У пусковых проводов найден общий минус

Это выяснили эксперты «За рулем» во время испытания девяти наборов от разных производителей.

Пусковые провода должны быть толстыми, а их сопротивление — меньше, чем у обмоток стартера. В противном случае провода могут просто сгореть, и ток не достигнет цели.

Но на российском рынке, как выяснили эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, не так много пусковых проводов, которыми можно было бы пользоваться долго и безопасно.

Их главная проблема — кабели со слишком большим сопротивлением. При прохождении по ним тока происходят большие потери. Также слабый контакт с клещами превращает напряжение в тепло.

Среди единичных проблем также были отмечены: толстая оплетка со слишком тонким проводом внутри, ломкая оплетка и низкая морозостойкость, когда на холоде провод невозможно расправить.

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Но эксперты все же назвали два комплекта проводов, которые больше других соответствуют предъявляемым при «прикуривании» требованиям.

О том, что это за провода и какие комплекты лучше не покупать, читайте в февральском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Полупроводники», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2022.

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