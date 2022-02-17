Еще один «тупит» в левом ряду — куда на него настучать?! — журнал За рулем

Еще один «тупит» в левом ряду — куда на него настучать?!

Недавно мы публиковали письмо от разгневанного читателя на тему автохамства и беспомощности обычных водителей перед ним. Не успели утихнуть споры в комментариях, как еще один наш читатель продолжил тему.

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Приаодим лишь часть из письма читателя «За рулем».

Дмитрий С. (г. Нижний Новгород) пишет:

...больше всего меня раздражают водители, которые едут в левом ряду со скоростью правых. Ну если ты вылез в левый ряд, так поднажми! Иначе зачем перестраивался?! Главное, обгонит и продолжает ехать как ни в чем не бывало. Я не сторонник конфликтов, но так и подмывает «поучить» такого неспешного. Ладно, в городе, но на трассе... Например, на обводной дороге постоянно в таких утыкаюсь. Некоторые едут 90 км/ч — мол, быстрее же нельзя. Камеры! Ну и что, что камеры? Я мог бы ехать 110 км/ч безо всяких штрафов. Многие же так делают. В результате я вынужден обгонять справа. Скажите, как быть с такими водителями? Почему ДПС на них не реагирует? Ведь даже штраф вроде бы есть за то, что занял левый ряд.

А что вы думаете про таких водителей? Случалось ли попадать в аналогичные ситуации на дороге? Как часто и как вы справлялись с эмоциями?

Высказывайтесь в комментариях, только честно!..

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Фото: depositphotos.com

Вам мешают тихоходы в левом ряду?

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