4 фишки китайского кроссовера, которые заставляют улыбнуться

Exeed TXL по цене сопоставим с кроссовером Skoda Kodiaq - от 2,7 млн рублей. А вот занятных электронных особенностей у китайской машины куда больше.

Премиальные автомобили отличаются от обычных не только уровнем оснащения и редкими технологиями, и не только дорогими материалами отделки. Они динамичны и комфортны, отлично управляются и стоят немалых денег, что говорит о материальном положении владельца. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проверил новый Exeed TXL от компании Chery по описанным параметрам и нашел у кроссовера несколько очень приятных особенностей.

Интерактивный логотип. Он подсвечивается, и благодаря этому автомобиль делает одну очень забавную вещь — «почувствовав» ключ в кармане подходящего к нему хозяина, логотип начинает мерцать, словно радуясь возвращению владельца и предстоящей прогулке.

Безопасный выход из салона. Обычно только водитель может увидеть в зеркало, в какой момент безопасно открыть дверь и выйти из машины, чтобы не попасть под колеса другого автомобиля или, например, велосипедиста. Пассажиры этого не видят. Но только не в Exeed TXL. Этот кроссовер «зорко озаряется» и подает предупредительный сигнал, если пассажир начал открывать дверь и ему угрожает опасность.

Надпись светом «Exeed» на земле. Подсветить пространство вокруг автомобиля — сама по себе полезная функция. А подсветка с посланием еще и приятна. Если заменить линзу, можно высветить на земле возле машины любое слово или рисунок, а не только название бренда.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Грязь в воздухе быстро распознается климатической системой автомобиля. Мониторинг качества воздуха идет постоянно, благодаря чему вы знаете, стоит ли открывать окна или лучше пока подышать через фильтр салона. В Китае качество воздуха — настоящая проблема, и неудивительно, что кроссовер приспособлен к таким условиям. О других особенностях Exeed TXL и его плюсах читайте в февральском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.



Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Зазеркалье», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2022.