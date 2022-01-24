Иногда разговор с инспектором напоминает собеседование при приеме на работу. Грамотные ответы на провокационные вопросы помогут вам сохранить время и деньги.

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Если услышанные вопросы заставили вас усомниться в правомерности действий инспектора, лучше сразу дать понять сотруднику ГИБДД, что вы намерены общаться с ним исключительно в рамках закона.

Вопрос №1: «Кем работаете?»

Этот вопрос можно отнести к категории неоднозначных. Обязанность отвечать на него возникает только в процессе составления протокола. Инспектор должен заполнить графу «место работы».

Если же подобный вопрос задается в процессе проверки документов, то вполне может быть, что инспектора интересует ваш статус и платежеспособность. Юриста или чиновника инспектор отпустит сразу. Но если это окажется водитель-экспедитор, то его могут попытаться раскрутить «на всю катушку».

Совет юриста

, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Ответственность за недостоверный ответ действующим законодательством не предусмотрена. Как правило, водители, не желающие отвечать на такой вопрос, просят поставить в графе «место работы» аббревиатуру ВНР — «временно не работаю». Можно сослаться на ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Вопрос №2: «Куда едете?»

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Не нужно уклоняться от ответа на этот вопрос. Как говорят опытные водители, спрашивая подобное, инспектор «нюхает» ваши ответы в попытке учуять запах алкоголя.

Подробности ответа дают возможность сотруднику ГИБДД попытаться определить, не являетесь ли вы потенциальным нарушителем. Банальный ответ, что вы направляетесь домой, покажет, что вы не торопитесь и можете продолжить беседу. Если ответить, что едете из гостей или с торжества, то вас могут пригласить пройти тест на алкоголь.

Дать понять, что вы торопитесь, можно естественными ответами:

за лекарствами в аптеку;

нужна помощь товарищу на дороге;

за ребенком в спортивную секцию;

родители ждут на даче, нужна помощь по хозяйству.

Теоретически такие ответы должны отбить у инспектора желание раскручивать вас на взятку.

Вопрос №3: «В какой школе учится ваш ребенок?»

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Возможно, у сотрудника ГИБДД тоже дети и он подыскивает для них школу. На самом деле интерес будет к возрасту вашего ребенка, который едет вместе с вами. Если ребенок младше 7 лет, а вы перевозите его без детского кресла, то согласно статье 12.23. КоАП РФ физлицо может быть оштрафовано на 3000 руб., должностное лицо — на 25 000 руб., юридическое ― 100 000 руб.

На месте вы не обязаны что-либо доказывать или платить штраф. Если вам приходится часто ездить в машине с детьми, то к подобным ситуациям лучше подготовиться заранее.

Чтобы подтвердить возраст ребенка, перевозимого без детского кресла, можно брать с собой свидетельство о рождении или свой паспорт, где записаны данные на детей. Для дотошного сотрудника этих документов может показаться мало, поскольку там нет фотографии ребенка. Единственный документ с фотографией — это загранпаспорт. Юристы рекомендуют сделать нотариально заверенную ксерокопию этого документа и возить ее в бардачке.

Эти документы не входят в перечень обязательных для наличия у водителя. Однако, предъявив их, можно сократить время остановки, если вы опаздываете с ребенком в школу или на тренировку.

При отсутствии документов, указывающих на возраст ребенка, инспектор может задать ему несколько вопросов: как зовут, сколько лет, кем вы ему приходитесь и как вас зовут. После спокойных и уверенных ответов ситуация, как правило, мирно разрешается.

Вопрос №4: «Нарушаем?»

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А вот это уже вопрос из категории запрещенных. Как правило, водители с большим стажем хуже знают правила дорожного движения, чем недавние выпускники автошкол. На этом и строится расчет некоторых сотрудников полиции.

Подобный вопрос может любого застать врасплох. А это уже повод пригласить вас в служебную машину «для дальнейшей беседы». Если, растерявшись, водитель сам посчитает себя мнимым нарушителем, то инспектору и напрягаться не придется.

Не стоит подыгрывать в этой ситуации и пытаться самому в чем-то сознаваться. Экзамены в автошколе давно сданы, и пересдавать их в машине ГИБДД вы не обязаны.

Если вы действительно нарушили ПДД, то инспектор уже не будет играть с вами в «кошки-мышки». Если же нарушения зафиксировано не было, то в этом вопросе уже кроется элемент коррупции. Можете уверенно задать инспектору встречный вопрос: «А вы как считаете?»

Вопрос №5: «Ну и что мне с вами сделать?»

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Очередной вопрос из категории противозаконных. Редко кому из водителей его не задавали. Подобные рассуждения инспектора преследуют одну цель ― вынудить вас к предложению взятки.

Ни в коем случае не поддавайтесь на эту провокацию. Будет сложно доказать факт вымогательства взятки. Ваше предложение «решить вопрос на месте» будет зафиксировано и послужит основанием для уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 291 Уголовного кодекса РФ с учетом обстоятельств и суммы взятки вам может грозить до 2 лет лишения свободы.

Ответом на этот вопрос должна быть фраза: «Исключительно в рамках закона». Можете использовать этот ответ на все наводящие и провокационные вопросы. Если дальнейший разговор с инспектором продолжает вас смущать, смело спрашивайте: «А это на основании закона?». Подобные вопросы могут прекратиться после того, как вы дадите понять, что ведете запись разговора. Диктофон сегодня есть в каждом смартфоне.