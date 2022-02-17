10 способов завестись, если сел аккумулятор. Памятка для водителя

Все способы работают — даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации один из них обязательно выручит! Можно попробовать «прикурить», завестись с толкача или при помощи пускозарядного устройства. И даже искупать АКБ в горячей ванне.

Как понять, что батарея села?

При попытке запустить двигатель стартер крутится медленно. Щелкает реле — сообщает о нехватке энергии.

Фары тускло моргают, при повороте ключа сигнальные лампы и подсветка приборной панели гаснут.

Не получается открыть машину с брелока.

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АКБ не подлежит восстановлению, если :

образовалась трещина в корпусе. Раньше опытные водители умудрялись заделывать трещины паяльником, предварительно слив электролит. Сегодня на такой подвиг решатся единицы.

на поверхности пластин появился нерастворимый осадок в виде твердого налета (сульфатация пластин). Спасти такую батарею под силу лишь аккумуляторным гуру, которые умеют промывать батарею раствором аммиака и трилона Б (или комплексон-III, или хелатон III).

батарея вздулась из-за замерзания электролита. Случается, если разряженная в ноль батарея долго пробыла на морозе. «Реанимировать» такую АКБ невозможно.

Как запустить мотор, если АКБ села

1. Подзарядите батарею. Этот способ самый очевидный, но одновременно и самый долгий (тем более, что охлажденная АКБ почти не принимает заряд). К тому же у вас должно быть зарядное устройство.

2. Прикурите от другой батареи. Только понадобятся хорошие пусковые провода и желающий вам помочь. Если провода тонкие, подсоединитесь к батарее чужой машины и подождите 5–10 минут. Возможно, перекачанной таким образом энергии хватит, чтобы разок крутануть стартер.

При использовании зажимов-«крокодилов» очень важно обеспечить их надежный контакт с клеммами батареи. Лучше это делать с помощником, который будет их удерживать.

3. В мороз занесите АКБ в помещение и опустите в емкость с горячей водой. Если батарея была разряжена не полностью, то после получасового «купания» ее энергии хватит, чтобы провернуть коленвал.

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4. Очистите клеммы от слоя окислов. Бывает, что батарея нормально заряжена, а из-за сильного окисления клемм АКБ плохо контачит с бортовой сетью.

5. С буксира или с толкача. В этом случае внешняя сила выполняет роль стартера — раскручивает коленвал. Способ годится только для автомобилей с механической коробкой передач — из-за особенностей устройства других трансмиссий.

6. Подключив пускозарядное устройство (если есть гараж и сеть 220 В доступна).

7. При помощи литиевого или конденсаторного бустеров. Эти коробочки с проводами-«крокодилами» (в народе — пускачи) имеют один недостаток — высокую стоимость.

Потроха типичного литиевого пускача выглядят хило: по этим тоненьким проводам должны гулять сотни ампер.

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8. От аккумулятора от шуруповерта или от сварочного аппарата. Но эти способы — для безвыходной ситуации.

9. С помощью буксировочного троса. Переднеприводную машину иногда удается пустить, намотав трос на поддомкраченное ведущее колесо с последующим рывком. Способ требует навыков и наличия механической коробки.

10. Вызываем бригаду «пускачей». Так поступаем в том случае, если остальные способы по каким-то причинам не работают.

Пускачи в прикуриватели не помогут

В продаже встречаются устройства с проводом, оснащенным двумя штекерами в автомобильную розетку: один втыкаете в прикуриватель своей машины, другой — в прикуриватель машины соседа. Таким способом можно разве что подзарядить севший аккумулятор, да и то очень медленно. Стартерные токи через слабенькое гнездо не пойдут.

Встречаются и совсем уж примитивные гаджеты в виде крошечной коробочки, заполненной пальчиковыми батарейками АА. Подключать ее к гнезду прикуривателя не стоит: мотор не пустится.

Сколько прослужит аккумуляторная батарея?

Зависит от условий эксплуатации — систематическая недозарядка и продолжительная полная разрядка сокращают срок службы АКБ. Средний ресурс составляет примерно 5 лет.

«Пожилой» батарее нужно особое внимание. Если вам кажется, что стартер стал крутить неуверенно, проверьте состояние аккумулятора и, при необходимости, подзарядите его.

Проблема повторяется? Пора задуматься о приобретении новой АКБ.



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Фото: «За рулем» и depositphotos.com