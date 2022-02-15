Родной Икарус: что в нем было особенного?

Ремзаводы во многих уголках страны освоили капремонт венгерских автобусов, а некоторые и вовсе собирали их из машинокомплектов.

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В советском прошлом для каждого, особенно для рожденных в СССР, найдется немало поводов для гордости — в том числе и в отношении автопрома. Однако для великих строек социализма зачастую своей техники не хватало, как не хватало ее в городах и на междугородних перевозках. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников вспоминает иномарки, которые даже язык не поворачивается так называть — они знакомы нам с детства, и кажется, что они были в нашей (бывшей) стране всегда.

Одна из таких зарубежных марок — это, конечно, венгерский Икарус. В общей сложности в Советский Союз было импортировано более 150 тысяч автобусов различных моделей. Все началось с заднемоторного Ikarus 55, также известного как Икарус-Люкс, а вскоре жители больших городов впервые повстречались с «гармошками», которых в советском автопроме почти не было: Ikarus 180, а затем Ikarus 280.

Красные Ikarus 250 работали на междугородних маршрутах

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Длиннющий сочлененный «двести восьмидесятый» официально вмещал 168 пассажиров, а по факту в час пик могло набиться едва ли не вдвое больше. Одна беда — зимой в городских машинах было холодно: автономный отопитель работал великолепно, но солярку потреблял нещадно, а потому на обогреве салона водители экономили.

Икарусы в каком-то смысле действительно можно считать советскими автобусами, ведь в конце концов они практически стали таковыми: ремзаводы во многих уголках страны освоили их капремонт, а некоторые и вовсе собирали автобусы из машинокомплектов и делали для них детали. А в столице на базе кузовов Ikarus выпускали еще и троллейбусы.

Городские машины семейства Ikarus 280 завозили к нам до начала 2000‑х годов.

Но ведь Икарус был не один такой! Вспоминаем все 6 иномарок, которые воспринимались в СССР как свои собственные.

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Фото: из архива «За рулем»