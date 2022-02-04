31 секунда до 100 км/ч и «танцы с бубном» при запуске... Да, это Mercedes!

Как же мучились автомобилисты 55 лет назад! Дело не только в скромной динамике разгона, но также в запуске и остановке двигателя.

Только представьте: у вас Mercedes—Benz 200D массой около 1,3 тонны и мощностью 55 л.с. благодаря атмосферному дизельному двигателю объемом 2 литра, разгоняющийся до 100 км/ч за долгую 31 секунду (33,5 секунды на автомате). Эти машины были нарасхват во времена нефтяного кризиса в середине 1970-х годов. Некоторые из них дожили до наших дней и удивляют современных автомобилистов своими особенностями, о которых рассказал эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Динамика разгона — не единственный шок для современного автомобилиста. Например, чтобы завести дизель, нужно повернуть ключ в замке зажигания и, не запуская стартер, вытянуть на себя специальную ручку, активирующую свечу предпускового подогрева, да так ее и держать, пока свеча не прогреется. Как только на панели приборов загорался символ готовности двигателя к запуску, ручку следовало вернуть на место, а то свеча так и будет греться.

Тахометра нет, а оптимальные обороты определяются «на глазок» — по показаниям датчика давления масла в двигателе. Две атмосферы — маловато, а четыре — много: лучше держать 2,5–3 атмосферы.

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Просто так заглушить двигатель, повернув и вынув ключ из замка зажигания, невозможно. Чтобы мотор перестал работать, ему надо перекрыть подачу топлива, и делается это тем же рычажком, которым вы «включали» свечи. Только теперь его надо не тянуть, а нажать и подержать.

Вот настолько неспешной и размеренной была жизнь, а люди были терпеливы и внимательны к мелочам, если все это их не раздражало.

О других особенностях Mercedes-Benz 200D 1967 года читайте в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.