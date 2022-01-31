Взять Ниву или переплатить за Duster? Тест самых дешевых полноприводников

Новый Дастер однозначно динамичнее, современнее и удобнее. Niva Travel по-прежнему незаменима там, где дорог по сути нет.

Обновление внедорожника Niva Travel совпало с появлением в продаже Renault Duster второго поколения. Десятилетний спор между самыми «народными» полноприводниками вышел на новый виток.

Цена: разница больше, чем кажется

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Это ключевой параметр, если речь заходит о самых доступных машинах. Niva Travel стартует с 880 тысяч рублей, а в топовых версиях стоит больше миллиона.

Казалось бы, от дорогой Лады до самого дешевого Renault Duster всего 100 тысяч рублей: цены на «француза» начинаются с 1,15 млн рублей. Но столько просят за единственную во всем прайс-листе моноприводную модификацию. А Duster со всеми ведущими колесами обойдется как минимум в 1,23 млн рублей. Хотите оснащения покруче или мотор помощнее? Готовьте 1,31 млн и больше. В топе Duster переваливает за 1,6 млн рублей.

Причем мы говорим об официальных ценах. В реальности ощутимую сумму «сверху» накрутят дилеры. На Ладу накрутки ниже, чем на Renault. Компенсировать разницу в цене за счет кредита не получится. Сейчас к займу навязывают обязательные страховки по таким тарифам, что даже с учетом скидки на машину (а дилеры всегда ее дают, если покупаете в кредит) вы переплатите.

Вывод: при ограниченности в финансах берите Ладу.

Проходимость: Duster — для дачи, Lada — для глубинки

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Для плохо почищенных дворов оба полноприводника даже избыточны. Заметенный снегом или размытый проселок до дачи они легко преодолеют. Причем Duster за счет клиренса больше 200 мм, скорее всего, справится с задачей даже в моноприводном варианте.

Хорошая геометрия позволяет Дастеру уверенно двигаться вне асфальта. У него для этого разве что слишком нарядные бамперы с непрактичными серебристыми вставками. Впрочем, у последней версии Нивы теперь такие же.

По количеству поднимаемого снега сразу понятно, кому легче вращать колеса. Даже на «целине» за рулем Дастера приходится осаживать себя и сбрасывать скорость. А Нива ездит тут только на понижайке.

На заснеженном поле Renault готов дать серьезную фору. Ладе катастрофически не хватает тяги — двигатель слабый. Duster играючи носится, а Нива еле ковыляет с натужным ревом. Видно, что аппарат серьезный, но ощущение, что над машиной издеваешься, не покидает ни на секунду.

Зато на серьезном бездорожье Нива выйдет вперед. Ее чистой механике больше доверяешь, если предстоит забраться в глушь. Несмотря на то, что муфту Дастера перегреть, кажется, нереально. И электроника играет моментом очень умело.

Вывод: охотникам, рыболовам и жителям глубинки нужна Лада. В остальных условиях с лихвой хватит возможностей Renault.

Динамика: полный разгром Нивы

Мотор у Лады слабенький, коробка передач воет — с рождения модели под капотом ничего глобально не меняли. Отпускаешь акселератор, и машина замедляется, как электромобиль на рекуперации. Неудивительно, что с такими «потерями» расход топлива даже на трассе у этого небольшого внедорожника стремится к 10 л/100 км.

Renault Duster даже с базовым мотором 1.6 на контрасте с Нивой оставит впечатление очень шустрой машины. А уже с любым другим двигателем — атмосферником 2.0, 1.3 турбо или полуторалитровым дизелем — и подавно.

Можно взять авто и с вариатором (Лада до автоматизированной трансмиссии уже не дорастет). Правда, обойдется такой кроссовер минимум в 1,52 млн рублей, потому что CVT ставится только в паре с топовым турбомотором 1.3 мощностью 150 сил. Зато разгоняться до сотни машина будет за 10,4 с, почти вдвое быстрее Нивы (19 с по официальным данным).

Комфорт: Duster лучше оснащен, у Нивы сиденья удобней

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У Нивы на удивление неплохая шумоизоляция. Правда, тандем трансмиссии и вентилятора отопителя портит впечатление фоновым шумом. Кресло водителя удобное, обзорность неплохая. А вот комплектация удручает.

В «максималке» получите две подушки безопасности, странно выглядящую мультимедийку, обогрев передних сидений и ветрового стекла, парктроник и кондиционер. ESP и задних электрических стеклоподъемников не бывает в принципе. Впрочем, есть один пункт, по которому Нива опережает соперника: у нее камера заднего вида — с омывателем.

Старую панель приборов Лады зря освежили новым дизайном шкал — он сюда не подходит. Renault не хватает более четких шкал и дисплея побогаче.

Временная пропасть между этими салонами — 30 лет. И если предыдущий Duster заставлял мириться со странной эргономикой, то в новом уже всё правильно.

Duster, как и положено современной машине, оснащен богаче. На страже безопасности стоят и система стабилизации, и до шести надувных подушек. Медиасистема хотя и небезгрешна в работе, но современна по наполнению. Из «теплых опций» — обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Посадка, органы управления — всё неотличимо от легковушки. И на втором ряду, и в багажнике места заметно больше, чем у Нивы. В недостатки стоит записать короткие «дворники» и неудобное сиденье водителя.

Duster сзади заметно просторнее в ногах. И удобств больше. В Ниве же будут только подстаканники. И то если отберете откидной подлокотник у водителя: подстаканники расположены на его обратной стороне.

Надежность: ремонтировать Ниву надо чаще

Duster давно доказал свою надежность. А со сменой поколения основные агрегаты не изменились. Сомнения могут посеять разве что вариатор и турбомотор, но их выбирают жители крупных городов, где и сервис, и бензин качественные.

Подтверждением, что производитель не стремился сделать машину по всем пунктам дороже в содержании, служат сохранившиеся галогеновые фары. LED-фары в моде, но они и стоят дороже, и в замене разорительны, да и ремонту не подлежат. Так что Renault остается близкой к народу маркой.

У Нивы за несколько дней теста отошел молдинг на водительской двери, а потом лопнул расширительный бачок. Пусть запчасти для Лады в глубинке купить проще и дешевле, но и нужны они чаще.

Буксировочные проушины Нивы утоплены в бампер, но массивной скобе троса это не мешает. На Дастере потерялась заглушка, и переднее «ушко» намертво обмерзло. А к задней проушине скоба не пролезла.

Машины для разных людей

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Делая окончательный выбор, подумайте — действительно ли вам нужен внедорожник с постоянным полным приводом? С маломощностью Нивы, ее устаревшей конструкцией и интерьером, недостатком динамики и опций стоит мириться, только когда денег в обрез и дороги на ежедневных маршрутах отсутствуют. У вас не такие условия? Берите Renault Duster, он уже из XXI века.

А другие варианты есть?

Формально самый дешевый полный привод на российском рынке — Lada Niva Legend. Но пятидверки берут неохотно, а трехдверки не годятся для семейного использования. Есть еще УАЗ Патриот, его стоимость близка к цене Renault Duster. Но его попробуй прокорми и припаркуй, потому и спрос на него ограниченный.

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Lada Niva Travel и Renault Duster — стопроцентные новинки.

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

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