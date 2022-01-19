10 неожиданных плюсов газового Логана. И пара сложностей

В начале 2022 года в России начнут продавать Renault Logan CNG, двигатель которого может работать на метане.

Все знают, что езда на газе гораздо дешевле, чем на бензине. Почти все в курсе, что на такой машине нужно ездить много, чтобы оправдать стоимость газовой установки. Но гораздо меньше людей знают, что у такой машины…

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1. Будет очень хорошая цена

Цена на модель еще не анонсирована, но она будет более чем привлекательной, так как государство предоставляет субсидии на такие версии.

2. Впечатляющая автономность

Renault Logan CNG создан на базе серийной модели с двигателем 1.6 мощностью 82 л.с. и механической трансмииссией. Версия на сжатом природном газе позволяет использовать и метан, и бензин. Метан находится в 90-литровом баллоне в багажном отделении, рассчитанном на 22 кубометра сжатого метана, а бензин — в 50-литровом штатном баке. Так что суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 1000 км!

3. Переход с бензина на газ и обратно — автоматом

Запуск двигателя происходит на бензине с последующим переключением на газ. Когда газ заканчивается, двигатель снова переходит на бензиновое питание. Но переключить двигатель с одного вида топлива на другой можно и кнопкой на передней панели. Около нее находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту. Индикация очень проста и наглядна.

4. Полноценная гарантия и полная легальность

На Logan CNG распространяется полноценная гарантия на 3 года или 100 000 км пробега. При этом нет необходимости регистрировать газовое оборудование в паспорте транспортного средства. Дело в том, что модель прошла весь необходимый комплекс стендовых и ресурсных (дорожных) испытаний, и газобаллонное оборудование изначально вписано в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

5. Больший ресурс

Часто встречается утверждение, что двигатели автомобилей, работающих на газе, подвержены повышенному износу. На самом деле все наоборот: такие двигатели работают дольше за счет более полного сгорания однородной смеси. Двигатель работает тише и мягче.

Газ чище бензина: в нем нет серы, которая является основным катализатором образования так называемых высокотемпературных отложений (шлама и нагара). Меньше загрязняется моторное масло. Кроме того, газово-воздушная смесь не вымывает смазку из трущихся пар.

6. Безопасность при ДТП

Согласно классификации горючих веществ по степени пожароопасности, метан относится к наиболее безопасному 4 классу. Для безопасности газобаллонное оборудование, установленное на Renault Logan CNG, снабжено клапанами, автоматически перекрывающими утечку метана в случае ДТП. Кроме того, метан легче воздуха, так что при возможной утечке он улетучивается, а не накапливается под автомобилем, в отличие от пропан-бутановых смесей. Повредить баллон с газом из-за особенностей его конструкции очень сложно. Он намного прочнее кузова автомобиля.

7. Экологическая чистота

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Из всех простейших углеводородов метан (CH 4 ) сгорает наиболее полно и не образует угарного газа, а также сажи, загрязняющей окружающую среду. Кроме того, метан не токсичен — то есть физиологически безвреден для человека. Отравиться метаном человек может только в зоне с концентрацией газа более 7 тысяч мг/м3.

8. Налоговые послабления

Сейчас рассматриваются законопроекты, предусматривающие 50-процентные «скидки» на транспортный налог для владельцев автомобилей с двигателями, работающими на метане. Эти налоговые послабления коснутся ряда регионов страны.

9. Перспективность

Нефть, как известно, относится к невозобновляемым ресурсам и ее запасы постепенно уменьшаются. Этим обусловлен и рост цен на топливо, получаемое из нефти. Объем метана в угольных пластах России оценивается примерно в 83,7 трлн куб. м, что составляет до половины мировых запасов. Этого хватит как минимум на полвека. Кроме того, метан можно получать не только из недр, но и перерабатывая биоотходы. Технологии переработки непрерывно совершенствуются.

10. В сфере государственных интересов

Метановых заправок (вернее, АГНКС, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) в России пока мало — всего 581 на конец 2021 года. Но правительство выделяет огромные средства на развитие транспорта на газомоторном топливе и инфраструктуры и привлекает большие частные инвестиции в эту сферу. К 2024 году количество АГНКС в стране должно увеличиться до 1400, а количество автомобилей на КПГ (компримированном природном газе) со 160 000 до 300 000.

Пара сложностей

1. Подземные паркинги теперь не для вас

Автомобилям, оснащенным ГБО, запрещен въезд в подземные паркинги или иные непроветриваемые помещения — из-за теоретической опасности утечки газа. Спорить с охраной или даже дирекцией ТЦ или иного заведения, куда вы хотите попасть, доказывать безопасность машины и рассказывать об отличиях метана от пропана и прочих видов газа, бесполезно — вам все равно придется парковаться на улице.

2. Техосмотр отменили. Но вам — нет

В то время как у нас отменяют техосмотр для частных легковых автомобилей, владельцы автомобилей с ГБО все равно должны будут приезжать на регулярную проверку газобаллонного оборудования — раз в два года или ежегодную, в зависимости от интенсивности использования автомобиля. Да, зачастую эта процедура формальна и не имеет никакого отношения к безопасности, как и любой другой техосмотр. Но все же некоторая сложность есть…

Фото: Renault