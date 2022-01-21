Сколько стоит владеть автомобилем в России? Эксперты все подсчитали

Машину мало купить, надо быть готовым ее «прокормить». Свежие статистические факты — в февральском номере «За рулем».

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1. 350 рублей — примерно такую сумму в день тратит сегодня средний россиянин на содержание личного автомобиля, на котором каждый день ездит на работу и с работы (с расходами на налоги, обслуживание, страховку). К этой сумме добавляется стоимость топлива — у разных автовладельцев она может отличаться в разы в зависимости от пробегов и расхода топлива автомобилем.

2. Расходы на топливо составляют примерно 25–30% от общей стоимости владения автомобилем. По данным Росстата, топливо за последние 10 лет подорожало на 77%, инфляция составила около 90%, а средняя зарплата выросла более чем вдвое. Казалось бы, все не так страшно… Если не учитывать, что многое другое подорожало в разы. И появились новые статьи расходов — например, платные дороги и платные парковки.

В 2022 году топливо подорожает на 5–10%. Если, конечно, не случится каких-то серьезных потрясений.

3. Немаловажная статья расходов — штрафы. В 2020 году россияне потратили на штрафы почти 117 млрд рублей. Сумма штрафов, вынесенных в 2021 году, полностью еще не подсчитана. Ожидалось, что она будет заметно больше — в отличие от «карантинного» 2020-го россияне больше ездили, а значит и больше нарушали. Тем не менее, по данным исследования банка «Русский стандарт», число штрафов за три квартала 2021 года снизилось на 27% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Зато размер среднего штрафа вырос на 16% — с 575 до 684 рублей.

Исследование компании «ГЛОНАСС-БДД» показало, что многие камеры бесполезны с точки зрения безопасности. Зато штрафы с них исправно пополняют государственную казну.

4. Затраты на автострахование составляют примерно 20% от общей стоимости владения автомобилем. С 9 января текущего года вступил в силу новый пакет изменений в ОСАГО. Тарифный коридор, в пределах которого страховая компания может назначать индивидуальную базовую ставку, расширился вверх и вниз на 10%. Раньше базовая ставка колебалась от 2476 до 5492 рублей, теперь — от 2224 до 5980 рублей.

И хотя, на первый взгляд, тарифный коридор все равно кажется довольно узким, полная стоимость полиса ОСАГО может отличаться в десятки раз. Максимальная скидка за безаварийную езду теперь составляет 54% (было 50%). А для виновников трех и более ДТП за год полис обойдется в 3,92 раза дороже (ранее коэффициент составлял 2,45).

Одним словом, опытные и аккуратные водители теперь будут платить меньше, начинающим и «аварийщикам» полис влетит «в копеечку».

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5. В стоимость владения автомобилем входит и потеря начальной стоимости. Средний срок владения автомобилем в нашей стране составляет 58 месяцев (4,8 года). Машину, купленную за 1,5 млн рублей, через пять лет можно продать примерно за 900 тысяч рублей (без учета инфляции). За пять лет автомобиль (в зависимости от его состояния, репутации марки на рынке и т.д.) теряет от 20 до 40% начальной стоимости.

6. Удивительно, но, несмотря на прочие серьезные траты, треть российских водителей готовы заплатить в казну за «красивый» автомобильный номер и будут рады, если подобная госуслуга заработает.

Это далеко не все интересные факты. Чтобы не ждать очередной подборки, можно просто подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»