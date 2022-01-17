Техосмотр в 2022 году: все нюансы

Вы наверняка слышали, что в России отменили техосмотр. На самом деле процедура осталась, и страховщики настоятельно советуют проходить ее в добровольном порядке. И вот почему.

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Прямо накануне нового, 2022 года российские власти преподнесли всем автомобилистам подарок — техосмотр перестал был обязательным для личных легковушек и мотоциклов. Нововведение призвано облегчить жизнь примерно 50 млн владельцев автомобилей, но всё ли в действительности так просто? И на какие нюансы нужно обратить внимание?

Собрали для вас главные вопросы по новому порядку ТО и ответы на них.

Для кого техосмотр остался?

Для такси и иного транспорта, предназначенного для коммерческих перевозок пассажиров и багажа, а также служебного транспорта.

Когда техосмотр все-таки нужен?

ТО обязателен в следующих случаях:

при постановке на учет транспортного средства возрастом старше четырех лет;

при смене владельца транспортного средства возрастом старше четырех лет;

при изменении конструкции автомобиля;

при замене основных агрегатов.

Правда, что гаишник может отправить на техосмотр?

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Да, в перечне случаев, когда процедура потребуется, указано вот такое расплывчатое основание:

В случае визуального обнаружения признаков наличия у автомобиля технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

Что это означает на практике? Если сотрудник ГИБДД на дороге усмотрит нарушение пункта 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», например, разбитую фару, то он вправе потребовать заезда на стационарный пункт для тщательного осмотра.

Поэтому в Российском союзе автостраховщиков советуют все равно проходить техосмотр в добровольном порядке — в таком случае проверка технического состояния на обочине не предусмотрена.

А штрафы остались?

, председатель ГД РФ:

Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны.

С 1 марта 2022 г. вступает в силу норма о штрафе в 2000 руб. за езду без диагностической карты. Но касаться она будет только тех, кто по закону обязан проходить ТО.

Как быть со страховкой?

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Во взаимоотношениях автолюбителей и страховщиков, по сути, ничего не меняется. Отмена обязательного техосмотра не отменяет обязанности содержать автомобиль в исправном состоянии.

Если причиной ДТП с участием не прошедшего процедуру ТО автомобиля признают технические проблемы, то страховая компания может обратиться в суд с регрессным требованием к владельцу. Впрочем, сами по себе механические неисправности крайне редко приводят к авариям.

Полисы ОСАГО уже продают (с августа 2021 г.) без предъявления диагностической карты, но российские страховщики намерены применять повышающие коэффициенты к тем, кто не прошел техосмотр.





Фото: Depositphotos, АГН «Москва», «За рулем»