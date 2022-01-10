Остановка перед пешеходным переходом: где можно и где нельзя

Останавливаться и парковаться на пешеходном переходе нельзя — это помнят все. А вот когда нужно останавливаться перед зеброй? И за сколько метров до нее можно парковаться, чтобы не получить штраф? Освежим в памяти Правила и снимем все вопросы, касающиеся пешеходных переходов.

Где запрещены остановка и стоянка перед пешеходным переходом

Для начала вспомним, чем остановка отличается от стоянки. Остановка машины по ПДД длится не более 5 минут или больше, если связана с погрузкой и разгрузкой. Стоянка подразумевает прекращение движения на срок более 5 минут, и не имеет значения, для чего вы остановились: погрузиться-разгрузиться или рассадить-высадить всех пассажиров. Автоматически получается, что если остановка запрещена, то и стоянка — тоже. Об этом гласит пункт 12.5 ПДД.

Остановку и стоянку правила запрещают (пункт 12.4), если расстояние до «зебры» составляет менее 5 метров. Сделано это для того, чтобы припаркованные машины не перекрывали обзор водителям, подъезжающим к пешеходному переходу. И чтобы те смогли вовремя заметить приближающегося пешехода и затормозить.

По этой же причине нельзя останавливаться и парковаться ближе 5 метров после перехода на двусторонних дорогах, где разрешено вставать слева, — вы закроете обзор встречке. Не имеет значения, была ли это остановка на перекрестке, перед поворотом или после него — Правила обязывают соблюдать эти 5 метров всегда.

За неправильную остановку и стоянку перед пешеходным переходом машину могут эвакуировать. Тогда придется оплатить не только штраф, но и услуги службы эвакуации и время пребывания на штрафстоянке.

Где можно стоять

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Остановка перед и после зебры регламентируется разделом 12 Правил и все теми же пунктами 12.4 и 12.5 по принципу «что не запрещено, то разрешено». Таким образом, можно останавливаться либо за 5 метров до перехода, либо сразу после.

И наоборот, если хотите припарковаться на авто на левой стороне дороги — согласно п. 12.1, «… остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением».

Остановка непосредственно перед знаком «Пешеходный переход» (5.19.1. и 5.19.2) будет ошибкой — такие знаки устанавливают не далее 1 метра от зебры.

Должен ли водитель останавливаться перед пешеходным переходом

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Если автомобиль в соседней полосе по мере приближения к нерегулируемому переходу начал снижать скорость, водители остальных машин, двигающиеся в попутном направлении, тоже должны замедлиться вплоть до полной остановки. Возможно, на переходе появился пешеход, но из-за других автомобилей его не видно. Об этом говорит пункт 14.2 ПДД.

Пункт 14.4 запрещает въезжать на зебру, если за ней образовался затор. Если совершили такое нарушение впервые, вас могут оштрафовать на 1500 рублей. При повторных нарушениях штраф увеличивается до 2500 рублей.

Кроме того, на проблемных перекрестках как раз сразу после пешеходного перехода часто наносят так называемую «вафельную разметку». На нее тоже нельзя выезжать, если впереди образовался затор. Если простоять на ней больше 5 секунд, камера зафиксирует нарушение. Штраф в 2022 году за выезд на «вафлю» — 1000 рублей.

Штраф за остановку перед пешеходным переходом

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Раз есть преступление, должно быть и наказание. Согласно статье 12.19 КоАП РФ, штраф за остановку или стоянку ближе 5 метров до пешеходного перехода составляет 1000 рублей.

Однако стоит помнить, что в обеих столицах это нарушение обойдется дороже: для Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрено «наказание» в размере 3000 рублей. Исключение может быть сделано в случае вынужденной остановки (пункт 1.2. ПДД) из-за неисправности автомобиля, плохого самочувствия водителя, проблем с грузом или препятствия на дороге.

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