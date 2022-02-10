Стоит? Все равно движется!
Некоторых водителей сбивает с толку пункт 2.7 ПДД, который, в частности, гласит: «Водителю запрещается: пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
На деле автомобиль, вставший в пробке, все равно считается участвующим в дорожном движении, а его водитель, взявший в руки смартфон — нарушителем.
При этом инспектору не важно, вели ли вы долгий разговор, быстро прочитали СМС или всего лишь уточнили маршрут в навигаторе — состав правонарушения подтверждает факт наличия телефона в руке.
Кто будет высматривать меня в пробке?
Действительно, львиную долю штрафов выписывают тем, кто воспользовался телефоном, притормозив у светофора или перед «зеброй». Но и стоя в глухом заторе, вполне можно нарваться на штраф.
Во-первых, периодически проводятся соответствующие рейды. И основанием для привлечения к ответственности может послужить видео- или фотосъемка, сделанная инспектором.
Во-вторых, водителя могут привлечь к ответственности на основании свидетельских показаний других участников движения и/или запросив детализацию разговоров водителя у оператора сотовой связи. К подобным мерам обычно прибегают в случае ДТП.
А камера «оштрафовать» может?
Первые камеры, обрабатывающие данные с помощью нейросетей, начали рассылать «письма счастья» московским водителям в декабре 2020 года. Позже к этой системе подключились другие регионы страны.
Что делать, если камера ошиблась
Для предотвращения таких случаев нейросеть делает не менее десяти снимков высокого разрешения. Потом данные дважды перепроверяются: техником и сотрудником ГИБДД, который и выписывает штраф по ст. 12.36.1 КоАП РФ.
Тем не менее ошибки все же бывают. И если вы уверены, что не нарушали, имеете полное право оспорить штраф. В качестве доказательства можно использовать детализацию разговоров от мобильного оператора. На обжалование у вас есть 10 дней с момента получения «письма счастья» (копии постановления от инспектора).
Каков размер штрафа в 2022 году?
1500 рублей (согласно ст. 12.36.1 КоАП РФ). Если оплатите штраф в течение 20 дней, получите скидку 50%.
Как разрешено пользоваться телефоном?
Правда, многие эксперты считают, что бездумное использование мультимедийных систем за рулем (например, просмотр видео) зачастую не менее опасно, чем разговор по телефону. Но ответственность за это в ПДД пока не прописана.
- Собрались в поездку за город? Пусть в нужный момент в багажнике окажется антибукс.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.