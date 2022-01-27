С продажей автомобиля рано или поздно сталкиваются все автовладельцы. И, конечно, многих волнует — как это лучше сделать?

Трейд-ин или продавать самому — что лучше?

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Основным преимуществом самостоятельной продажи автомобиля является возможность получить за него денег по максимуму. Но при этом придется самому размещать объявления на специализированных торговых интернет-площадках. А также отслеживать текущие рыночные цены на машины, которые по характеристикам (марка, модель, тип двигателя и трансмиссии, год выпуска, пробег и прочее) аналогичны продаваемому авто.

Кроме того, придется отвечать на звонки потенциальных покупателей, а также выбирать время для встреч с ними и показов автомобиля. Причем большинство из них, скорее всего, окажутся безрезультатными. Хотя бы по той причине, что многие потенциальные покупатели — это перекупщики, пытающиеся всеми возможными способами сбить цену, чтобы заработать на перепродаже.

Самостоятельная продажа автомобиля подразумевает, что его владельцу придется самому оформлять с покупателем договор купли-продажи. Но серьезных сложностей это не представляет — в интернете можно найти и распечатать бланки, а также получить необходимые разъяснения и комментарии.

Трудно предсказать заранее срок, в течение которого придется продавать свою машину, пытаясь получить за нее адекватное вознаграждение. Ускорить реализацию помогает заметное снижение цены. Но это противоречит изначальной цели, которую преследует самостоятельная продажа автомобиля.

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Решили продать машину по схеме трейд-ин — будьте готовы, что автосалон согласится ее приобрести лишь за цену ниже рыночной. Ведь он зарабатывает на последующей реализации подержанных автомобилей, в том числе и сданных в трейд-ин. Обычно это реальная среднерыночная цена такого автомобиля за вычетом «интереса автосалона»: от нескольких десятков до сотен тысяч рублей в зависимости от модели машины, ее технического состояния и рыночной ситуации.

При схеме трейд-ин предложенная автосалоном сумма идет в счет первого взноса за покупаемую новую машину.

Плюсы продажи автомобиля через трейд-ин — это быстрота и безопасность совершения сделки. Поскольку автовладелец имеет дело с компанией-юрлицом, а не с частником, который может оказаться жуликом.

Таким образом, при продаже через автосалон его владелец серьезно теряет в деньгах. Но при этом экономит массу времени и сил.

Как еще можно продать машину с пробегом?

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Помимо самостоятельной продажи автомобиля и схемы трейд-ин существует ряд других способов реализации личного авто с пробегом. Например, механизм срочного выкупа машины специализированными автосалонами или гражданами, занимающимися подобным бизнесом.

Кроме высокой скорости обмена транспортного средства на денежные знаки, этот путь никаких преимуществ не имеет. Быстро приобрести вашу машину согласятся только в одном случае: если вы продадите ее по цене гораздо ниже текущей рыночной. Кроме того, что в сфере срочного выкупа автомобилей крутится множество мошенников. И велик риск остаться и без машины, и без денег.

Цена подержанного автомобиля во многом зависит от его технического состояния. Поэтому при сдаче автомобиля в трейд-ин эксперт в первую очередь осматривает кузов: ищет скрытые следы аварий, о которых автовладельцы предпочитают не заявлять. Для этого используется, в том числе, и специальное оборудование, определяющее толщину лакокрасочного покрытия.

Можно попробовать продать авто через механизм комиссионной продажи. Он заключается в том, что автовладелец передает свое ТС автосалону или дилерскому центру и тот пытается ее реализовать от своего лица. Чаще всего эти попытки сводятся к публикации объявления о продаже на все тех же сайтах, торгующих подержанными авто. Это избавляет автовладельца от необходимости встречаться с потенциальными покупателями. Но он выручит меньшую сумму от продажи. И не сможет пользоваться машиной в течение неопределенного периода времени до момента ее реализации.

Выгодно ли сейчас продавать старую машину?

Сейчас, когда новые, а вслед за ними и подержанные автомобили выросли в цене за год на 35–45%, вопрос обоснованности продажи старой машины становится особенно острым. С одной стороны — это выгодно. Ведь сегодня можно продать подержанный автомобиль за те же деньги, за которые он приобретался несколько лет назад.

Только вот вырученных средств точно не хватит для покупки новой машины аналогичного класса. Потребуется доплатить изрядную сумму, которая казалась невообразимой еще несколько лет назад.

Такой перекос вызван дефицитом новых автомобилей на рынке, из-за чего продавцы существенно подняли цены. И эта ситуация, по мнению многих экспертов, продлится как минимум до конца 2022 года. А то и дольше — пока не устранят причины дефицита машин, а именно перебои в международной логистике и производстве автомобильной электроники.

И все-таки как продать машину быстро и выгодно?

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Адекватную сумму можно получить только самостоятельно занимаясь продажей автомобиля — от начала и до конца, не перепоручая этой функции посредникам. Но это потребует больших затрат личного времени и сил.

Желаете максимально облегчить процесс продажи — воспользуйтесь услугами комиссионной продажи, срочного выкупа либо схемой трейд- ин. Быстро, удобно, нехлопотно... Но часть денег от продажи машины придется отдать помощникам. Решайте, что для вас важнее.

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