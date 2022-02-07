Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — журнал За рулем

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Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог

Машина наработала около тысячи моточасов в дорожно-строительной компании «Ювента».

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Гусеничные экскаваторы эксплуатационной массой около двадцати тонн на рынке землеройной техники считаются легковесами, и некоторые покупатели (например, предприятия коммунального хозяйства) часто предпочитают им близкие по характеристикам «двадцатитонники» на пневмоколесном шасси. Гусеничные машины незаменимы при строительстве дорог, где им приходится не стоять на краю котлована, а постоянно перемещаться, в том числе по склонам, где опереться на аутригеры невозможно — нужна массивная гусеничная тележка достаточной ширины.

Об этой и другой технике читайте на сайте журнала «Рейс».

Гусеничный двадцатитонник есть у китайской компании Shandong Lingong Construction Machinery, выпускающей технику под марками SDLG и Volvo. Шведская фирма в 2007 году приобрела 70% акций SDLG. Машины обеих марок производят на заводе в Линьи (провинция Шаньдун), откуда отправляют как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе и в Россию.

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог

Рассказывает Сергей Куликов, заместитель генерального директора ООО «Ювента» (Московская область):

— Наше предприятие занимается строительством дорог и берет подряды в разных регионах европейской части России. В парке компании 25 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, самосвалы, экскаваторы-погрузчики. Гусеничный 21-тонный экскаватор SDLG E 6210F мы приобрели в 2020 году у официального дилера. Машины такого весового класса хорошо подходят для вертикальной планировки при строительстве дорог, легко поднимаются на склоны, достаточно экономичны по топливу и в обслуживании.

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Технику марки SDLG нам приходилось эксплуатировать и ранее — это имеющиеся в нашем парке экскаваторы-погрузчики. Особых проблем с ними нет, поэтому решили приобрести еще и полноповоротный гусеничный экскаватор SDLG. Конкретно эта модель — E 6210F — оказалась весьма привлекательной по цене, что стало для нас основным критерием выбора.

По отзывам машинистов, китайский экскаватор работает быстро, мощности мотора всегда хватает, кабина удобная, отопитель греет, кондиционер охлаждает.

На сегодняшний день машина наработала около тысячи моточасов, никаких поломок не было, ничего, кроме масел и фильтров при ТО, заменять не приходилось. Пока не истек срок действия заводской гарантии, машину обслуживают специалисты дилерского сервисного центра, приезжающие к нам на объект.

Техника

Экскаватор SDLG E6210F относится к 4-й размерной группе и способен разрабатывать грунты первой-четвертой категорий, а также предварительно взорванные скальные грунты пятой и шестой категорий. Вместимость штатного ковша — 1 кубометр, но для ряда специфических работ можно дополнительно приобрести ковши и побольше, и поменьше, в том числе узкие траншейные, скальные и др.

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогСтандартный кубометровый ковш оптимален для 20-тонной машины
Стандартный кубометровый ковш оптимален для 20-тонной машины

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогДва поддерживающих катка уменьшают провисание гусеницы
Два поддерживающих катка уменьшают провисание гусеницы

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогГидромоторы хода агрегатированы с редукторами и тормозами
Гидромоторы хода агрегатированы с редукторами и тормозами

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На сборку экскаваторов SDLG идут агрегаты известных фирм. Например, на 21-тонный E6210F завод ставит 6-цилиндровый 167-сильный двигатель Deutz китайской сборки, соответствующий немецким стандартам качества. Турбонаддувный дизель BF6M2012С имеет рабочий объем 6,1 л, чугунные блок и головку блока. В ГРМ по два клапана на цилиндр, штанги и толкатели. Привод расположенного в блоке распредвала, а также вспомогательных агрегатов — от системы шестерен со стороны маховика.

Система питания с EUP-секциями включает индивидуальные для каждого из цилиндров одноплунжерные насосы высокого давления, приводимые кулачками распредвала и соединенные с форсунками короткими трубками. Высокое давление впрыска, достигаемое применением такой аппаратуры, позволяет укладываться в эконормы Tier 3. 

Мотор установлен поперечно на поворотной платформе экскаватора и, обладая массой около полутонны, частично выполняет роль противовеса для рабочего оборудования.

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогУ «шестерки» Deutz BF6M2012С цилиндры литрового объема
У «шестерки» Deutz BF6M2012С цилиндры литрового объема

К двигателю, соосно с коленвалом, пристыкован двухсекционный гидронасос японской фирмы Kawasaki. Аксиально-поршневой агрегат модели K3V112DT корейской сборки развивает давление до 350 мПа при производительности до 200 л/мин для каждой из секций. На внешнем торце агрегата смонтирован компактный шестеренчатый гидронасос контура управления. Если мощности, передаваемой через основной контур, не хватает, поток может быть направлен и на гидроцилиндры рабочего оборудования.

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогОбслуживание гидромотора поворота платформы включает проверку уровня масла в редукторе. Центральный коллектор обслуживания не требует
Обслуживание гидромотора поворота платформы включает проверку уровня масла в редукторе. Центральный коллектор обслуживания не требует

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогПо стреле и рукояти гидролинии проведены в жестких трубопроводах — так надежней. Соединения с гибкими РВД — резьбовыми фитингами
По стреле и рукояти гидролинии проведены в жестких трубопроводах — так надежней. Соединения с гибкими РВД — резьбовыми фитингами

Для вращения поворотной платформы применен гидромотор Kawasaki, объединенный в единый агрегат с планетарным понижающим редуктором. Для бесперебойной подачи жидкости в гидромоторы хода на оси платформы установлен центральный коллектор, обеспечивающий вращение «башни» в любую сторону без ограничения оборотов.

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогДля нормальной работы системы охлаждения расширительный бачок должен быть расположен выше двигателя. Антифриз доливаем, забравшись на крышу
Для нормальной работы системы охлаждения расширительный бачок должен быть расположен выше двигателя. Антифриз доливаем, забравшись на крышу

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогВ отсеке воздушного фильтра расположен и выключатель «массы». Но если экскаватор работает в три смены, обесточивать его не приходится
В отсеке воздушного фильтра расположен и выключатель «массы». Но если экскаватор работает в три смены, обесточивать его не приходится

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорогПрежде чем повернуть «башню» со стрелой, смотрим в зеркало
Прежде чем повернуть «башню» со стрелой, смотрим в зеркало

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Главный гидрораспределитель поставляет компания Toshiba. Гидромоторы, приводящие гусеницы ходовой тележки, — аксиально-поршневые девятиплунжерные, японской марки Nabtesco. Конструктивно эти агрегаты объединены с двухскоростными планетарными редукторами и многодисковыми тормозами, работающими в масляной ванне. Сама тележка собрана на X-образной раме и соединена с поворотной платформой через внушительных размеров роликовый подшипник, принимающий весь вес вращающейся «башни», а также боковые усилия (до 15 тонн) при врезании ковша в грунт.

Особенности рабочего оборудования

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Вваренные в стрелу и рукоять литые элементы в сочленении обеих металлоконструкций свойственно экскаваторам премиум-сегмента, то есть гораздо более дорогим, чем модели марки SDLG. Литая сталь лучше справляется с ударными нагрузками, поэтому регулярный ремонт с помощью сварки такой стреле и рукояти не требуется. Глубина (до 6,7 м) и радиус (до 10 м) копания, как и прочие параметры экскаватора SDLG E6210F (умеренность в эксплуатационных расходах, комфортабельность кабины и пр.), полностью отвечают требованиям строителей дорог.

Технические характеристики SDLG E6210F

Габаритная длина/ширина, мм 9700/2800

Колея, м 2200

Длина/ширина гусеницы, мм 4170/600

Минимальный клиренс, мм 460

Ширина по верхней части, мм 2700

Высота по кабине, мм 2940

Радиус поворота по противовесу, мм 2860

Высота по двигательному отсеку, мм 2345

Клиренс до противовеса, мм 1032

Длина опорной поверхности, мм 3370

Высота по сложенной стреле, мм 2920

Эксплуатационная масса, кг 20 700

Макс. сила копания, кН ≥147,1

Объем ковша, м3 0,85–1,2

Скорость вращения поворотной платформы, об/мин 11

Скорость передвижения (высокая/низкая), км/ч 5,5/3,2

Удельное давление на грунт, кПа 45

Макс. глубина копания, мм 6730

Макс. радиус копания, мм 9940

Макс. высота копания, мм 9450

Макс. высота выгрузки, мм 6650

Мин. радиус поворота, мм 3650

Марка, модель двигателя Deutz BF6M2012C

Номинальная мощность, л. с. 163

Номинальные обороты, об/мин 2000

Рабочий объем двигателя, л 6,06

Диаметр цилиндра, мм 101

Ход поршня, мм 126

Удельный расход топлива, г/кВт·ч ≤214

Макс. крутящий момент, Н·м 671

Экологический стандарт Tier 3

Размеры гидроцилиндра стрелы, мм 125x80x1235

Размеры гидроцилиндра рукояти, мм 135x95x1540

Размеры гидроцилиндра ковша, мм 120x80x1065

Топливный бак, л 350

Гидросистема, л 295

Картер двигателя, л 19

Редуктор поворота платформы, л 8

Редуктор хода, л 2x5,8

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог

Машина наработала около тысячи моточасов в дорожно-строительной компании «Ювента».

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312343Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312352Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312353Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312348Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312349Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312350Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312351Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312344Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312346Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312347Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог
Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог

Машина наработала около тысячи моточасов в дорожно-строительной компании «Ювента».

Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312344Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312348Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312351Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312343Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312346Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312349Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312347Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312350Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312352Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог — фото 1312353Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог
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