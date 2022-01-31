4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — журнал За рулем

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4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

Exeed TXL по цене сопоставим с кроссовером Skoda Kodiaq - от 2,7 млн рублей. А вот занятных электронных особенностей у китайской машины куда больше.

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Премиальные автомобили отличаются от обычных не только уровнем оснащения и редкими технологиями, и не только дорогими материалами отделки. Они динамичны и комфортны, отлично управляются и стоят немалых денег, что говорит о материальном положении владельца. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проверил новый Exeed TXL от компании Chery по описанным параметрам и нашел у кроссовера несколько очень приятных особенностей.

Интерактивный логотип. Он подсвечивается, и благодаря этому автомобиль делает одну очень забавную вещь — «почувствовав» ключ в кармане подходящего к нему хозяина, логотип начинает мерцать, словно радуясь возвращению владельца и предстоящей прогулке.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

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Безопасный выход из салона. Обычно только водитель может увидеть в зеркало, в какой момент безопасно открыть дверь и выйти из машины, чтобы не попасть под колеса другого автомобиля или, например, велосипедиста. Пассажиры этого не видят. Но только не в Exeed TXL. Этот кроссовер «зорко озаряется» и подает предупредительный сигнал, если пассажир начал открывать дверь и ему угрожает опасность.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

Надпись светом «Exeed» на земле. Подсветить пространство вокруг автомобиля — сама по себе полезная функция. А подсветка с посланием еще и приятна. Если заменить линзу, можно высветить на земле возле машины любое слово или рисунок, а не только название бренда.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

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Грязь в воздухе быстро распознается климатической системой автомобиля. Мониторинг качества воздуха идет постоянно, благодаря чему вы знаете, стоит ли открывать окна или лучше пока подышать через фильтр салона. В Китае качество воздуха — настоящая проблема, и неудивительно, что кроссовер приспособлен к таким условиям.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

О других особенностях Exeed TXL и его плюсах читайте в февральском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться


Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Зазеркалье», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2022.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

Exeed TXL по цене сопоставим с кроссовером Skoda Kodiaq — от 2,7 млн рублей. А вот занятных электронных особенностей у китайской машины куда больше.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102154 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102144 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102174 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13107934 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13107944 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться
4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

Exeed TXL по цене сопоставим с кроссовером Skoda Kodiaq — от 2,7 млн рублей. А вот занятных электронных особенностей у китайской машины куда больше.

4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13107944 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102154 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13107934 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102174 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться — фото 13102144 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться
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