонавтов (Гагарина и его дублера Германа Титова), восемь — для врачей, технических специалистов и кинооператоров.

Интересно, что четкого технического задания для доработки автобуса у инженеров не было — они действовали по наитию. ЛАЗ-695Б возил космонавтов 6 лет, потом его ему на смену пришла следующая модель — ЛАЗ-695Е.

Львовский автобус ЛАЗ-695Н.

2. Львовские автобусы сыграли важную роль и в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На ЛАЗ-695Н эвакуировали людей из зараженной Припяти. А для доставки ликвидаторов на АЭС Львовский автозавод всего за месяц разработал и выпустил пять специальных автобусов ЛАЗ-692.

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Они были оснащены защитой от гамма-излучения и радиоактивной пыли. На автобусы ставили свинцовые листы, закрывающие части окон. На крыше устанавливали системы фильтрации воздуха. Автобусы поверглись сильному радиоактивному облучению и после выполнения работ были утилизированы, навсегда оставшись в зоне отчуждения.

3. Первый артиллерийский тягач Коминтерн создали в 1934 году специально для армейских нужд. На машине, унифицированной по шасси с танком Т-24, и с модернизированной кабиной от грузовика ЗИС-5 стоял 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 131 л.с. Коминтерн делали до 1940 года, когда на смену ему пришел более совершенный и мощный артиллерийский тягач Ворошиловец.

Коминтерн был первым специально разработанным артиллерийским тягачом.

4. Одним из курьезов 1990-х стала бюджетная малолитражка Пеппи с мотоциклетным мотором. Ее разработали… в Министерстве мелиорации и водного хозяйства. Весила машинка 350 кг, скорость развивала до 70 км/ч, мощность мотора составляла 15 л.с. Слепили Пеппи «из того, что было»: двигатель и коробку взяли от мотоцикла ИЖ Планета-3, панель приборов и отопитель — от ЗАЗ-968, лобовое стекло — от микроавтобуса РАФ, а сиденья — от Москвича-2141. Псковский завод «Гидроимпульс» планировал выпускать 10 тыс. машин в год, но получилось создать всего два прототипа.

5. Маршрутка ГАЗель, которая была способна вместить всех желающих, существовала не только в анекдотах, но и в реальности! Сочлененный мини-автобус Пилигрим с панорамным остеклением сделали в 1990-х в Саратове. Базировался он на шасси грузовой ГАЗели. По задумке, ГАЗель-гармошка должна была перевозить людей по парковым зонам. Там ее скорость ограничивалась 25 км/ч, но по шоссе с максимальной загрузкой Пилигрим мог разогнаться до 60 км/ч. Сборку планировали вести на площадях Саратовского авиазавода. Но сделан был только один экземпляр.

Сочлененный миниавтобус Пилигрим на базе ГАЗели.

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6. Спортивное купе «Спорт-900» на базе агрегатов «горбатого» ЗАЗ-965А разработали в начале 1960-х конструкторы из НАМИ. Машина особо малого класса для советского автопрома выглядела необычно: приземистая, двухдверная, с посадочной формулой «2+2» (два взрослых места и два детских). Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы. Машина была легкой, а ее аэродинамика неплохой — так что слабенький V-мотор разгонял спорткупе увереннее, чем Запорожец. Было построено 6 машин — по числу ее создателей. В серию спорткар не пошел.

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