Найден кроссовер, который не теряет в цене после покупки

На присутствие в самом топе ликвидности не повлияла даже недавняя смена поколений.

Материалы по теме Эти подержанные машины стоят дороже точно таких же новых

На автомобильном рынке сложилась интересная ситуация: из-за дефицита новых машин вернулась, казалось бы, давно забытая торговля местами в очереди, а выгнав автомобиль от дилера, его можно сейчас же перепродать дороже. Так что же, в автомобили сегодня можно с выгодой вкладывать деньги? Можно, если машину подобрать правильную. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов нашел несколько подходящих вариантов.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Один из самых интересных — это Renault Duster. Сама по себе кандидатура, конечно, логичная, но вот что удивительно: на ликвидность Дастера не повлияла даже недавняя смена поколений! Цены на машины первой генерации практически не просели.

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Согласно подсчетам, через год Дастер теряет 6% первоначальной стоимости — показатель хороший, но не рекордный. А вот среди трехлеток народный кроссовер неожиданно вырывается вперед: машины обесцениваются всего на 10%. И это действительно выдающийся результат.

Дастеры обоих поколений по-своему хороши, но милы далеко не всем.

Фото: Renault