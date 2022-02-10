И это несмотря на то, что автомобиль стоял на месте, а значит аварийной ситуации телефон в руках создать не мог.

Стоит? Все равно движется!

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Некоторых водителей сбивает с толку пункт 2.7 ПДД, который, в частности, гласит: «Водителю запрещается: пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

На деле автомобиль, вставший в пробке, все равно считается участвующим в дорожном движении, а его водитель, взявший в руки смартфон — нарушителем.

При этом инспектору не важно, вели ли вы долгий разговор, быстро прочитали СМС или всего лишь уточнили маршрут в навигаторе — состав правонарушения подтверждает факт наличия телефона в руке.

Кто будет высматривать меня в пробке?

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Действительно, львиную долю штрафов выписывают тем, кто воспользовался телефоном, притормозив у светофора или перед «зеброй». Но и стоя в глухом заторе, вполне можно нарваться на штраф.

Во-первых, периодически проводятся соответствующие рейды. И основанием для привлечения к ответственности может послужить видео- или фотосъемка, сделанная инспектором.

Во-вторых, водителя могут привлечь к ответственности на основании свидетельских показаний других участников движения и/или запросив детализацию разговоров водителя у оператора сотовой связи. К подобным мерам обычно прибегают в случае ДТП.

А камера «оштрафовать» может?

Первые камеры, обрабатывающие данные с помощью нейросетей, начали рассылать «письма счастья» московским водителям в декабре 2020 года. Позже к этой системе подключились другие регионы страны.

Что делать, если камера ошиблась

Нейросеть фиксирует подозрительный предмет возле уха водителя. А если это не телефон, а что-то другое — скажем, водитель приложил к разболевшейся голове холодную бутылку воды? Или просто почесал за ухом?

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Для предотвращения таких случаев нейросеть делает не менее десяти снимков высокого разрешения. Потом данные дважды перепроверяются: техником и сотрудником ГИБДД, который и выписывает штраф по ст. 12.36.1 КоАП РФ.

Тем не менее ошибки все же бывают. И если вы уверены, что не нарушали, имеете полное право оспорить штраф. В качестве доказательства можно использовать детализацию разговоров от мобильного оператора. На обжалование у вас есть 10 дней с момента получения «письма счастья» (копии постановления от инспектора).

Каков размер штрафа в 2022 году?

1500 рублей (согласно ст. 12.36.1 КоАП РФ). Если оплатите штраф в течение 20 дней, получите скидку 50%.

Как разрешено пользоваться телефоном?

Используя проводную и беспроводную гарнитуру, громкую связь или через мультимедийную систему со встроенным Bluetooth.

Правда, многие эксперты считают, что бездумное использование мультимедийных систем за рулем (например, просмотр видео) зачастую не менее опасно, чем разговор по телефону. Но ответственность за это в ПДД пока не прописана.

Собрались в поездку за город? Пусть в нужный момент в багажнике окажется антибукс.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: depositphotos