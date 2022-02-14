Запчасти для КАМАЗов: выбрали надежные и недорогие

В каталоге петербургской компании «КАРВИЛЬ» (торговая марка LUZAR) есть девять моделей ОНВ для КАМАЗов различных модификаций, в том числе применяемые на среднетоннажных грузовиках с 6,7-литровыми двигателями Cummins.

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Охладитель наддувочного воздуха (ОНВ), или радиатор интеркулера, — деталь, можно сказать, вечная. Движущихся частей нет, износ исключен, а контактирует такой радиатор и снаружи, и изнутри только с воздухом. И все же порой интеркулеры выходят из строя — как правило, из-за размораживания водяного конденсата в одной из трубок.

Опытные водители предлагают простейшую профилактику: просверлить в самой нижней точке теплообменника отверстие диаметром два миллиметра для стока воды. Но если этого не сделать, а машина ночует на морозе, риск выхода ОНВ из строя сохраняется.

Подробнее об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс».

Сегодня радиаторы интеркулера предлагают сразу несколько фирм-производителей. Разные модификации автомобилей требуют и разной конфигурации ОНВ. Только для камазовской техники, включая автобусы, существует свыше десятка моделей радиаторов интеркулеров. Такие детали, в том числе и для поставок на заводские конвейеры, производит петербургская компания «КАРВИЛЬ». Под маркой LUZAR она производит радиаторы систем охлаждения автомобилей. Для КАМАЗов различных модификаций в каталоге LUZAR есть девять моделей ОНВ, в том числе применяемые на среднетоннажных грузовиках с 6,7-литровыми двигателями Cummins.

Под маркой LUZAR выпускают радиаторы систем охлаждения, водяные насосы и радиаторы интеркулеров

Рассказывает Игорь Ахметзянов, начальник сервисного участка компании «Нико», Татарстан:

— Наша компания занимается продажей и обслуживанием автомобилей КАМАЗ в Набережных Челнах. Мы предлагаем машины с кузовами и спецнадстройками любых типов (более двухсот модификаций), а также более 40 тысяч наименований запасных частей разных производителей. Сервисный центр выполняет все виды ремонта автомобилей КАМАЗ, включая агрегатный и кузовной. Кроме того, мы устанавливаем на автомобили разнообразное дополнительное оборудование (узлы гидросистем, автономные отопители, топливные баки и т. д.), а также утепляем кабины и выполняем многие другие работы.

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Неисправности системы турбонаддува двигателя, с которыми обращаются клиенты в сервисный центр «Нико», нередко связаны с негерметичностью радиатора интеркулера. Обычно водитель ощущает падение мощности двигателя. Если же отверстие невелико, о проблеме даст знать свист наддувочного воздуха.

В условиях ремзоны мы проводим профессиональную диагностику. Дальнейшие действия зависят от пожеланий клиента: мы либо ремонтируем радиатор, заваривая трещину аргонной сваркой с последующей проверкой герметичности, либо заменяем дефектную деталь новой. У нас на складе есть запчасти для интеркулеров разных производителей, в том числе и поставщика заводского конвейера КАМАЗа, но во многих случаях клиенты выбирают LUZAR — у этой марки сложилась хорошая репутация.

Интеркулер марки LUZAR не уступает по качеству изделиям европейского бренда. А вот разница в цене может быть двух- или даже четырехкратной.

Рассказывает Андрей Романцов, директор по маркетингу бренда LUZAR, компания «КАРВИЛЬ», Санкт-Петербург:

— В 2011 году УК «КАРВИЛЬ» (на рынке автокомпонентов с 2003 года) открыла в Санкт-Петербурге новый завод — современное предприятие полного цикла с собственным КБ, оснащенное производственным оборудованием ведущих фирм мира и располагающее тремя линиями суммарной мощностью выпуска до 500 000 радиаторов в год. Продукция идет как на рынок запчастей, так и на сборочные конвейеры автомобильных заводов.

Алюминиевые интеркулеры, то есть охладители наддувочного воздуха марки LUZAR, компания выпускает с 2012 года. Эти изделия конструктивно отличаются от радиаторов системы охлаждения иной формой трубок и их большим проходным сечением, рассчитанным на прокачку воздуха с минимально возможным сопротивлением. Технология и методы производства ОНВ у нас практически не отличаются от принятых у ведущих производителей мира, поэтому качество изделий LUZAR стабильно высокое. А основное наше преимущество на российском рынке автокомпонентов — лучшее понимание запросов потребителей. Мы ориентированы на поддержание хорошего баланса в соотношении цена/качество для нашей продукции.

Для автомобилей КАМАЗ в каталоге LUZAR есть 9 моделей радиаторов интеркулеров, предназначенных для модификаций с разными двигателями (семейства 740, Cummins, Mercedes-Benz) и разными настройками мощности. По отзывам потребителей, долговечность наших интеркулеров нареканий не вызывает.

О технике

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В производстве радиаторов интеркулеров на заводе «КАРВИЛЬ» используют алюминиевые трубки прямоугольного профиля и гораздо большего проходного сечения, нежели те плоскоовальные, по которым прокачивается антифриз, ведь сопротивление потоку воздуха должно быть минимальным. В трубки вставлены гофрированные П-образные ленты, упрочняющие конструкцию и повышающие интенсивность теплообмена.

Трубки могут быть сварными из алюминиевой полосы (их делают на собственном производстве УК «КАРВИЛЬ») либо экструдированными, то есть цельнотянутыми — такие поставляют специализированные металлургические предприятия. Первый вариант выгоден для самых ходовых типоразмеров, применяемых для радиаторов массового производства, второй — при производстве менее тиражных изделий. Литые патрубки бачков ОНВ также заказывают у металлургов.

У интеркулеров прямоугольные трубки большого сечения.

Сердцевину радиатора и штампованное из алюминиевого листа дно соединяют методом пайки по технологии Nocolok. На сопрягаемые поверхности наносят пасту флюса, содержащую фториды калия и алюминия, прокладывают припой в виде силуминовой фольги, сжимают все элементы пакетом и отправляют в специальную печь. Процесс полностью автоматизирован. Флюс плавится, растворяет оксидную пленку, покрывающую «крылатый металл», а на выходе получается цельноалюминиевое, абсолютно герметичное и прочное изделие.

Пластмассовые бачки соединяют с сердцевиной через прокладки. Сварка алюминиевых бачков с сердцевиной роботизирована.

Флюс Nocolok был разработан бельгийской фирмой Solvay еще в 1979 году, а сегодня такая технология применяется всеми ведущими производителями автомобильных радиаторов в мире.

Применяемость охладителей наддувочного воздуха марки LUZAR на автомобилях КАМАЗ

Модель Модели автомобилей

LRIC 0701 КАМАЗ-65115 РИАТ c двигателем Cummins ISLe LRIC 0702 Автобус НЕФАЗ-5299 LRIC 0708 КАМАЗ-4308, 4325 Cummins LRIC 0723 КАМАЗ-54115 LRIC 07230 КАМАЗ-54115 (радиатор с увеличенной сердцевиной) LRIC 0765 КАМАЗ-6520 LRIC 07652 КАМАЗ-65224 LRIC 0780 КАМАЗ-6460/6520 с двигателем мощностью 400 л. с. LRIC 15703 КАМАЗ-5490 (двигатель Mercedes-Benz OM457 LA)

Итоги ресурсных испытаний помпы Luzar и сцепления Trialli

Ресурсные испытания радиатора Luzar

Как охлаждают моторы грузовиков

Фото: Depositphotos и «КАРВИЛЬ»