4 отличных кроссовера по цене новой Гранты

Новая Lada Granta Cross сегодня стоит 800 тысяч рублей. А с учетом накруток дилеров - под миллион. За эти деньги на вторичке можно подобрать кроссовер на любой (почти!) вкус.

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Гранта в версии Cross — отличная машина для наших дорог и даже бездорожья. У нее клиренс, как у кроссовера, и бронебойная подвеска.

Однако Лада уступает многим иномаркам по комфорту и вместительности. К тому же у нее нет полного привода. Так что идем на вторичку.

Renault Duster

Этот вариант для тех, кто ищет небольшой и надежный кроссовер и не хочет связываться с великовозрастным автомобилем. За 900 тысяч рублей можно найти довольно свежий Renault Duster 2017–2018 года выпуска с пробегом 50–60 тысяч километров. Скорее всего, это будет автомобиль с базовым 1,6-литровым 114-сильным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом. Есть и автомобили только с передними ведущими, но их доля мала.

Duster с таким мотором едет не зажигательно. Зато агрегат надежный, да и небольшой пробег обещает, что серьезных проблем с машиной в ближайшее время быть не должно. Не стоит забывать и про то, что Duster очень неплох на бездорожье. И подвеска у него крепкая.

Если нужно больше мощности, можно посмотреть Дастеры с 2,0-литровыми 143-сильными моторами. Правда, за эти деньги предлагают машины на год-два постарше и с большими пробегами.

Другая интересная альтернатива — Duster c дизелем мощностью 109 л.с.

При выборе подержанного Дастера лучше, в первую очередь, смотреть на машины с базовыми двигателями. Duster с мотором 1.6 (114 л.с.) будет свежее кроссоверов с 2,0-литровыми (143 л.с.) агрегатами. Салон не отличается изящным дизайном, мягким пластиком в отделке и богатым набором оборудования. Климат-контроля нет даже в дорогих версиях — только кондиционер.

Mitsubishi Outlander XL

Если по цене новой Гранты требуется более вместительный кроссовер, можно обратить внимание на десятилетний Mitsubishi Outlander XL с пробегом 170–200 тысяч километров. У машины есть незначительные недостатки, но в целом это надежный и живучий аппарат.

На вторичке предлагают машины с трехлитровым V6 (220 л.с.), но львиная доля приходится на Аутлендеры с моторами объемом 2,0 или 2,4 литра (147 или 170 л.с. соответственно). Агрегаты надежные и оснащены цепью в приводе ГРМ, выхаживающей 220–250 тысяч км. Двигатель 2.4 отмечался течью сальника коленвала.

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Большая часть машин оснащена вариатором Jatco. Модель JF011E не отличается гигантским ресурсом, и поддерживать ее в работоспособном состоянии лучше всего превентивной заменой ремня (примерно раз в 150 тысяч км). Также не стоит забывать про регулярную замену масла и ни в коем случае не пользоваться аналогами — только фирменная жидкость. Иначе экономия может обернуться большими тратами на ремонт. Есть и машины с механической коробкой, ресурс которой почти вечный.

Лучше выбирать рестайлинговый Outlander, который избавился от многих детских болячек. Салон собран из недорогих материалов и быстро теряет лоск.

Toyota RAV4

RAV4 — невероятно ликвидная модель. Даже возрастные экземпляры остаются в цене. За 900–950 тысяч рублей можно рассчитывать на машины 2007–2008 года выпуска, пробежавшие около 250 тысяч км. Но бояться возраста и пробега не стоит. При должном уходе даже видавшие виды Тойоты — это вполне еще живые автомобили.

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Причем не так важно, с каким двигателем попадется кроссовер — и 2,0-литровый мотор с обозначением 1AZ-FE, и агрегат 2AZ-FE объемом 2,4 литра выхаживают 350–400 тысяч км. Раз в 100–150 тысяч км требует замены насос охлаждающей жидкости, иногда течет сальник коленчатого вала.

Четырехступенчатый автомат Aisin не отличается расторопностью в работе, зато по надежности не уступает механической коробке. При соблюдении сроков планового обслуживания он проезжает 450–500 тысяч км без переборки.

Из немногочисленных слабых мест «рафика», помимо низкой стойкости лакокрасочного покрытия и элементов интерьера, можно назвать рулевую рейку.

У RAV4 слабое лакокрасочное покрытие — сколы и потертости появляются очень быстро. Но коррозия на металле долго не появляется. Интерьер не отличается стойкостью — пластик и кожа быстро затираются. Панели начинают скрипеть даже при небольшом пробеге.

Skoda Yeti

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Если ищите машину посвежее «японцев» и посолиднее Дастера, обратите внимание на Шкоду Йети. По цене новой Гранты Кросс можно найти полноприводный кроссовер 2012–2013 года выпуска со 152-сильным турбомотором и коробкой DSG, с пробегом 150–160 тысяч.

Шестиступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями уже не страдает болячками ранних версий. Но тщательная диагностика при таком пробеге не помешает.

1,8-литровый турбомотор нельзя назвать одноразовым. Но слабые места, вроде водяного насоса, меняющегося вместе с цепью ГРМ, у него есть.

Если хочется машину надежнее, то можно поискать автомобили уже после рестайлинга (с 2014 года) с базовым 1,6-литровым 110-сильным мотором. Пробеги у таких машин обычно чуть скромнее (120–140 тысяч км) и состояние получше. Они комплектовались или механической коробкой, или шестиступенчатым автоматом. И двигатель, и коробка передач надежны. Правда, Yeti с таким мотором будет только переднеприводным.

Внешность Yeti некоторых отталкивает, а некоторым, наоборот, очень нравится. В любом случае автомобиль не оставляет равнодушным. Даже у базовых версий интерьер собран качественно и с применением мягкого пластика. По живучести материалов салон легко даст фору азиатским моделям.

Что брать?

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Если нет специфических «хотелок», а просто нужен доступный и надежный кроссовер вместо новой Гранты Кросс — лучшего варианта, чем Renault Duster, вряд ли найдете. Желаете машину побогаче и побольше — даже за эту цену можно подыскать что-то стоящее из подержанных автомобилей.

Правда, на поиски хорошего, не «убитого» экземпляра, возможно, придется потратить немало время и денег (без профессиональной диагностики брать машину с большим пробегом недальновидно). Но потратиться все же стоит. Ведь вложенные средства точно «отобьются» при дальнейшей эксплуатации.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения. А навести порядок в багажнике поможет наш фирменный органайзер.

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Фото: фирмы-производители, depositphotos.com