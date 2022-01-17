4 отличных кроссовера по цене новой Гранты

Новая Lada Granta Cross сегодня стоит 800 тысяч рублей. А с учетом накруток дилеров - под миллион. За эти деньги на вторичке можно подобрать кроссовер на любой (почти!) вкус.
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Гранта в версии Cross — отличная машина для наших дорог и даже бездорожья. У нее клиренс, как у кроссовера, и бронебойная подвеска.
Однако Лада уступает многим иномаркам по комфорту и вместительности. К тому же у нее нет полного привода. Так что идем на вторичку.
Renault Duster
Этот вариант для тех, кто ищет небольшой и надежный кроссовер и не хочет связываться с великовозрастным автомобилем. За 900 тысяч рублей можно найти довольно свежий Renault Duster 2017–2018 года выпуска с пробегом 50–60 тысяч километров. Скорее всего, это будет автомобиль с базовым 1,6-литровым 114-сильным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом. Есть и автомобили только с передними ведущими, но их доля мала.
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Duster с таким мотором едет не зажигательно. Зато агрегат надежный, да и небольшой пробег обещает, что серьезных проблем с машиной в ближайшее время быть не должно. Не стоит забывать и про то, что Duster очень неплох на бездорожье. И подвеска у него крепкая.
Если нужно больше мощности, можно посмотреть Дастеры с 2,0-литровыми 143-сильными моторами. Правда, за эти деньги предлагают машины на год-два постарше и с большими пробегами.
Другая интересная альтернатива — Duster c дизелем мощностью 109 л.с.
При выборе подержанного Дастера лучше, в первую очередь, смотреть на машины с базовыми двигателями. Duster с мотором 1.6 (114 л.с.) будет свежее кроссоверов с 2,0-литровыми (143 л.с.) агрегатами.
При выборе подержанного Дастера лучше, в первую очередь, смотреть на машины с базовыми двигателями. Duster с мотором 1.6 (114 л.с.) будет свежее кроссоверов с 2,0-литровыми (143 л.с.) агрегатами.
Салон не отличается изящным дизайном, мягким пластиком в отделке и богатым набором оборудования. Климат-контроля нет даже в дорогих версиях — только кондиционер.
Салон не отличается изящным дизайном, мягким пластиком в отделке и богатым набором оборудования. Климат-контроля нет даже в дорогих версиях — только кондиционер.
Mitsubishi Outlander XL
Если по цене новой Гранты требуется более вместительный кроссовер, можно обратить внимание на десятилетний Mitsubishi Outlander XL с пробегом 170–200 тысяч километров. У машины есть незначительные недостатки, но в целом это надежный и живучий аппарат.
На вторичке предлагают машины с трехлитровым V6 (220 л.с.), но львиная доля приходится на Аутлендеры с моторами объемом 2,0 или 2,4 литра (147 или 170 л.с. соответственно). Агрегаты надежные и оснащены цепью в приводе ГРМ, выхаживающей 220–250 тысяч км. Двигатель 2.4 отмечался течью сальника коленвала.
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Большая часть машин оснащена вариатором Jatco. Модель JF011E не отличается гигантским ресурсом, и поддерживать ее в работоспособном состоянии лучше всего превентивной заменой ремня (примерно раз в 150 тысяч км). Также не стоит забывать про регулярную замену масла и ни в коем случае не пользоваться аналогами — только фирменная жидкость. Иначе экономия может обернуться большими тратами на ремонт. Есть и машины с механической коробкой, ресурс которой почти вечный.
Лучше выбирать рестайлинговый Outlander, который избавился от многих детских болячек.
Лучше выбирать рестайлинговый Outlander, который избавился от многих детских болячек.
Салон собран из недорогих материалов и быстро теряет лоск.
Салон собран из недорогих материалов и быстро теряет лоск.
Toyota RAV4
RAV4 — невероятно ликвидная модель. Даже возрастные экземпляры остаются в цене. За 900–950 тысяч рублей можно рассчитывать на машины 2007–2008 года выпуска, пробежавшие около 250 тысяч км. Но бояться возраста и пробега не стоит. При должном уходе даже видавшие виды Тойоты — это вполне еще живые автомобили.
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Причем не так важно, с каким двигателем попадется кроссовер — и 2,0-литровый мотор с обозначением 1AZ-FE, и агрегат 2AZ-FE объемом 2,4 литра выхаживают 350–400 тысяч км. Раз в 100–150 тысяч км требует замены насос охлаждающей жидкости, иногда течет сальник коленчатого вала.
Четырехступенчатый автомат Aisin не отличается расторопностью в работе, зато по надежности не уступает механической коробке. При соблюдении сроков планового обслуживания он проезжает 450–500 тысяч км без переборки.
Из немногочисленных слабых мест «рафика», помимо низкой стойкости лакокрасочного покрытия и элементов интерьера, можно назвать рулевую рейку.
У RAV4 слабое лакокрасочное покрытие — сколы и потертости появляются очень быстро. Но коррозия на металле долго не появляется.
У RAV4 слабое лакокрасочное покрытие — сколы и потертости появляются очень быстро. Но коррозия на металле долго не появляется.
Интерьер не отличается стойкостью — пластик и кожа быстро затираются. Панели начинают скрипеть даже при небольшом пробеге.
Интерьер не отличается стойкостью — пластик и кожа быстро затираются. Панели начинают скрипеть даже при небольшом пробеге.
Skoda Yeti
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Если ищите машину посвежее «японцев» и посолиднее Дастера, обратите внимание на Шкоду Йети. По цене новой Гранты Кросс можно найти полноприводный кроссовер 2012–2013 года выпуска со 152-сильным турбомотором и коробкой DSG, с пробегом 150–160 тысяч.
Шестиступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями уже не страдает болячками ранних версий. Но тщательная диагностика при таком пробеге не помешает.
1,8-литровый турбомотор нельзя назвать одноразовым. Но слабые места, вроде водяного насоса, меняющегося вместе с цепью ГРМ, у него есть.
Если хочется машину надежнее, то можно поискать автомобили уже после рестайлинга (с 2014 года) с базовым 1,6-литровым 110-сильным мотором. Пробеги у таких машин обычно чуть скромнее (120–140 тысяч км) и состояние получше. Они комплектовались или механической коробкой, или шестиступенчатым автоматом. И двигатель, и коробка передач надежны. Правда, Yeti с таким мотором будет только переднеприводным.
Внешность Yeti некоторых отталкивает, а некоторым, наоборот, очень нравится. В любом случае автомобиль не оставляет равнодушным.
Внешность Yeti некоторых отталкивает, а некоторым, наоборот, очень нравится. В любом случае автомобиль не оставляет равнодушным.
Даже у базовых версий интерьер собран качественно и с применением мягкого пластика. По живучести материалов салон легко даст фору азиатским моделям.
Даже у базовых версий интерьер собран качественно и с применением мягкого пластика. По живучести материалов салон легко даст фору азиатским моделям.
Что брать?
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Если нет специфических «хотелок», а просто нужен доступный и надежный кроссовер вместо новой Гранты Кросс — лучшего варианта, чем Renault Duster, вряд ли найдете. Желаете машину побогаче и побольше — даже за эту цену можно подыскать что-то стоящее из подержанных автомобилей.
Правда, на поиски хорошего, не «убитого» экземпляра, возможно, придется потратить немало время и денег (без профессиональной диагностики брать машину с большим пробегом недальновидно). Но потратиться все же стоит. Ведь вложенные средства точно «отобьются» при дальнейшей эксплуатации.
Фото: фирмы-производители, depositphotos.com
4 отличных кроссовера по цене новой Гранты
Новая Lada Granta Cross сегодня стоит 800 тысяч рублей. А с учетом накруток дилеров — под миллион. За эти деньги на вторичке можно подобрать кроссовер на любой (почти!) вкус. 4 отличных кроссовера по цене новой Гранты