1. Постоянно. Я предпочитаю двигаться чуть быстрее потока и постоянно в таких упираюсь 2. Бывает иногда, но не вижу проблемы в этом: можно объехать справа или подождать, пока полоса освободится 3. Никогда не сталкивался. Но мне иногда такие торопыги сигналят сзади 4. Не вижу тут проблемы. В каком ряду ехать — личное дело каждого!

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