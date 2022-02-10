Эксперт указал на слабое место всех турбомоторов — журнал За рулем

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Эксперт указал на слабое место всех турбомоторов

У бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом при длительной работе на холостом ходу возникает повышенный расход масла. В первую очередь — при долгом прогреве в мороз.

Когда длинный прогрев оправдан

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Если стоят морозы — 25 °С и ниже, прогревайте турбомотор 15 минут.

За меньшее время двигатель не успеет достаточно прогреться, а значит не сможет безопасно выдержать нагрузку. Кроме того, автоматическая коробка или вариатор очень «не любят» передавать крутящий момент, пока рабочая жидкость не достигнет положительной, а лучше — комнатной температуры. Да и стекла автомобиля ото льда тоже быстро не очистятся.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Гран-при Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

А чем он опасен?

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Когда двигатель с турбонаддувом работает долго на холостом ходу, увеличивается расход масла сквозь уплотнения вала турбокомпрессора.

На холостом ходу давление как на впуске, так и на выпуске невелико, а в системе смазки еще непрогретого двигателя оно достаточно большое. Поэтому часть масла проникает на впуск и в каталитический нейтрализатор, стоящий после турбины.

После того как мотор, долго поработавший на холостом ходу, начнет набирать нагрузку и обороты, из выхлопной трубы вылетит клуб синего (сизого) дыма. Это сгорает масло, «убежавшее» из турбокомпрессора во время долгой работы на холостом ходу.

Эксперт указал на слабое место всех турбомоторовМасло из втулки (подшипника) может проникать в рабочие полости турбины и компрессора.
Масло из втулки (подшипника) может проникать в рабочие полости турбины и компрессора.

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Кстати, двигатель с турбонаддувом долго работает на холостом ходу не только при длительном прогреве, но и в пробках. А в них нередко приходится стоять и дольше пресловутых 15 минут.

А если вынужден подолгу гонять двигатель на холостых...

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Меняйте моторное масло не по пробегу на одометре, а по количеству моточасов (время, которое отработал мотор). Ведь пока автомобиль стоит в пробке, двигатель работает, и масло теряет характеристики.

Кроме того, полезно увеличивать обороты хотя бы до 1200–1500 в минуту. Тогда и смазка будет более эффективно разбрызгиваться на стенки цилиндров. Ведь на малых оборотах снижается давление масла и затрудняется его циркуляция. Да и печка быстрее прогреет салон.

Опыт северян (для тех, кто боится греть)

В Заполярье дизельные двигатели грузовиков и строительной техники обычно не глушат с осени до весны. А ведь эти двигатели уже давно оборудуют турбокомпрессорами. Да и владельцы легковушек тоже часто оставляют моторы работать на ночь. Двигатели самоотверженно накручивают холостые обороты и выдерживают — по крайней мере, каждый месяц их перебирать не приходится. Хотя, конечно, вырабатывают ресурс быстрее, чем автомобили в Средней полосе.

Фото: Depositphotos и фирмы-производители

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