За что нас будут штрафовать в 2022 году (с комментариями юриста)

Наказывать будут чаще и жестче. Но есть опасение, что увеличение штрафов и введение новых составов нарушений реальную ситуацию на дорогах не изменят.

Раз за рулем, то очень опасен!

Термин «опасное вождение» был введен в ПДД еще в 2016 году. Но назначить ответственность за него — штраф 3000 рублей (по другим сведениям 5000 рублей) — планируют только сейчас.

За какие именно «опасные маневры» будут штрафовать, подробно описано в правилах: «опасное вождение, заключающееся в неоднократном совершении или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево и направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствования обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист

«Трактовка „опасное вождение“ подлежит серьезной правке. Туда внесли все, что только можно. По большому счету, под это нарушение можно подвести любого водителя. Как это будет применяться на практике — непонятно».

Трижды не пропустил пешехода — сдай права!

Наказанием за систематическое нарушение ПДД (3 грубых нарушения Правил в год) станет лишение прав на срок от года до полутора лет или штраф 10–30 тысяч рублей. Грубыми нарушениями считаются: выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также разворот, поворот налево или движение задним ходом там, где это запрещено, и т.п.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

«Предложение лишать прав за систематическое нарушение Правил вызывает много вопросов. Почему в качестве грубых нарушений был выбран именно этот список? Получается, что остальные нарушения не могут повлечь серьезных последствий? Весьма спорная позиция».

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Кроме того, в список новых нарушений внесены:

парковка на газоне (влечет предупреждение или штраф 1000–3000 рублей);

(влечет предупреждение или штраф 1000–3000 рублей); сброс мусора в неположенном месте (штраф 2000–3000 рублей).

(штраф 2000–3000 рублей). управление спецтранспортом (мотоблоком, снегоходом, болотоходом) на дороге общего пользования (штраф от 1000 до 2000 рублей);

(мотоблоком, снегоходом, болотоходом) на дороге общего пользования (штраф от 1000 до 2000 рублей); управление машиной после временного ограничения прав (штраф от 1000 до 3000 рублей).

Штраф «за среднюю скорость»

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В новой редакции КоАП РФ могут прописать понятие «средняя скорость» и «контролируемый участок», которых нет в действующей редакции. И если раньше водители имели право обжаловать такой штраф, ссылаясь на то, что не было установлено конкретное место и время совершения правонарушения (а это является обязательной информацией, см. пункт 26 постановления № 20 Пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года), то сейчас эту лазейку могут прикрыть.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

«Скорее всего, и в ПДД, и в новом КоАП это определение и наказание будут прописаны. Что заставит водителей быть более внимательными на дорогах и следить за скоростью. Правда, при нештрафуемом пороге +19 км/ч это тоже вызывает много вопросов. Получается, что при максимально допустимой скорости (например, 60 км/ч) водители все равно могут безнаказанно ехать со скоростью 80 км/ч».

Второй раз предупреждать не будут

Законодатели предлагают серьезно ужесточить наказание за повторные нарушения.

в 10 раз вырастет штраф за повторное вождение машины с нечитаемыми номерами. За это нарушение планируют штрафовать на 5000 рублей и лишать прав на 3 месяца (сейчас штраф составляет 500 рублей).

за повторное вождение с незаконной тонировкой планируют штрафовать на 3000 рублей (сейчас — 500 рублей);

за неоднократный отказ от требования остановить машину и попытку скрыться от инспектора (если это создало угрозу здоровью и жизни граждан) оштрафуют на 40 тысяч рублей или лишат прав на 3 года (сейчас за это штрафуют всего на 500–800 рублей).

за повторную езду без прав водителю будет грозить штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 40 до 60 часов. Если не имеющий права управления водитель попадется в первый раз, его оштрафуют, как и сейчас, на 5–15 тысяч рублей.

Ребенок как отягчающее обстоятельство

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Особое внимание предполагается уделять безопасности несовершеннолетних пассажиров. Так, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предполагается то же наказание, что и сейчас: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Но если при этом в машине окажется пассажир младше 16 лет, водителя оштрафуют уже на 50 тысяч рублей и лишат прав на 2–3 года.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

«Если уж бороться с нетрезвыми водителями, то более серьезное наказание нужно вводить без каких-либо дополнительных условий».

За перевозку ребенка без соответствующего его возрасту детского удерживающего устройства (автокресла, бустера, автолюльки) оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас штраф составляет 3000 рублей).

Взялись за тихоходов

за слишком медленное движение или остановку на автомагистрали штраф составит 3000 рублей (сейчас — 1000 рублей);

с 1000 до 3000 рублей вырастет штраф за стоянку автомобилей вне отведенных «карманов» на автомагистралях и дорогах.

Арестов не будет

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Из нового КоАП может исчезнуть такая мера наказания, как административный арест. Так, сейчас управление автомобилем водителем, лишенным прав, «влечет штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов» (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Если примут новый Кодекс, административный арест за это нарушение применяться не будет, срок обязательных работ сократится до 60 часов, а штраф останется прежним — 30 тысяч рублей.

В то же время рассматривается возможность лишать водителей прав до решения суда за грубые нарушения ПДД.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, автоюрист:

«Решение отказаться от такого вида наказания вполне ожидаемо. Слишком велика финансовая нагрузка по содержанию подобных мест отбывания наказания. Властям проще оштрафовать водителя и получить в бюджет деньги. Или же заставить отработать провинившегося водителя».

ПДД: что нового?

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Министерство транспорта подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД.

Появится новая категория транспортных средств — СИМ (средства индивидуальной мобильности). К ним отнесут электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие «электрические» средства передвижения, которые рассчитаны на одного ездока. По сути, эти участники движения будут приравнены к велосипедистам.

В новых Правилах могут появиться и новшества, непосредственно касающиеся автомобилистов:

будет запрещена остановка и стоянка на островках безопасности;

могут разрешить использование электронных СТС и водительских прав;

возможно, будет введено несколько новых дорожных знаков — запрещающих движение СИМам и указывающих место зарядки электромобилей.

Что будет с техосмотром?

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Депутаты подготовили законопроект, который отменяет техосмотр личного легкового транспорта (на момент написания статьи он принят Госдумой в первом чтении). Законопроект предполагает, что личные автомобили и мотоциклы обязаны проходить техосмотр только в двух случаях:

1) При отчуждении (продаже, дарении и т.п.) транспортного средства. Ведь для смены владельца нужен полис ОСАГО, а его без техосмотра не выдают;

2) Если автомобиль старше 4 лет.

Но страховые компании не планируют исключать из практики применение так называемых регрессных требований к виновнику ДТП, если оно произошло из-за технической неисправности автомобиля. Значит, есть вероятность, что у виновника ДТП, не имеющего диагностической карты (то есть документа доказывающего, что машина была исправна на момент происшествия) могут возникнуть проблемы со страховой компанией.

Фото: ТАСС и «За рулем»