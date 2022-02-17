10 способов завестись, если сел аккумулятор. Памятка для водителя

Как понять, что батарея села?
- При попытке запустить двигатель стартер крутится медленно. Щелкает реле — сообщает о нехватке энергии.
- Фары тускло моргают, при повороте ключа сигнальные лампы и подсветка приборной панели гаснут.
- Не получается открыть машину с брелока.
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
АКБ не подлежит восстановлению, если:
- образовалась трещина в корпусе. Раньше опытные водители умудрялись заделывать трещины паяльником, предварительно слив электролит. Сегодня на такой подвиг решатся единицы.
- на поверхности пластин появился нерастворимый осадок в виде твердого налета (сульфатация пластин). Спасти такую батарею под силу лишь аккумуляторным гуру, которые умеют промывать батарею раствором аммиака и трилона Б (или комплексон-III, или хелатон III).
- батарея вздулась из-за замерзания электролита. Случается, если разряженная в ноль батарея долго пробыла на морозе. «Реанимировать» такую АКБ невозможно.
Как запустить мотор, если АКБ села
1. Подзарядите батарею. Этот способ самый очевидный, но одновременно и самый долгий (тем более, что охлажденная АКБ почти не принимает заряд). К тому же у вас должно быть зарядное устройство.
2. Прикурите от другой батареи. Только понадобятся хорошие пусковые провода и желающий вам помочь. Если провода тонкие, подсоединитесь к батарее чужой машины и подождите 5–10 минут. Возможно, перекачанной таким образом энергии хватит, чтобы разок крутануть стартер.
3. В мороз занесите АКБ в помещение и опустите в емкость с горячей водой. Если батарея была разряжена не полностью, то после получасового «купания» ее энергии хватит, чтобы провернуть коленвал.
4. Очистите клеммы от слоя окислов. Бывает, что батарея нормально заряжена, а из-за сильного окисления клемм АКБ плохо контачит с бортовой сетью.
5. С буксира или с толкача. В этом случае внешняя сила выполняет роль стартера — раскручивает коленвал. Способ годится только для автомобилей с механической коробкой передач — из-за особенностей устройства других трансмиссий.
6. Подключив пускозарядное устройство (если есть гараж и сеть 220 В доступна).
7. При помощи литиевого или конденсаторного бустеров. Эти коробочки с проводами-«крокодилами» (в народе — пускачи) имеют один недостаток — высокую стоимость.
8. От аккумулятора от шуруповерта или от сварочного аппарата. Но эти способы — для безвыходной ситуации.
9. С помощью буксировочного троса. Переднеприводную машину иногда удается пустить, намотав трос на поддомкраченное ведущее колесо с последующим рывком. Способ требует навыков и наличия механической коробки.
10. Вызываем бригаду «пускачей». Так поступаем в том случае, если остальные способы по каким-то причинам не работают.
Пускачи в прикуриватели не помогут
В продаже встречаются устройства с проводом, оснащенным двумя штекерами в автомобильную розетку: один втыкаете в прикуриватель своей машины, другой — в прикуриватель машины соседа. Таким способом можно разве что подзарядить севший аккумулятор, да и то очень медленно. Стартерные токи через слабенькое гнездо не пойдут.
Сколько прослужит аккумуляторная батарея?
Зависит от условий эксплуатации — систематическая недозарядка и продолжительная полная разрядка сокращают срок службы АКБ. Средний ресурс составляет примерно 5 лет.
«Пожилой» батарее нужно особое внимание. Если вам кажется, что стартер стал крутить неуверенно, проверьте состояние аккумулятора и, при необходимости, подзарядите его.
Проблема повторяется? Пора задуматься о приобретении новой АКБ.
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Фото: «За рулем» и depositphotos.com