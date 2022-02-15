И не страшно покупать «китайца»? Тест двух кроссоверов 4х4

Чего прежде опасались в китайских автомобилях? Ненадежности, неожиданного ухода марки с рынка, быстрой коррозии. Главными объективными недостатками называли сомнительное поведение на ходу и специфический азиатский дизайн.
Сейчас все эти минусы практически изжиты. Китайские машины перестали уступать конкурентам технически, при этом по-прежнему дешевле. Появились и новые достоинства: например, полный привод, до недавних пор на «китайцах» почти не встречавшийся.
Полный привод: честный (но с асфальта лучше не съезжать)
Была мысль: а не сделали ли китайцы чисто символический полный привод на этих машинах с шильдиком 4WD? Отнюдь! В дни теста асфальт хорошо укрыло снегом. Курс Changan держит уверенно, а в поворотах адекватно и «прозрачно».
«Семерка» подключает вторую ось с запозданием, отчего автомобиль начинает чуть рыскать. Вдобавок у F7 преселективный робот мешает на снежной целине, где CS75 едет намного увереннее.
Есть и дополнительные функции. Changan позволяет заблокировать межосевую муфту на скорости до 40 км/ч. Haval отвечает режимом движения «снег», в котором реакции на нажатие газа становятся мягче, а для экономии на асфальте можно включить моноприводный режим.
А вот в гиблые места соваться не стоит. Под пластиковым грязезащитным пыльником Хавейла всего 175 мм. У Чангана — еще меньше, 170 мм, но лист под мотором хотя бы металлический. У обоих паркетников узлы под днищем практически не защищены.
Двигатель и коробка: F7 шустрее, но прожорливее
Китайские машины с атмосферниками уже остались в меньшинстве: в Поднебесной вовсю конструируют турбомоторы под руководством инженеров, которых переманили из ведущих автоконцернов.
Haval и Changan располагают двигателями мощностью по 150 «лошадей», только у первого объем полтора литра, а у второго — на 300 «кубиков» больше. Вот только параметры хороши исключительно на бумаге. В заявленные 11–11,3 с до сотни не верится: оба паркетника разгоняются не слишком шустро (даже с поправкой на нестабильное покрытие под колесами). «Едят» при этом как не в себя: средний расход вышел около 11–11,5 л/100 км, а в городе машины легко дойдут до 14 л бензина на сотню.
Коробки у соперников разные. Семиступенчатый преселектив Хавейла тугодумен при переходе из драйва в реверс и обратно (эта особенность сохраняется со времени появления модели) и иногда путается в передачах.
На Чангане стоит старая добрая гидромеханика Aisin. Передач всего шесть. Но вот что интересно: одинаковые по массе и мощности автомобили отличаются только коробками. И в теории Haval должен быть шустрее и экономичнее. На деле расход одинаковый, а в параллельном старте F7 лишь слегка вырвался вперед. Он набирал свое преимущественно постепенно, в те моменты, когда CS75 менял передачи.
Оснащение: Haval круче, у Changan лучше отделка
Changan беден на «теплые опции». Только обогрев передних сидений — для современного автомобиля этого мало. Климат-контроль однозонный (у Хавейла тоже, но на днях появилась рестайлинговая версия, где этот недочет убран), камера всего одна.
Зато неплохи отделочные материалы: лицевые поверхности сидений с перфорированной кожей, мягкий пластик есть даже на задних обивках дверей.
Haval за ту же сумму предлагает панорамную крышу с люком, систему кругового обзора, цифровую приборку. Электрорегулировок у сиденья водителя столько же — шесть, но профиль гораздо удобнее, чем у Чангана.
Главный козырь — цена
За 2,1–2,2 млн рублей, что просят за эти машины, можно купить, например, Volkswagen Taos аналогичной мощности. Но он будет намного теснее и к тому же хуже оснащен. А китайские паркетники легко примут на борт пятерых взрослых.
Если же сзади усаживаться вдвоем, то будет вообще шикарно. Правило «больше машины за те же деньги» для выходцев из Китая по-прежнему работает.
Еще одно сравнение: новый Kia Sportage (уже на подходе) будет стоить от 2,33 млн рублей. И это в «базе» и с передним приводом.
Но обслуживание ударит по карману
Тонким моментом остается обслуживание. Обе машины положено гонять на ТО каждые 10 000 км. Но если Haval раз в год, то Changan каждые полгода, а первое обслуживание вообще на 5000 км.
Но в этом можно найти и плюсы. Заботливые владельцы не ездят 15 000 км на одном масле, и китайский регламент позволит не делать промежуточные смены.
Пугает прописанная периодичность замены отдельных расходников. Changan обязывает менять насос охлаждающей жидкости и приводной ремень каждые 40 000 км, свечи и трансмиссионное масло — каждые 20 000 км. А вот воздушный фильтр, напротив, предписан к замене только каждые 40 000 км.
У Хавейла не радует замена топливного фильтра каждые 20 000 км и масла в роботе — каждые 50 000 км. Такой объем работ может пробить брешь в бюджете, если следовать рекомендациям производителя
Берем «китайцев»?
Оба кроссовера оставили приятное впечатление. Интересные, современные и, главное, недорогие модели (хоть и не без недостатков). Неудивительно, что наши предубеждения к китайским машинам тают на глазах.
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