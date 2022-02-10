Эксперт указал на слабое место всех турбомоторов

У бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом при длительной работе на холостом ходу возникает повышенный расход масла. В первую очередь — при долгом прогреве в мороз.

Когда длинный прогрев оправдан

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Если стоят морозы — 25 °С и ниже, прогревайте турбомотор 15 минут.

За меньшее время двигатель не успеет достаточно прогреться, а значит не сможет безопасно выдержать нагрузку. Кроме того, автоматическая коробка или вариатор очень «не любят» передавать крутящий момент, пока рабочая жидкость не достигнет положительной, а лучше — комнатной температуры. Да и стекла автомобиля ото льда тоже быстро не очистятся.

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А чем он опасен?

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Когда двигатель с турбонаддувом работает долго на холостом ходу, увеличивается расход масла сквозь уплотнения вала турбокомпрессора.

На холостом ходу давление как на впуске, так и на выпуске невелико, а в системе смазки еще непрогретого двигателя оно достаточно большое. Поэтому часть масла проникает на впуск и в каталитический нейтрализатор, стоящий после турбины.

После того как мотор, долго поработавший на холостом ходу, начнет набирать нагрузку и обороты, из выхлопной трубы вылетит клуб синего (сизого) дыма. Это сгорает масло, «убежавшее» из турбокомпрессора во время долгой работы на холостом ходу.

Масло из втулки (подшипника) может проникать в рабочие полости турбины и компрессора.

Кстати, двигатель с турбонаддувом долго работает на холостом ходу не только при длительном прогреве, но и в пробках. А в них нередко приходится стоять и дольше пресловутых 15 минут.

А если вынужден подолгу гонять двигатель на холостых...

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Меняйте моторное масло не по пробегу на одометре, а по количеству моточасов (время, которое отработал мотор). Ведь пока автомобиль стоит в пробке, двигатель работает, и масло теряет характеристики.

Кроме того, полезно увеличивать обороты хотя бы до 1200–1500 в минуту. Тогда и смазка будет более эффективно разбрызгиваться на стенки цилиндров. Ведь на малых оборотах снижается давление масла и затрудняется его циркуляция. Да и печка быстрее прогреет салон.

Опыт северян (для тех, кто боится греть)

В Заполярье дизельные двигатели грузовиков и строительной техники обычно не глушат с осени до весны. А ведь эти двигатели уже давно оборудуют турбокомпрессорами. Да и владельцы легковушек тоже часто оставляют моторы работать на ночь. Двигатели самоотверженно накручивают холостые обороты и выдерживают — по крайней мере, каждый месяц их перебирать не приходится. Хотя, конечно, вырабатывают ресурс быстрее, чем автомобили в Средней полосе.

Продлить жизнь любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.

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Фото: Depositphotos и фирмы-производители